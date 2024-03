Rusko a porážka fašismu. Fico ještě přitvrdil

reklama

Fico si připomněl 79. výročí osvobození slovenského města Zvolen. „Navštívil jsem pomník vojáků Rudé armády a pomník vojáků rumunské armády, kteří zemřeli při osvobozování Slovenska, tehdy Československa. Je tu pochovaných víc než 17 tisíc vojáků Rudé armády a víc než 411 tisíc vojáků rumunské armády,“ řekl v úvodu videa zveřejněného na sociální síti X.

Tímto chce podle svých slov vyjádřit svůj postoj k současnosti. „Je hodně politiků, a bohužel i na Slovensku, kteří by nejradši postavili novou železnou oponu mezi Evropou a Ruskou federací. Já takovou politiku odmítám a nikdy se jí nebudu zúčastňovat, protože jsou tu historické události, které spojují naše národy,“ pokračoval slovenský premiér.

„Všichni víme, že národy bývalého Sovětského svazu sehrály rozhodující roli při likvidaci a porážce fašismu. Neumím si představit, že by Slovenská republika patřila mezi země, které by měly zájem dělat z Ruské federace nepřítele a naopak,“ dodal Robert Fico.

„Všichni, doufáme, že se situace vyřeší co nejdříve příměřím nebo nějakým mírovým jednáním. Všichni doufáme, že nastane normální standardizace vztahů mezi jednotlivými zeměmi. Udělejme vše pro to, protože v příštím roce si budeme připomínat osmdesáté výročí porážky fašismu a bylo by velmi správné, pokud by se těchto oslav zúčastnil celý svět, každá jedna země, která jakýmkoli způsobem přispěla k porážce fašismu,“ řekl premiér Fico.

