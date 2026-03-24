Rusové na Ukrajině stojí. Ale není jasné proč

24.03.2026 11:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinská armáda si je prý vědoma, že bude prakticky nemožné znovu dobýt okupovaná území. Brání se a čeká, až se Rusko rozhodne válku ukončit. Naznačují to přesuny zachycené v geolokačních datech. Postup ruské armády možná zpomaluje. Analytik Tyler Weaver ale tvrdí, že ruská armáda zbrzdila svůj postup záměrně a čeká na vhodný moment k úderu, který jí může poskytnout pokračující válka v Íránu.

Foto: Repro X
Popisek: Zničená technika na cestě do Sudži - pohled z dronu

Válka na Ukrajině běží už pátým rokem, a přestože si Rusové nárokují hned čtyři ukrajinské oblasti – Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou, nedaří se jim je získat silou. Stále neovládají ani celý Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou oblast, na jejichž získání trvají.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně oznámil, že Ukrajinci okupantům bez boje neodevzdají ani metr svého území. A dostupná data ukazují, že postup Rusů na Ukrajině se výrazně zpomalil. Student mezinárodních vztahů ve francouzském Lille Clément Molin, který se podle vlastních slov věnuje monitorování konfliktů na základě dostupných dat a map, ukázal, že březen 2026 by mohl být nejhorším měsícem ruského postupu na Ukrajině od jara 2024.

Dodal, že se stále čeká na zahájení ruské jarní ofenzivy, k čemuž došlo jak v roce 2024, tak v roce 2025. V roce 2023 Rusové okupovali asi 18,1 procenta území Ukrajiny, momentálně okupují asi 19,5 procenta území svého západního souseda.

Ukrajincům se v rámci možností daří navzdory tomu, že 47. prezident Donald Trump notně přiškrtil posílání pomoci napadené zemi. Pomoc dnes posílají země EU, případně Ukrajinci vyvinuli vlastní zbraně. Zásadní roli na frontě hrají drony, před nimiž je obtížné, až takřka nemožné, se skrýt. Ukrajinci navíc vyvíjejí drony dlouhého doletu, s nimiž zasahují i cíle v týlu nepřítele.

Ruská armáda od ledna 2023 obsadila 3 města s více než 100 000 obyvateli, což jsou Bachmut, Myrnohrad a Pokrovsk. Dále 5 měst s více než 20 000 obyvateli – Avdijivku, Selydove, Toretsk, Kurachove a Chasiv Jar, a 8 měst s více než 10 000 obyvateli.

Není bez zajímavosti, že ukrajinský 14. armádní sbor tvrdí, že ukrajinští vojáci jsou stále v Pokrovsku přítomni a bojují s nepřítelem. Má to dokládat vlajka, která se objevila v Pokrovsku. Ukrajinská vlajka.

 

Otázkou zůstává, kolik vojáků při dobývání těchto měst Rusové a Ukrajinci ztratili. Jak ruská, tak ukrajinská strana tají výši ztrát. Počty vojáků na frontě představují problém hlavně pro Ukrajinu. Bránící se armáda se dlouhodobě potýká s nedostatkem vojáků. „Aby se tento problém vyřešil, Kyjev se spoléhá na širokou škálu pozemních dronů, které již nyní nahrazují pěchotu v logistických misích,“ napsal Clément Molin. „Ukrajinská armáda si je vědoma toho, že bude obtížné nebo dokonce nemožné, znovu dobýt okupovaná území; nyní se nachází v totálně obranné strategii a čeká, až se Rusko rozhodne válku ukončit. Nechce se vzdát území bez boje,“ pokračoval.

Mezitím Ukrajinci budují sítě proti dronům na ochranu logistických tras. Pěším jednotkám ruské armády stavějí do cesty hradby z ostnatých drátů. Dá se předpokládat, že Rusové budou chtít získat Slavjansk a Kramatorsk v Doněcké oblasti, ale to dobře vědí i Ukrajinci. Otázkou je, jak dobře v tomto směru posílili svou obranu.

 

Zcela opačný pohled na vývoj války na Ukrajině nabídl analytik Tyler Weaver. Podle jeho názoru Rusové na Ukrajině zpomalili záměrně a čekají na vhodnou příležitost, kterou jim může poskytnout pokračující válka v Íránu.

„Závěry vyvozené z těchto dat jsou jen proukrajinsky vykládaná přání,“ napsal k tomu Weaver taktéž na sociální síti X. „Rusové se tento měsíc zřejmě zcela záměrně rozhodli snížit intenzitu svých operací na Ukrajině; zřejmým závěrem je, že se prostě jen chystají plně využít íránské války v budoucnu,“ pokračoval Weaver s tím, že Rusové se mohou chystat na zničení ukrajinské armády s vědomím, že sponzoři této armády uvízli ve zcela jiné válce.

Ale to prý není vše. Útok v Íránu podle amerického analytika otevřel ještě jednu možnost.

„Ve skutečnosti mě napadá, že následkem atentátu na (íránského nejvyššího duchovního vůdce) Chámeneího může být to, že se Rusové již necítí omezeni tradičními válečnými zvyklostmi, a mohou provést atentát na celé ukrajinské vedení,“ napsal Weaver.

 

Server Kyiv Independent upozornil, že Rusové neustoupili od dronových a raketových útoků na ukrajinská města. V noci na 24. března Rusové provedli rozsáhlý raketový a dronový útok na několik ukrajinských měst, při kterém zahynuli nejméně čtyři lidé a dalších 16 bylo zraněno. Poltava, Cherson, to jsou dvě z měst, na která v noci ruské drony a rakety dopadly. V téměř všech regionech Ukrajiny bylo v noci vydáno varování před nálety.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

