Ruský terorismus? Na Ukrajině Rusko odpálilo dům, stopy vedou přes Polsko až k poslanci AfD, tvrdí Svobodná Evropa

Podle tohoto serveru dvaceti osmiletý Michal Prokopowicz, který je obviněn z loňských žhářských útoků na maďarské kulturní centrum na Ukrajině, u soudu vypověděl, že dostal instrukce od německého novináře. Dotyčný novinář se jmenuje Manuel Ochsenreiter a podle serveru byl také poradcem německého poslance AfD. To není všechno, co obviněný řekl. Chtěl prý, aby vina padla na ukrajinské ultranacionalisty, proto na budovy načmárali nacistické symboly. Anketa Považujete Jana Palacha za hrdinu? Považuji 13% Nepovažuji 87% hlasovalo: 6123 lidí

K těmto dvěma útokům došlo v západokrajinském Užhorodě v únoru 2018. Při útoku nebyl nikdo zraněn, údajně však utrpěly vztahy Maďarska a Ukrajiny, které jsou podle Svobodné Evropy již napjaté kvůli zákonu, který omezuje právo maďarské menšiny na vzdělávání v maďarštině. Po prošetření ukrajinskými orgány byl případ předán Polákům, kteří zadrželi tři muže, kteří mají údajně vazby na ultrapravicové organizace. Tři týdny po útocích ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin naznačil, že za incidenty stojí Rusko.

Když se reportéři snažili s Ochsenreiterem spojit přes ruskou sociální síť VKontakte, odpověděl jim pouze, že obvinění je „hovadina“, a na další otázky již neodpovídal. Podle serveru měl dotyčný kontakty s polskými pravicovými aktivisty včetně Mateusze Piskorskiho, který byl dle serveru zatčen v roce 2016 pro podezření ze špionáže pro Rusko a Čínu. Je editorem německého časopisu Zuerst! a podle Svobodné Evropy často komentoval v ruských státních médiích podporu Ruska separatistům na východě Ukrajiny a kritizoval protimoskevskou zaujatost západních médií. Také podle serveru působil v posledních měsících jako poradce poslance AfD Markuse Frohnmaiera. Fotogalerie: - Na Ukrajině

Tento poslanec za něj obvinění popřel ve vyjádření pro server t-online.de. Ochsenreiter prý popírá obvinění jako fikci. Poslanec si nedovede představit, že by na obvinění bylo něco pravdy, ale pokládá za uvěřitelné, že si to obviněný Polák vymyslel, aby zlepšil svou situaci. Že by s Ochsereiterem přerušil spolupráci, odmítl, prý si počká, zda státní zástupce novináře obviní, v případě, že ano, by ho uvolnil, aby mohl situaci řešit.

Kromě Prokopowicze byli obžalováni ještě Tomasz Szymkowiak a Adrian Marglewski. Prokopowicz ve výpovědi prý uvedl, že souhlasil s tím, že útok provede, protože neměl rád ukrajinský nacionalismus, a kromě instrukcí dle svého trvzení obdržel od Ochsenreitera i finance, které prý padly na vykonání útoků. Podle ukrajinských orgánů však provedení nebylo z nejlepších. O poškození centra se dotyční pokusili dvakrát, benzínem pořízeným na místní pumpě v Užhorodě. Když první pokus nebyl podle jejich gusta, koupili prý o jeden a půl litru více. Jejich podobu však údajně zachytili bezpečnostní kamery. Ještě v den útoku se podle serveru podezřelí vrátili přes Slovensko do Polska.

autor: kas