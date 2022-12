Ruský web získal tajný průzkum pro Putina: Podpora války šla rapidně dolů. A prezidenta nepotěší ani další zprávy

reklama

24. února 2022 ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že ozbrojeným silám Ruské federace nařídil vtrhnout na Ukrajinu. Rozpoutání války skryl za sousloví „speciální vojenská operace“. A Rusové se podle dostupných průzkumů kolem svého prezidenta semkli.

Server Aktuálně.cz však teď českým čtenářům přinesl informaci, že situace se mění. Přetlumočil zprávu Rádia svoboda/ Rádia svobodná Evropa a informace nezávislého serveru Meduza.

Část lidí stále věří v ruské vítězství. „Moc jsem o tom nepřemýšlela. Jaké by to mohlo mít negativní důsledky? Byla to naše vojenská operace. Nebylo času nazbyt. Museli jsme to udělat. Každopádně jsme vyhráli," popsala starší Ruska, s kterou souhlasila i jiná dotazovaná žena. „Rusko vždycky vyhraje. Nikdy neprohrává. Je to tak už celé věky,“ dodala.

Další dotazovaní už byli opatrnější a jen v obecné rovině prohlašovali, že doufají v brzké uzavření míru, případně na rovinu uvedli, že nemohou mluvit otevřeně.

„Klesající podporu války potvrzuje i zpravodajský server Meduza. Ten získal výsledky průzkumu veřejného mínění, který si nechal udělat Kreml pouze ‚pro vnitřní potřebu‘. Průzkum měla provést Federální ochranná služba a vychází z něj, že 55 % Rusů by bylo pro, aby se Rusko s Ukrajinou domluvilo na míru diplomatickou cestou. Pouze čtvrtina dotazovaných stále podporuje válku. Jak uvádí říjnový průzkum ze stejného zdroje, podpora války se nyní propadla o 25 procentních bodů,“ napsal server.

Napětí podle všeho houstne i v ruské mocenské špičce. Naznačil to Mark Galeotti, britský expert na Rusko. Opět v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Problém je podle experta v tom, že nejužší kruh je vůči Putinovi stále loajální, protože jeho členové by bez samotného Putina stejně politicky nepřežili. Ale v širším okruhu kolem Putina už prý vyplouvají na povrch spory.

„Ale když se podíváte trochu dál, tak dochází k velkým bojům. Třeba současnému šéfovi FSB Alexandru Bortnikovi je 71 let a zřejmě není úplně zdravý, takže lidé pod ním se nyní snaží vylepšit vlastní postavení za každou cenu. A jako u všeho v současném Rusku hlavní roli hraje válka, která v zemi určuje fungování státu. Každý se snaží dokázat, že může nějak přispět. Totéž se děje i v armádě, protože ministr obrany Sergej Šojgu je evidentně oslabený a stal se obětním beránkem za všechny vojenské neúspěchy. I za něj se příští rok bude asi hledat náhrada a tím i nový náčelník generálního štábu ozbrojených sil. Ruští generálové, včetně Surovikina, jsou si toho vědomi, a aby uspěli, musí přinést vojenskou výhru. Pokud Surovikin na Ukrajině uspěje, bude novým náčelníkem právě on. To ale zase znamená, že generálové, kteří nyní slouží pod ním a mají vlastní ambice, chtějí, aby neuspěl. Mezi elitami panuje obrovské napětí. Vidíme celou síť prasklin, které se šíří ze středu. Všichni spolu soupeří a každý chce dokázat, že on je ten nejdůležitější,“ uvedl Galeotti.

Přes veškeré napětí se zdá, že ruská armáda na Ukrajině něco chystá. Tvrdí to vojenský analytik Lukáš Visingr v rozhovoru pro server Echo24.cz.

O slovo by se prý mohl přihlásit tvůrce soukromé armády tzv. wagnerovců Jevgenij Prigožin, kterému se přezdívá „Putinův kuchař“. Wagnerovci znovu a znovu útočí u Bachmutu. Podle Ukrajinců v tomto místě umírá velké množství vojáků a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svých nočních promluvách obráncům u Bachmutu poděkoval, že znovu a znovu odrážejí útoky v tomto úseku fronty a Rusové přes všechen tlak prozatím nejsou schopni postoupit dál.

A to je podle Visingra přesně to, o co Prigožinovi jde. Postoupit dál. „Chce dobýt nějaké ukrajinské město. Aby mohl říct, že neschopní generálové nic nedokázali, zatímco on že dobyl Bachmut,“ vyjevil analytik Visingr.

Psali jsme: „To nedává smysl“. Hádka Fialy z SPD a Decroix z ODS o cvičení Ukrajinců Zrno z Ukrajiny. Miliony lidí ve světě chráníme před hladem, zdůraznil Zelenskyj Žena z Chersonu: Je nám lépe. Bez vody, bez elektřiny, ale také bez Rusů. Dá se to přežít Zelenskyj: Rusko je zdevastované, jako kdyby tam byla válka. S Nizozemím chystáme tribunál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.