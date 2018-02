SPD jede v prosazování programu dále. Nově se s ANO shodla na posílení starostů a hejtmanů

Návrh SPD ale trpí několika nedostatky, popisuje například, že posílení mandátu starosty, či hejtmana musí provázet posílení jejich pravomoci na úkor zastupitelstev, návrh ale nespecifikuje, které kompetence to přesně mají být. „Hnutí ANO má velký zájem na tom, aby některé ústavní změny prošly, a nezáleží nám na tom, s kým v tom budeme spolupracovat. Nedodělky v návrhu SPD se dají vyřešit pozměňovacími návrhy v rámci druhého čtení,“ uvedla exministryně spravedlnosti Helena Válková, která za ANO jednala s Tomiem Okamurou.

Předloha totiž neupravuje ani to, jak by se vlastně šéf samosprávy vybíral. Lidové noviny informovaly o tom, že u krajských voleb je přitom důležité zamyslet se nad zavedením panašování. Jde o možnost kroužkovat napříč kandidátkami jako u komunálních voleb. V případě krajských se smí udělovat preferenční hlasy jen v rámci jedné kandidátky, to by u přímo voleného hejtmana vytvařelo svízel.

Podle Lidových novin přitom Ministerstvo vnitra chystá zákon, který má přímou volbu v samosprávách upravovat. „Čekat na koncepci Ministerstva vnitra trvá, pokud tomu dáme zelenou a řekneme, že je to priorita, musíme vycházet z toho, co tu je, proto uvažujeme o návrhu SPD,“ upřesnila Válková.

„Pokud rozhodovací pravomoc leží na zastupitelstvech, podporuje to kolektivní nezodpovědnost,“ míní předseda SPD Okamura. Předvolební sliby se podle něj neplní v absolutním rozsahu.V Okamurově systému by svou vůli prosazoval zástupce jedné strany, která i když je vítězná, nemusí a zpravidla ani nezastupuje většinu obyvatel v obci či kraji.

„Nepřímo volený starosta či hetjman musí vykonávat mandát tak, aby se zavděčil členům zastupitelstva, kteří jej do funkce zvolili. Nemá tak dostatečně silný mandát pro kroky které by místní obyvatelé sice uvítali, ale s nimiž zastupitelstvo nesouhlasí,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu SPD.

Okamura také uvedl, že schválení přímé volby je i základem pro přímou odvolatelnost nejenom komunálních politiků. „Kdyby přišla přímá volba starostů a hejtmanů, dalším krokem je, aby mohli být odvoláni politici na dalších úrovních,“ uzavřel Okamura s tím, že chtějí jít krok za krokem a odvolání považuje za místní referendum a systém je vymyšlený. Vladní legislativci však upozorňují, že v tomto bodě by už šlo o zásadní zvrat, jak fungují české volené orgány.

autor: nab