Rusko volí prezidenta. Putin oznámil, co by považoval za úspěch

18.03.2018 9:24

Ruská federace si znovu volí prezidenta. Prakticky nikdo nepochybuje o tom, že ve volbách zvítězí úřadující prezident Vladimir Putin, který Rusko ovládá od roku 2000. Otázkou je snad jen to, jak moc předstihne své soupeře. Sám Putin novinářům oznámil, co by považoval za úspěch.