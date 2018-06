Rozklad NATO a vítězství Ruska? Vážná informace, kterou česká média přehlížejí

Turecký prezident Erdogan se nedávno vyjádřil, že už má dost toho, jak jej Američané tlačí do nákupu jejich zbraní. A následně oznámil, že Turecko raději koupí protivzdušný systém S-400 od Ruska. To znamená, že Rusko a Turecko budou společně sdílet zásadní bezpečnostní technologie, což rozhodně není jen tak obyčejný zbrojní obchod.

V každém případě to znamená, že členský stát NATO bude kupovat zbraně od Ruska. „Teď jsem zvědavá, co na to Trump, protože otázka byznysu pro něj bývá dost klíčová,“ dodává k tomu Kutilová na Facebooku.

Ta doplňuje, že NATO dalo Erdoganovi v podstatě volnou ruku k tomu, aby se proti Kurdům spojil s nejradikálnějšími islamisty v Sýrii a fakticky anektoval oblast města Afrín. Teď se podle Kutilové ukazuje, že tato shovívavost se nevyplatí.

Turecký prezident, kterého čekají volby, se navíc začíná čím dál více „utrhávat ze řetězu“. Nedávno hrozil Evropě náboženskou válkou je proto, že Rakousku ohlásilo uzavření sedmi mešit. „Všichni říkají – klid, Erdogan jen honí body před blížícími se volbami, protože miliony Turků půjdou k volbám v Evropě a jsou dost zásadní,“ poznamenává Kutilová s tím, že mezi Turky žijícími v evropských zemích, kteří mají volební právo i ve své domovině, má Erdogan větší popularitu než v Turecku.

„Ale mně to jako taková legrace nepřijde. Syrský Afrín připomíná československé Sudety a jeho (Erdoganovy) plamenné projevy Hitlera,“ dodává novinářka.

