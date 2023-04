Rušení pošt: Hněv na Rakušana roste. Už se ozvali z vyšších míst

reklama

„Je to snad rozhodnutí z Marsu. Nevím, na základě jakých kritérií se na tom Ministerstvo vnitra usneslo. V našich městských částech zbude asi na 50 tisíc lidí jedna pošta, zatímco v takových Českých Budějovicích to bude násobně víc. Protestní dopis našeho hejtmana Vondráka stoprocentně podporujeme. Také se ohledně toho sejde v tomto týdnu městská rada, abychom se domluvili na konkrétním stanovisku. Jestli se to hejtman dozvěděl týden před zveřejněním v médiích, tak my o tom oficiálně nevíme vůbec nic konkrétního až do teďka. Všechny informace máme také jen z tisku,“ konstatoval Martin Bednář, starosta Ostravy-jih.

„Senioři poštu potřebují a zvýší se i počet nezaměstnaných,“ říkají krajští hejtmani

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák pak dává ve svém vyjádření, v otevřeném dopise ministru Rakušanovi, rozezleným starostům i zaměstnancům pošt stoprocentně za pravdu a kritizuje v něm i nekvalitní způsob komunikace ze strany Ministerstva vnitra.

„S rozhořčením jsme se dozvěděli, že z celkového počtu poboček České pošty, které míníte zrušit, je celá šestina z našeho kraje, který je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených regionů v republice. Potýkáme se s vysokou nezaměstnaností, zhoršeným životním prostředím a jsme také velmi rozlehlou oblastí, ve které žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku. Koncentrace takových lidí je přitom v našem kraji vyšší než v jiných částech republiky. Považujeme také za nepřijatelné, aby se představitelé krajů a obcí dozvěděli o změnách ani ne týden před jejich schválením. V samotné Ostravě, má být zrušeno 19 poboček, což je výrazně více než například ve srovnatelném Brně, které navíc není, na rozdíl od Ostravy, polycentrickým městem. Výrazně se tak zhorší dostupnost služeb České pošty a o zaměstnání přijdou další lidé, čímž se zvýší už tak vysoký počet nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji. Vážený pane ministře, důrazně Vás proto žádáme o jasné zdůvodnění těchto kroků a přehodnocení Vašeho rozhodnutí,“ uvedl v dopise mimo jiné hejtman Vondrák.

Vrásky na čele z překvapivého rozhodnutí vlády mají také zaměstnanci poštovních poboček, kteří se obávají o svou budoucnost v kraji, kde dosahuje nezaměstnanost vyšších čísel než v mnoha jiných českých regionech.

„My ještě konkrétně nic nevíme, s námi o tom ještě nikdo nehovořil, akorát jsme objevili naši pobočku na černém seznamu ke zrušení některých pošt. Samozřejmě že jsme z toho smutní, když se nás to týká osobně. Každý den slyšíme od našich klientů, jak je to špatně. Vždyť u nás v Ostravě-jih by měly zůstat jen dvě pobočky z toho jedna se třemi přepážkami v Shopping-parku. Nevím, jak to budou třeba zvládat, to cestování přes půl Ostravy, takoví hůře mobilní sedmdesátníci, ale také ti zaměstnanci, kteří na pobočkách zůstanou,“ sdělila nám Gábina, jedna ze zaměstnankyň poštovních poboček, které mají být v moravskoslezské metropoli zrušeny.

Starostové protestují, manažeři pošty tvrdí, že se to zvládne

Překotný postup Ministerstva vnitra bez patřičných konzultací se zástupci místních samospráv se nelíbí ani vedení jedné z velmi hustě obydlených částí v krajském městě – v Ostravě-Porubě.

„Nikdo s námi nic předem nekonzultoval a bez jakékoli místní znalosti se rozhodlo o tom, že v Porubě by měly zůstat jen dvě pobočky České pošty. A to je na obvod, kde žije více než 60 tisíc obyvatel, málo. Navíc třicet procent Porubanů je v seniorském věku a omezení dostupnosti poštovních služeb jim může způsobit velké problémy. S kolegy starosty budeme chtít vědět, podle jaké metodiky se rozhodovalo, a zda byly zváženy všechny možné alternativy řešení,“ napsala starostka porubské městské části Lucie Baránková Vilamová ve svém prohlášení.

Nicméně přes protesty téměř všech zástupců regionálních samospráv v celé republice si manažeři České pošty myslí, že redukce poboček se určitě zvládne.

„K rušení pošt v Ostravě a v celém Moravskoslezském kraji došlo na základě parametrického výpočtu, kdy počet našich poboček je v tomto regionu větší než v jiných oblastech. Návrh na zrušení jednotlivých pracovišť ale není ještě definitivní. Veřejnost s ním měla být seznámena až od 3. dubna, ale seznam, který nebyl ještě schválený, unikl dříve do médií. Proto bylo mnoho starostů najednou tak překvapených. Já budu ještě s některými z nich jednat, jako například se starostou Ostrava-Jih, kde bychom se mohli domluvit na přijatelnějším řešení,“ tvrdil o postupu České pošty její manažer interních sítí pro oblast Moravy sever Pavel Smyček.

Na otázku Parlamentních.Listů.cz, jestli takto zredukované pobočky budou zvládat mnohonásobně navýšené počty klientů, pak ještě dodal:

„Jak to bude celé do detailu fungovat, to opravdu předem nevíme. Ale chceme například navýšit počet balíkoven, kde by si klienti mimo budovu pošty vyzvedávali své větší zásilky a také rozšíříme působnost některých specializovaných přepážek, na které se budou moct lidé dopředu objednávat.“

Ministerstvo vnitra: Konkrétní seznam poboček pro zrušení navrhla Česká pošta

Vláda, dle vyjádření řady zástupců krajů i velkých měst, komunikaci ohledně zrušení mnoha poštovních poboček opět nezvládla, stejně tak jako vloni při dohadech o zastropování energií. Připomíná tak silně své předchůdce, kteří si nevěděli rady za covidové pandemie a jedno rozhodnutí popíralo druhé. Ministerstvo vnitra se však víceméně distancovalo od vydaného seznamu zrušených pošt, které mělo sestavovat vedení České pošty, o tom nás takto informovalo jeho tiskové oddělení.

„Rozhodnutí, které pobočky se mají zavírat, je plně v kompetenci České pošty, Ministerstvo vnitra do toho nijak nezasahovalo. Rušené pobočky určila pečlivá analýza České pošty s ohledem na potřeby zákazníka a ekonomický přínos pro poštu. Pošta zohlednila celou řadu faktorů včetně dojezdové vzdálenosti nebo vytíženosti jednotlivých poboček. Výběr poboček navíc kontroluje a schvaluje Český telekomunikační úřad,“ upřesnil Ondřej Krátoška, tiskový mluvčí Ministerstva vnitra.

