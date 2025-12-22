Rusům zabili generála, ale postupují vpřed

Ruský generálporučík zemřel při výbuchu bomby nastražené v jeho autě na jihu Moskvy. Ruští vyšetřovatelé podezírají z útoku ukrajinské speciální služby, Kyjev se k obvinění nevyjádřil. Diplomatické snahy o ukončení války pokračují.

Rusům zabili generála, ale postupují vpřed
Foto: Repro Volodymyr Zelenskyj, síť X
Popisek: Hasič zasahuje po nočním útoku na Ukrajinu

Ruský generálporučík Fanil Sarvarov byl zabit v pondělí ráno při výbuchu bomby v autě na jihu Moskvy, informovala agentura Reuters. Podle ruského vyšetřovacího výboru explodovala nálož pod jeho vozem při odjezdu z parkoviště a generál na následky zranění zemřel.

Ruští vyšetřovatelé se domnívají, že za útokem by mohly stát ukrajinské speciální služby, Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila.

Ukrajinská armáda dále bojuje proti ruskému pokusu o průlom v Sumské oblasti. Podle ukrajinských zdrojů od neděle probíhají střety ve vesnici Grabovske, kde se vojáci snaží vytlačit ruské jednotky zpět na ruské území, informuje deník The Guardian. Ukrajinský ombudsman pro lidská práva uvedl, že Rusko násilně odvezlo z Grabovske asi 50 civilistů do Ruska.

Současně Ukrajina popírá, že by se ruské síly měly nacházet i v sousední obci Ryasne.

Mezitím finský prezident Alexander Stubb uvedl, že jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou jsou blíže dohodě než kdykoli od začátku války.

„Jsme pravděpodobně blíže než kdykoli během této války,“ prohlásil Stubb.

Podle jeho názoru tomu tak je předně díky diplomacii Spojených států amerických a tlaků sankcí na ruský ropný sektor. Pokud by Moskva mír dále odmítala, měly by se podle něj sankce ještě zpřísnit.

„Ruské hospodářství se ve skutečnosti nemá tak dobře. Má nulový růst. Nemá žádné rezervy. Má vysoké úrokové sazby a vysokou inflaci. A situace se nezlepšuje,“ řekl Stubb, cituje Fox News.

Navzdory rétorice ruského prezidenta Vladimira Putina jsou však dle jeho slov vyjednávači z Moskvy za zavřenými dveřmi flexibilnější. Přesto Stubb varoval, že skutečným cílem Ruska zůstává „zničení existence Ukrajiny“.

