Rusko je na tom opravdu špatně. Teď by mohli svrhnout Putina, říká Jefim Fištejn

S Ruskem to teď vypadá opravdu špatně. Ať už kvůli nízkým cenám ropy, či kvůli koronaviru. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fištejn, který tamní situaci dlouhodobě sleduje. Tamní situace je prý dokonce tak špatná, že nelze vyloučit ani to, že bude ruský prezident Vladimir Putin čelit palácovému převratu. A možná i nepokojům v ulicích.

Publicista Jefim Fištejn má za to, že obliba ruského prezidenta Vladimira Putina nebyla už dlouho tak nízko, jako je dnes. Rozdíl je prý už v tom, že se nekladou otevřené otázky typu „který z politických představitelů má vaši podporu“. Patřiční výzkumníci se vás rovnou ptají, jestli má Vladimir Putin vaši podporu.

„Takže když vám zavolá někdo, kdo se představí jako pracovník státní agentury VCIOM, a táže se, jestli Putin konkrétně má vaši podporu, tak je to zcela jiný způsob dotazování. Údajně v těchto průzkumech spadla Putinova popularita na 69 procent. A to jsou oficiální data, takže skutečnost musíme hledat někde mezi 28 a 69 procenty. Každopádně ještě nikdy Putinova podpora nebyla tak nízká,“ poznamenal Fištejn pro server Forum24.cz.

V tuto chvíli je situace taková, že by Putin mohl být prezidentem do roku 2036. Úřad prezidenta by tak zastával 36 let. To je doba, za kterou se podle Ústavy mohou v České republice vystřídat nejméně 4 a nejvýše 8 prezidentů.

Zásadní problém, se kterým se Rusko potýká, je vymírání obyvatelstva. Populace stárne a malých dětí se rodí podstatně méně, než by bylo záhodno.

„Teď poslední údaje Rosstatu – ruského státního statistického úřadu – ukazují prudký pokles porodnosti. A to je ta nejmenší z těch krizí. Ta další je vlastně souhrn krizových jevů, spíše katastrof. Je to samozřejmě koronavirová pandemie, která zasahuje Rusko velmi mohutně. Nejde o to, kolik lidí zemře. Ruské moci je to úplně jedno. Rusko se ale bude dlouho vzpamatovávat z uzavřené ekonomiky. Tato krize nechala spoustu Rusů v naprosté bídě a ve stavu ožebračení. Někteří Češi mluví o ruských schopnostech přežití. Podívejme se na Putinova slova. Ten prohlásil, že v Rusku takzvaná střední třída jsou lidé, kteří vydělávají 17 tisíc rublů. Jeden rubl, to je zhruba 0,35 koruny. Tak to máte asi 5000 korun na měsíc, a tomu se říká střední třída. Obrovské množství Rusů žije i teď z ruky do pusy, ale ten příjem byl aspoň stabilní,“ varoval publicista.

Putin chce nechat řešení koronavirové krize na gubernátorech jednotlivých oblastí, ale ti podle Fištejna nemají dost prostředků, aby tuto situaci mohli efektivně řešit. Publicista v této souvislosti zdůraznil, že hned 3 gubernátoři už raději rezignovali na své posty. Fištejn je také přesvědčen, že ruský stát nepomůže lidem, které koronakrize zasáhla po ekonomické stránce. Už proto ne, že stát zasáhla ropná krize, v níž si podle Fištejna Rusko počínalo poněkud hloupě.

„V roce 2011 Putin vystoupil s projevem, kde oznámil obyvatelům, že do roku 2020 se Rusko zbaví ropné závislosti. V ruštině to zní půvabně, že přestane ‚sedět na ropné jehle‘. Ten výraz se používá třeba tehdy, když je někdo závislý na drogách, které si píchá do žíly. Rusko prý předstihne Německo a dostane se do první pětice světových ekonomik. Uplynulo těch devět let a najednou se zjišťuje, že Rusko je totálně závislé a sedí na ropné jehle dál. O tom nemluví nějaké nepřátelské vysílačky, ale říkají to ruští ekonomové, a to zcela veřejně. Důvěra v Putina je minimální, a to i v hlavním městě, které je příjemcem většiny peněz. Všichni svorně říkají, že ještě nikdy taková nenávist vůči Putinovi nepanovala. Nejenže Rusko nevstoupilo do první pětky světových velmocí, ale je absolutně na dně. Kromě toho údajného fondu, který nikdo nikdy neviděl, nemá vůbec nic,“ pokračoval Fištejn.

Situace v Rusku je podle jeho názoru tak špatná, že prý nelze vyloučit ani palácový převrat proti Putinovi, ani nepokoje v ulicích.

