SPOLU do europarlamentu, už je to dohodnuté. Ale ozval se senátor…

Vypadá to, že se koalice SPOLU opět dohodla a do jarních eurovoleb zamíří bok po boku. Navzdory poměrně rozdílným názorům na zásadní evropské otázky se znovu spolehnou na taktiku, kterou začali uplatňovat přesně před třemi lety a která jim posléze vynesla vládní angažmá. Tou je „AntiBabiš“. Obecně je to považováno za vítězství Petra Fialy, který koalici udržel i pro tyto volby navzdory hlasům, které se ozývaly právě z ODS. „Jeden říká – nechci přijetí eura. Druhý tvrdí – už je nejvyšší čas ho mít,“ zaznělo také z jejích řad.

Za symbolický lze přitom považovat fakt, že zmíněná dohoda bude podepsána na den přesně tři roky poté, co se ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dohodly na vzniku koalice SPOLU.

Je třeba ale také zmínit, že budoucí společná kandidátka těchto stran budí rozpaky především vzhledem k tomu, že jejich programová prohlášení se v zásadních evropských věcech liší. Veřejnost upozorňuje především na to, že zatímco ohledně stěžejních domácích témat panuje až na výjimky shoda, u těch evropských je situace odlišná.

Co je ale horší, slova o naprosté odlišnosti zúčastněných stran s ohledem na eurovolby zaznívají i ze samotného tábora koalice a pochopitelně nejvíc z ODS.

Jedním z hlasitých kritiků je třeba Lumír Aschenbrenner, plzeňský senátor, městský zastupitel a člen ODS. Ten si na svém facebookovém účtu postěžoval, že společná kandidátka do eurovoleb je pro ODS špatný nápad, je to ideový oheň a voda.

„ODS, TOP 09 a KDÚ-ČSL jdou do voleb do Evropského parlamentu společně. A to přesto, že mají zjevně rozdílné pohledy na to, jak se má Evropská unie dál vyvíjet a jak přistupujeme k jednotlivým problémům, které ovlivňují náš život,“ napsal senátor na úvod svého textu s tím, že tento fakt považuje za zbytečný ústupek občanských demokratů dvěma menším stranám a dá se očekávat, že při mnoha budoucích hlasováních se v Evropském parlamentu zase rozdělí.

Dál přechází na poměrně často diskutovanou otázku a tou je: „Co by to mělo přinést ODS?“

„Strana, alespoň tomu nasvědčují všechny dostupné průzkumy, zajistí nějaký zisk menším koaličním stranám a sama sobě podle všeho ubere. Jaký smysl má taková politika, která může odradit některé z nich, co ještě občanské demokraty podporují,“ odpovídá na první otázku druhou plzeňský člen ODS a pokračuje pohledem na budoucí spolupráci SPOLU na půdě Evropského parlamentu.

„Jak moc se například shodnou občanský demokrat Alexandr Vondra a topkař Luděk Niedermayer, který má názory blízko k Pirátům? Ideové i praktické rozdíly jsou u nich zcela zásadní,“ poukazuje na názorové rozdíly patrné hned u čelních představitelů společné kandidátky a dodává ještě, že pokud bude chtít někdo volit v eurovolbách Vondru, proč by měl svým hlasem pro společnou kandidátku volit současně i Niedermayera?

Dále Lumír Aschenbrenner porovnává vznik kandidátky SPOLU před třemi lety se vznikem té „evropské“.

„Kalkul, že to přispěje koalici SPOLU, se může ukázat jako chybný. Vždyť to fungovalo jako ‚velký AntiBabiš‘ ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2021, ale to nemusí právě při rozdílných pohledech na Evropskou unii příští rok v červnu zabrat,“ odhaduje a přidává svoji představu o společném předvolebním mítinku.

„Jeden říká – nechci přijetí eura. Druhý tvrdí – už je nejvyšší čas ho mít. Jeden zdůvodní, proč nedělat tak rychle některá opatření související s Green Dealem (aby tolik netrpěly některé sektory české ekonomiky), druhý naopak představí plány, jak Green Deal ještě uspíšit,“ píše senátor a zároveň se ptá, zda bude něčemu takovému volič rozumět?

„Těžko,“ odpovídá si s tím, že další možností je, že budou zástupci tří stran koalice v kampani vystupovat vždy jen za svoji stranu a říkat každý něco jiného. K čemu pak tedy bude ta vzývaná koalice?

V závěru textu se senátor zamýšlí nad tím, komu evropská koalice SPOLU nejvíc pomůže.

„Určitě více TOP 09 a KDU-ČSL, kterým jinak hrozí, že by nemusely mít žádného europoslance. ODS bude mít naopak spíše o nějaký ten mandát méně. Záleží na přesném složení kandidátky, v které svou roli mohou hrát i přednostní hlasy,“ poukazuje přitom i na možnost, kterou dokonale využilo hnutí STAN, když v posledních parlamentních volbách díky přednostním hlasům téměř vymazalo Piráty z parlamentní mapy.

„I když se všechny tři strany dohodnou, že svým příznivcům nebudou doporučovat kroužkování, pánem je volič. A ten kroužkovat bude. Pak se můžeme dočkat různých překvapení,“ myslí si Aschenbrenner.

A ta pravděpodobně nemusí být pro jiné ze stran SPOLU příjemná. Z toho pak může vznikat podobná pachuť, jako mezi Piráty a STAN po posledních parlamentních volbách.

„Před časem jsem v jiném textu pro Reflex.cz přirovnal možnou koalici SPOLU do eurovoleb k sešitému monstru doktora Frankensteina,“ uvádí na závěr plzeňský senátor.

„A tím dle mého názoru zůstává, i když jeho hlavou bude Alexandr Vondra. Obsazení další části těla konkrétními kandidáty ponechám na laskavém čtenáři, či spíše voliči. Mnohé z nich může společná kandidátka odradit a odehnat na okraj politického spektra. Mohlo by to být varování před dalšími sněmovními volbami. Ovšem to někteří, zejména v ODS, nechtěli slyšet,“ uzavírá Lumír Aschenbrenner svůj facebookový komentář.

