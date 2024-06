STAN dělal kamaráda do deště a pak Piráty podvedl. Tahle koalice skončí, hádá expert nad průzkumem

„Před posledními volbami se snažili vypadat jako kamarádi do deště. Ale STAN Piráty volebně podvedl,“ uvedl komentátor CNN Prima NEWS Thomas Kulidakis, že Piráti a Starostové a nezávislí už nechtějí být ve volbách do Poslanecké sněmovny v koalici.

Z koalice SPOLU by se přes pětiprocentní hranici dostala pouze ODS, pokud by kandidovala samostatně, to se ale velmi pravděpodobně nestane. Všichni tři předsedové už avizovali, že budou v projektu pokračovat. „Vláda, která teď působí, je za mě úspěšná a měla by pokračovat,“ řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Považuji projekt SPOLU za úspěšný. Je to reálná politická síla a konkurence hnutí ANO,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). „Budeme kandidovat jako koalice SPOLU,“ potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Šanci získat mandáty by v příštích parlamentních volbách mohla získat nová rýsující se koalice Přísaha a Motoristé sobě, která vznikla pro eurovolby. „Motoristé se Šlachtou udělají stranu a pokusí se přetavit naštvanost pravicových voličů v hlasy,“ řekl politolog Lukáš Valeš.

Hnutí ANO volební průzkum přisoudil 33 procent. Podle politologů by mohlo vytvořit koalici s nyní mimoparlamentní stranou KSČM, aby si zajistilo vítězství. KSČM se nyní přisuzuje pětiprocentní hranice, která je nutná pro vstup do dolní komory Parlamentu. „KSČM by měla jít do koalice s tím, s kým bude mít průnik,“ řekl Kulidakis. „Chtěla bych, abychom vytvořili silnou levicovou alternativu,“ uvedla předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.