Rozpad Ruska. Analytik Visingr má obavu

Rusko válku na Ukrajině jistě prohraje, predikuje vojenský analytik Lukáš Visingr s tím, že otázkou je už pouze, jakým způsobem. Rozpad, k němuž Rusko směřuje, by však prý nebyl potěšující zprávou pro západní mocnosti, a sice kvůli nejistotě, která by nastala, pokud by se k moci dostali nepředvídatelní vládci.

Visingr si je jistý, že válka na Ukrajině skončí ruskou porážkou: „Čím déle bude trvat, tím bude porážka pro Rusko horší a její následky budou horší i pro nás. Vše směřuje k tomu, že se Rusko rozpadne,“ řekl pro CNN Prima NEWS expert.

Takový scénář by pro západní mocnosti znamenal velký problém, dal by vzniknout novým státečkům s mnohdy nepředvídatelným vedením, přičemž hned několik nástupnických zemiček by mohlo mít jaderné zbraně. „Co nás čeká v dalších letech, bude mnohem složitější než válka na Ukrajině. Rozpad Ruska bude jako rozpad Jugoslávie, akorát stokrát horší a s jadernou příchutí.“

Podle jeho mínění se klidně může stát, že šéf Vagnerovy skupiny a oligarcha Jevgenij Prigožin či někdo jemu podobný, kdo bude stát v čele nového státu s jaderným arzenálem, může pak vytáhnout na jiné nástupnické státečky, kupříkladu na Moskvu, anebo může své jaderné zbraně prodat třeba Íránu.

Ukrajina zatím pokračuje ve své úspěšné ofenzivě i díky pomoci západních zemí. Zatímco v Rusku panuje velký odpor proti mobilizaci. Špatně chráněné jsou zde i tamní vojenské základny. Podle nejnovější informace muži v ruském Bělgorodu poblíž ukrajinských hranic postříleli jedenáct branců připravených k nástupu na frontu na Ukrajině. Patnáct dalších zranili.

Z ničeho nic na ně podle Ukrajinců začali střílet muži pocházející z jedné z bývalých středoasijských sovětských republik. Masakr skončil zastřelením obou mužů. O incidentu informují zahraniční média včetně agentury Reuters, arabské televize Al-Džazíra a dalších.

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) v nedělní Partii prohlásila, že pokud by Rusko použilo jaderné zbraně, Severoatlantická aliance by zničení Ruské federace zajistila sama. „Já se osobně domnívám, že tak zoufalý není, a chci věřit tomu, že nebude, ale z hlediska západních států je to něco, na co musejí existovat nějaké plány a na co by bylo třeba reagovat. Můj názor je, že v případě použití jaderné zbraně by se do války zapojily i státy NATO a s pomocí konvenčních zbraní by Rusko rozdrtily,“ zaznělo od političky.

