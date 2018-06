Rozpad Západu? Kašlete na Trumpa, izolujte ho, zaznělo z Německa

„Summit G7 opět prokázal, že Trump se chová hůř ke svým spojencům než ke svým nepřátelům. Evropa by z toho měla vyvodit důsledky a usilovat o jeho izolaci na mezinárodní politické scéně,“ prokazuje Nelles hned v úvodu, že Spiegel rozhodně nepatří mezi obdivovatele amerického prezidenta. „Zkrátka a dobře, vůdce Spojených států opět ukázal, že největší problém politiky Donalda Trumpa je samotný Donald Trump.“

Nelles Trumpovi vyčítá příliš velké ego. „Jediným jeho cílem je být největším, nejdůležitějším a nejlepším. Zhroucení Západu a zničení vztahů, budovaných celá desetiletí, je důsledkem jeho přebujelého ega,“ neskrývá německý novinář své antipatie vůči Trumpovi a vyčítá mu, že zatímco ke tradičním partnerům USA se chová nevraživě, Rusku a KLDR údajně nadbíhá. „Kim Čong-una dokonce nazval velmi čestným mužem,“ podivuje se Nelles.

„Trump chce mít vždy první i poslední slovo. Dělá si, co se mu zlíbí a chce mít všechno od začátku až do konce pod kontrolou. Já, já, já...to je jediné, co tohoto egomaniaka zajímá,“ nenechává Nelles na americkém prezidentovi jednu nit suchou. Dále tvrdí, že je Trump imunní vůči racionálním argumentům. „Sází jen na své instinkty a nic jiného nebere v úvahu. A to, i když jsou jeho instinkty založeny na předsudcích a nedostatku znalostí.“

Zatímco Trump je pro Nellese symbolem všeho zlého, pro Angelu Merkelovou, kanadského premiéra Justina Trudeaua a Emmanuela Macrona nachází německý komentátor jen samá slova chvály. „Oni věří v sílu slov, logických argumentů a vzájemné spojenectví. To by za jiných okolností mělo být žádoucí a přínosné. Ovšem při jednání s Trumpem je to vlastně k ničemu. Můžeme jen doufat, že si to po summitu G7 konečně uvědomí.“

„Evropa by měla Trumpa izolovat. Její vůdci se mu mohou vyhýbat se zcela pregnantním vysvětlením, proč to dělají. Evropané však musí být hlasitější a jejich poselství musí mířit nejenom na kontinent, ale také do Spojených států. Spousta Američanů si vůbec neuvědomuje, do jaké míry Trump narušil vazby mezi Amerikou a Evropou. Mnozí mu fandí, ale mnozí další nikoli a právě ti jsou nejdůležitějšími spojenci Evropy a také její největší nadějí,“ uzavírá Nelles.

autor: pro