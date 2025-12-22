Rusům zabili generála, ale postupují vpřed

Ruský generálporučík Fanil Sarvarov byl zabit v pondělí ráno při výbuchu bomby v autě na jihu Moskvy, informovala agentura Reuters. Podle ruského vyšetřovacího výboru explodovala nálož pod jeho vozem při odjezdu z parkoviště a generál na následky zranění zemřel.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ukrajinská armáda dále bojuje proti ruskému pokusu o průlom v Sumské oblasti. Podle ukrajinských zdrojů od neděle probíhají střety ve vesnici Grabovske, kde se vojáci snaží vytlačit ruské jednotky zpět na ruské území, informuje deník The Guardian. Ukrajinský ombudsman pro lidská práva uvedl, že Rusko násilně odvezlo z Grabovske asi 50 civilistů do Ruska.
Současně Ukrajina popírá, že by se ruské síly měly nacházet i v sousední obci Ryasne.
Mezitím finský prezident Alexander Stubb uvedl, že jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou jsou blíže dohodě než kdykoli od začátku války.
„Jsme pravděpodobně blíže než kdykoli během této války,“ prohlásil Stubb.
Podle jeho názoru tomu tak je předně díky diplomacii Spojených států amerických a tlaků sankcí na ruský ropný sektor. Pokud by Moskva mír dále odmítala, měly by se podle něj sankce ještě zpřísnit.
„Ruské hospodářství se ve skutečnosti nemá tak dobře. Má nulový růst. Nemá žádné rezervy. Má vysoké úrokové sazby a vysokou inflaci. A situace se nezlepšuje,“ řekl Stubb, cituje Fox News.
Navzdory rétorice ruského prezidenta Vladimira Putina jsou však dle jeho slov vyjednávači z Moskvy za zavřenými dveřmi flexibilnější. Přesto Stubb varoval, že skutečným cílem Ruska zůstává „zničení existence Ukrajiny“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.