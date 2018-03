STAN chce vrátit posuzování záměrů na stavební úřady

18.03.2018 16:03

Posuzování souladu stavebních záměrů s územním plánem by se mělo přesunout zpět z úřadů obcí s rozšířenou působností na stavební úřady v jednotlivých obcích, které si je zřídily. Počítá s tím novela stavebního zákona, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů a nezávislých (STAN). Mělo by se tak zrychlit stavební řízení. Loňská novela stavebního zákona přesunula posuzování na obce s rozšířenou působností a některé z nich si stěžují na to, že jsou tím přetíženy.