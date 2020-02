Rozkol: Po prohlášení Pirátů na ně zaútočil Kalousek. Ale dostal i on

reklama

„Pro mladou generaci a seniory je problém najít dostupné bydlení. Proto je potřeba posílit komunální a družstevní výstavbu. Cílenou péči vyžadují rovněž vyloučené lokality. Jde o kombinaci posilování kapacit a spolupráci tamních obyvatel a odpovědné asistence státních i komunálních složek,“ uvedl Tožička k tématu, které je se severočeským regionem úzce spjaté. Doplnil také, že bude podporovat řešení problému exekucí. „Kromě novely insolvenčního zákona je nutné urychleně a bezpodmínečně zavést místní příslušnost soudních exekutorů s jejich rovnoměrným přidělováním místně příslušnými soudy. Bez této klíčové změny občanského soudního řádu a exekučního řádu již prakticky nelze pandemii exekucí dostat pod kontrolu,“ uvedl.

V oblasti podnikání se chce Tožička zaměřit na omezení byrokratické zátěže a podporu regionálních živnostníků. Vedle toho chce posílit kontrolu nad miliardovými transfery firem, které vyvádějí zisk do zahraničí. „Je důležité, aby se finanční úřady soustředily více na velké hráče než na drobné živnostníky a malé podnikatele. Česká republika patří mezi země s největším nelegálním odlivem financí na světě. Podle konzervativních odhadů se jedná o 140 miliard korun ročně. K tomu musíme připočíst dalších dvě stě miliard v legálních transferech z dceřiných firem. Většině ilegálních transferů se dá zabránit zvýšením kapacit finančních úřadů, jejichž zaměstnanci budou informováni o možnostech předcházení daňovým únikům,“ dodal.

Protože Teplicko je jedním z regionů postižených těžbou uhlí, patří rekultivace životního prostředí mezi stěžejní oblasti, které chce v Senátu Tožička prosazovat. „Musíme se začít připravovat na klimatickou změnu a přizpůsobit tomu své chování. V prvé řadě je nutné omezit a zastavit těžbu uhlí a provoz uhelných elektráren tak, aby transformace měla pozitivní dopad na region a zaměstnance. Rekultivace důlních děl i výsypek zlepší kvalitu života a zajistí nová pracovní místa. Musíme se zaměřit na výzkum a vývoj nových, energeticky nenáročných materiálů,“ sdělil.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je Tožička člověk vysokých morálních kvalit, za kterým je reálná práce. „Podílel se nejenom na projektech v Česku, ale i v Africe. Vybudoval komunitní centrum Otevřený svět v Litvínově, azylový dům pro ženy a matky v tísni a centrum mezinárodního setkávání v Mostě a podílel se na řadě dalších projektů. V zahraničí vedl elektrifikaci školy, kliniky a komunitního centra v Zambii, střední školy v Angole a devíti dalších škol v Bangladéši. Kromě celé řady humanitárních činností stál také u zrodu debaty o participativním rozpočtu v ČR,“ uvedl.

Kandidaturu Tomáše Tožičky potvrdili Piráti ve víkendovém hlasování Celostátního fóra strany. „Oceňuji stranickou demokracii v České pirátské straně. Opět se ukázalo, že u jako jedné z mála stran je u Pirátů slyšet každý hlas jednotlivého člena a každý se má možnost k dění ve straně vyjádřit. Jsem moc rád, že členové zvažovali přínos celoživotních zkušeností kandidáta Tožičky pro formování lokálních i celostátních řešení v tak zásadních otázkách lidského života. Krajskému sdružení i kandidátovi přeji v nadcházející krátké a intenzivní kampani na Teplicku a v regionu, kde Tomáš Tožička strávil značnou část svého života, úspěch, neboť i části tohoto regionu jsou výše zmíněnými problémy skutečně zasaženy. Celostátní politika nemůže fungovat bez toho, aniž by měla své hluboké základy v silných regionech. Funkcí senátora by mělo být tuto regionální a celostátní úroveň reflektovat a propojovat,“ dodal Bartoš.

„V Teplicích bude za Českou pirátskou stranu kandidovat do Senátu pan Tožička. Piráti přiznali vlajku a plují do boje proti kapitalismu a proti NATO,“ uvedl k tomu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na jeho slova zareagoval na Twitteru David Soukup. „Přesně proto si myslím, že je nereálná nějaká velká koalice všech demokratických stran, pominu-li fakt, že je to levicová strana. To už je samo o sobě vymluvné, a pokud STAN hovoří o možné koaliční spolupráci s Piráty (jejich předseda byl jediný na sjezdu), tak to bude kočkopes.“ Zároveň také poznamenal, že zrovna byla domluvena koalice TOP 09 a ODS v krajských volbách v Plzeňském kraji.

Tak už to mohu napsat.



V Plzni jsme domluvili koalici "ODS a TOP09 se starosty".



STAN se nakonec nepřipojí, protože dali přednost straně založenou exODSáky.



Volalo se po spolupráci, tak spolupracujeme!https://t.co/ixUc2bFXxj — David Soukup (@SoukupDavid) February 17, 2020

Duchcovský rodák Tožička pochází z rodiny, která zažila pronásledování jak v době nacistické okupace, tak během komunistických procesů v padesátých letech. V období normalizace vykonával dělnické profese, studovat vysokou školu mohl až po roce 1989. V roce 1996 promoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Nedávno proslul svým výrokem na Twitteru, v němž ostře kritizoval kapitalismus. Označil jej společně s pravicovou politikou za zločiny proti lidskosti. A zmírňoval i zločiny stalinismu. „Kapitalismus a pravicová politika jsou prostě zločiny proti lidskosti. Ještě že se můžou vymlouvat na Stalina, který byl ovšem proti nim jen masový vrah amatér,“ napsal Tožička na Twitteru k příspěvku jiného uživatele, který vyjadřoval nesouhlas s kritikou kapitalismu v souvislosti se zprávou o úmrtí postiženého muže ve Velké Británii, jemuž byly zastaveny sociální dávky. Následně svůj příspěvek smazal.

„A za to přesně může kapitalismus a pravicová politika? Za koloniální manýry VB? Mimochodem si nemyslím, že je jakýkoliv režim, co do počtu obětí, srovnatelný s komunismem. Maximálně se můžeme bavit o sociálním nacionalismu jako vyzyvateli. A s propagandou jděte do háje,“ obořil se na novináře uživatel vystupující jako Blb. Šimon Přecechtěl.



Tožička pokračoval s tím, že stalinismus nemá tolik obětí jako kapitalismus: „No, co si myslíte, je celkem jedno. Neznalost neomlouvá. Kapitalismus povraždil násobně víc lidí než stalinismus. Navíc Hitler je samozřejmě výtvor kapitalistů. Proto také např. evidenci v koncentrácích zajišťovalo IBM.“

No co si myslite je celkem jedno. Neznalost neomlouva. Kapitalismus povrazdil nasobne vic lidi nez stalinismus. Navic Hitler je samozrejme vytvor kapitalistu. Proto take napr. evidenci v koncentracich zajistovalo IBM.

— Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) January 28, 2020

Pro server Novinky.cz poté Tožička dodal také to, že kolonialismus podle něj zabil víc lidí než Stalin nebo Hitler. A kritizoval například počínání Východoindické společnosti v Indii. Doplnil, že by chtěl režim, „který si vybudujeme, zajistí nám důstojnost, bude humanistický, zajistí rozvoj a nebude ničit planetu“.

