Rozmrzelý Babiš: Zítra to snad dopadne

Babiš uvedl, že prezidenta informoval o vyjednávání potenciální společné vlády s SPD a Motoristy sobě. „Jak jsem už avizoval, doufám, že se to naplní,“ řekl Babiš, vesele ovšem nevypadal. Na rozdíl od středečního jednání poslaneckého klubu ANO, kde působil energicky a sršel sebevědomím, tentokrát byl viditelně zdrženlivější.
Předseda hnutí ANO nicméně zdůraznil, že „definitivně jasno“ chce mít o rozdělení jednotlivých resortů už zítra, jak avizoval již ve středu. Babiš uvedl, že ve středu jednala Alena Schillerová s předsedy klubu SPD a Motoristů a existuje již předběžná dohoda ohledně obsazení výboru.
„Jednání budou pokračovat. Určitě se snažím relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené,“ uvedl Babiš s tím, že následně bude pokračovat práce na programové shodě a na spolupráci ve sněmovně.
Babiš potvrdil, že prezidentu Pavlovi bude k dispozici, pokud se bude chtít znovu setkat. Zatím mu ovšem nepředal žádné podklady, informoval ho pouze ústně. S novináři odmítl do detailu konzultovat průběh jednání.
„Zítra by měla proběhnout další jednání, kdy bychom už měli mít definitivně jasno. Takže já doufám, že to tak dopadne. Ještě to ovšem nemohu říci,“ řekl Babiš s tím, že vyjednávání jsou stále v procesu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová