Rusové před branami. Ukrajinci znovu evakuují město, které loni dobyli

Válka na Ukrajině stále neutichá. Rusové ostřelovali mimo jiné i hotel v Záporoží a zranili 16 lidí. Včetně 4 dětí. Mezi zraněnými dětmi je i tříletá holčička, uvedl ve zprávě na telegramu tajemník záporožské městské rady Anatolij Kurtev. Úřady uvedly, že při útoku byl zabit jeden člověk. Anglicky mluvící čtenáře o tom informovala americká zpravodajská stanice CNN.

V hotelu, který ve čtvrtek v Záporoží zasáhly ruské rakety, se nachází dětský tábor, který ukončil svůj denní provoz asi hodinu před útokem, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.

„Jejich cílem byly děti. V hotelu Reikartz v Záporoží, který byl dnes zasažen raketovým útokem ruských teroristů, se nachází dětský denní tábor pro děti ve věku od 6 do 13 let,“ uvedlo ministerstvo na twitteru. „Tábor funguje každý den do 18 hodin. Úder byl veden v 19.00. Jedna osoba byla zabita a 16 osob bylo zraněno. Jen zázrak načasování dnes zachránil děti před ruskými (sic) vrahy.“

Hotel byl také často využíván pracovníky OSN a členy dalších humanitárních organizací, kteří pomáhali obyvatelům v oblasti. Podle ruských zdrojů byl ovšem hotel využíván ozbrojenými silami Ukrajiny a zahraničními bojovníky.

The moment of arrival of Russian cruise missile strike in Zaporizhzhia hours ago.



Russians targeted Reikartz Hotel and immediately declared that it was supposedly a "repair base of Ukrainian Army". pic.twitter.com/APLGbA6pfZ