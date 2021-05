Rozzlobený Bartoš: NATO a EU? Tohle už mě nebaví komentovat!

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se v rozhovoru s novináři pořádně rozpálil. Prý už ho nebaví komentovat smyšlenky o tom, že Piráti nejsou zrovna prozápadní stranou.

„Tohle už mě nebaví komentovat. Za 12 let jsou naše pozice jasné jak vůči EU, i NATO. To nikdy nikdo u nás nezpochybňoval. Děláme politiku, kterou si může každý osahat, může si přečíst, jak se o těch věcech bavíme. Setkal jsem se s velvyslanci dalších zemí, když se začalo jednat, které státy podpoří ČR. Zaúkolovali jsme ve Sněmovně vládu, aby požádala naše partnery v NATO o podporu. Důležité je, co člověk dělá, a ne co o něm říkají jiní,“ rozčílil se Bartoš.

Celý rozhovor naleznete zde

Rozhodl se nedělat předčasné závěry v kauze Jana Hamáčka a jeho údajné cesty do Moskvy.

„Hlavně si myslím, že to je ostuda. Pozice pana Hamáčka znevýhodňuje ČR v mezinárodním kontextu i ve vztahu k zemím, které žádáme o solidaritu. Zvenčí to vypadá, že vláda ani neví, co dělá. Ministr jedná na vlastní pěst, a neví o tom premiér. A je z toho vyšachován ještě tehdejší ministr zahraničí Petříček. Tak jak to potom vypadá mezi partnery, když vláda neumí postupovat jednotně a razantně ani v těchto věcech?“ podivoval se.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale jinak se domnívá, že je třeba všechno vysvětlit. Vysvětlovat prý musí především Jan Hamáček, a to na výborech Sněmovny k tomu určených.

Poté obrátil pozornost k pandemii koronaviru. Prý vůbec není pravda, že Piráti chtějí rozvolňovat rychleji. Opozici právě z toho opakovaně viní šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

„To je jen váš dojem, a docela mi vadí, že se to prezentuje jako rozvolnění. Parametry řešení pandemie jsou od počátku nastaveny špatně. Všechny epidemiologické studie hovoří o tom, že maloobchod, kde se vám za den vystřídá 40 lidí, tak při dodržení podmínek mohl zůstat otevřený i v předchozích vlnách. Navíc pandemický zákon ani neumožňuje uzavřít maloobchod tímto způsobem. Potvrdil to i Nejvyšší správní soud,“ zdůraznil Bartoš.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Často ta vláda operovala s termínem mobility, a já jsem úplně žasnul, když jsme jednu chvíli nemohli vyběhnout ani za hranice vesnice, a pak pan premiér láká lidi, aby si vyrazili z Moravy na výlet na očkování do Prahy do očkovacího centra O 2 areny,“ rozvedl svou myšlenku.

Poté zdůraznil, že za těch nejhorších epidemických podmínek vláda sice správně vyhlásila lockdown, ale měla podnikatelům nastavit vyšší kompenzace.

Současně si je prý vědom toho, že bude třeba dát do pořádku státní kasu. Bartoš věří, že když se podaří vyřešit otázku exekucí, převede to řadu lidí ze sféry šedé ekonomiky do klasických zaměstnání či podnikání, což přinese peníze i státnímu rozpočtu. Prý až 12 miliard.

Psali jsme: Hlavní volební souboj bude v Ústí. Proti Bartošovi se postaví Babiš osobně Fronta na obranu státního zástupce Zemana: Drahoš, Bartoš, Jurečka, Benda. Ošklivé vzkazy Benešové Rakušan: I poslední ruský špion musí opustit Česko Bartoš (Piráti): Přesunutí z obcí do jakéhosi megaúřadu problém nevyřeší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.