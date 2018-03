Ryan se v Praze rozjel: Vykázat diplomaty a zpřísnit protiruské sankce

Už 17 států se rozhodlo kvůli Skripalovi, jehož otravu Londýn připisuje Rusku, vyhostit ruské diplomaty. V případě USA jde o 60 osob, zavřen bude také ruský konzulát v Seattlu.

„Bylo to správné. Je to projev solidarity s našimi spojenci v Británii. Je fantastické, že ostatní evropské státy včetně České republiky se také připojily. Bylo to naprosto vhodné,“ řekl Ryan, který se v pondělí sešel s premiérem v demisi Andrejem Babišem.

Skripal a jeho dcera byli 4. března nalezeni v bezvědomí v Salisbury. Podle Británie byli vystaveni nervové bojové látce typu Novičok. Kreml popírá, že látka pocházela z Ruska, naopak tvrdí, že zdrojem mohla být sama Británie, USA a další země, mezi nimi i ČR.

Na dotaz, zda není rozhodnutí o vyhoštění diplomatů předčasné vzhledem k tomu, že se případ v Británii stále vyšetřuje, Ryan řekl, že důkazy jsou zřejmé. „Britové případ vysvětlili jasně. Dělá to Rusko a i my si myslíme, že to udělalo Rusko. To nelze tolerovat, to civilizované státy nedělají,“ řekl Ryan.

Dodal, že při svých schůzkách v Praze hodlá hovořit i o případu Rusa Jevgenije Nikulina, zadrženého v ČR v roce 2016 na základě amerického zatykače. USA usilují o jeho vydání, protože ho viní z hackerských útoků mimo jiné i na sociální síť LinkedIn. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA. „Samozřejmě, že o této věci budu mluvit. Pro naši vládu je to důležité jednoduše proto, že respektujeme zákon. Důvěřujeme tomu, že zákon dodrží také ČR,“ řekl Ryan.

Jsem pro zpřísnění sankcí vůči Rusku, uvedl Ryan

K protiruským sankcím řekl, že je pro jejich zpřísnění, a obvinil Moskvu z „šíření chaosu a podrývání demokracie“ v USA i jinde. „Západní demokracie by to neměly a nemohou tolerovat,“ zdůraznil Ryan.

V rozhovoru se zmínil také o vyšetřování údajného ruského vlivu na americké volby, které vede v USA Robert Mueller. Ryan prý byl „ujištěn“, že se nechystá Muellerovo odvolání. Mluvit se o něm začalo kvůli Trumpově kritice Muellerova šetření. Rusko opakovaně popřelo, že se americké prezidentské volby snažilo ovlivnit.

Ryan řekl, že si nemyslí, že by bylo třeba Muellerovo vyšetřování ochránit zákonem, jak minulý týden žádali někteří republikánští členové Kongresu. „Dotýkáte se ústavního tématu respektu k výkonné a legislativní moci. K této debatě řeknu pouze toto: Musíme dodržet zákon, (Mueller) musí mít možnost dělat svou práci a já naprosto nemám důvod myslet si, že se uvažuje o jeho odvolání,“ řekl Ryan.

