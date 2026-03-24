Rusové na Ukrajině stojí. Ale není jasné proč

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně oznámil, že Ukrajinci okupantům bez boje neodevzdají ani metr svého území. A dostupná data ukazují, že postup Rusů na Ukrajině se výrazně zpomalil. Student mezinárodních vztahů ve francouzském Lille Clément Molin, který se podle vlastních slov věnuje monitorování konfliktů na základě dostupných dat a map, ukázal, že březen 2026 by mohl být nejhorším měsícem ruského postupu na Ukrajině od jara 2024.
Dodal, že se stále čeká na zahájení ruské jarní ofenzivy, k čemuž došlo jak v roce 2024, tak v roce 2025. V roce 2023 Rusové okupovali asi 18,1 procenta území Ukrajiny, momentálně okupují asi 19,5 procenta území svého západního souseda.
Ukrajincům se v rámci možností daří navzdory tomu, že 47. prezident Donald Trump notně přiškrtil posílání pomoci napadené zemi. Pomoc dnes posílají země EU, případně Ukrajinci vyvinuli vlastní zbraně. Zásadní roli na frontě hrají drony, před nimiž je obtížné, až takřka nemožné, se skrýt. Ukrajinci navíc vyvíjejí drony dlouhého doletu, s nimiž zasahují i cíle v týlu nepřítele.
Ruská armáda od ledna 2023 obsadila 3 města s více než 100 000 obyvateli, což jsou Bachmut, Myrnohrad a Pokrovsk. Dále 5 měst s více než 20 000 obyvateli – Avdijivku, Selydove, Toretsk, Kurachove a Chasiv Jar, a 8 měst s více než 10 000 obyvateli.
Není bez zajímavosti, že ukrajinský 14. armádní sbor tvrdí, že ukrajinští vojáci jsou stále v Pokrovsku přítomni a bojují s nepřítelem. Má to dokládat vlajka, která se objevila v Pokrovsku. Ukrajinská vlajka.
The Ukrainian 14th Army Corps claimed that they still control Pokrovka in Sumy Oblast, indirectly calling Deepstate a Russian propaganda outlet by stating they are "completely debunking another lie from Russian propaganda about the supposed 'seizure' of this territory."— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) March 23, 2026
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Mezitím Ukrajinci budují sítě proti dronům na ochranu logistických tras. Pěším jednotkám ruské armády stavějí do cesty hradby z ostnatých drátů. Dá se předpokládat, že Rusové budou chtít získat Slavjansk a Kramatorsk v Doněcké oblasti, ale to dobře vědí i Ukrajinci. Otázkou je, jak dobře v tomto směru posílili svou obranu.
Le mois de mars 2026 pourrait être le pire mois de progression russe ???? en Ukraine ???? depuis le printemps 2024.— Clément Molin (@clement_molin) March 22, 2026
L'accélération promise par beaucoup d'analystes depuis 3 ans n'a toujours pas eu lieu et l'armée ukrainienne tient sans l'aide américaine.
??THREAD??1/22 ?? pic.twitter.com/h4RnRYNLOp
„Závěry vyvozené z těchto dat jsou jen proukrajinsky vykládaná přání,“ napsal k tomu Weaver taktéž na sociální síti X. „Rusové se tento měsíc zřejmě zcela záměrně rozhodli snížit intenzitu svých operací na Ukrajině; zřejmým závěrem je, že se prostě jen chystají plně využít íránské války v budoucnu,“ pokračoval Weaver s tím, že Rusové se mohou chystat na zničení ukrajinské armády s vědomím, že sponzoři této armády uvízli ve zcela jiné válce.
Ale to prý není vše. Útok v Íránu podle amerického analytika otevřel ještě jednu možnost.
„Ve skutečnosti mě napadá, že následkem atentátu na (íránského nejvyššího duchovního vůdce) Chámeneího může být to, že se Rusové již necítí omezeni tradičními válečnými zvyklostmi, a mohou provést atentát na celé ukrajinské vedení,“ napsal Weaver.
The conclusions drawn from the data are pro-Ukrainian wishcasting. The Russians appear to have quite deliberately reduced the intensity of their operations in Ukraine this month, and the obvious conclusion is they're simply coiling up to fully exploit the Iran War going forward. https://t.co/m1qmajfvIG— Armchair Warlord (@ArmchairW) March 24, 2026
Server Kyiv Independent upozornil, že Rusové neustoupili od dronových a raketových útoků na ukrajinská města. V noci na 24. března Rusové provedli rozsáhlý raketový a dronový útok na několik ukrajinských měst, při kterém zahynuli nejméně čtyři lidé a dalších 16 bylo zraněno. Poltava, Cherson, to jsou dvě z měst, na která v noci ruské drony a rakety dopadly. V téměř všech regionech Ukrajiny bylo v noci vydáno varování před nálety.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
válka na Ukrajině
