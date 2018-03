Saddáma také bylo potřeba zničit hned... Celé je to past na obyčejné občany, zaznělo z důležitého místa v ČR

Publicista a pedagog v úterní MF Dnes napsal, že zatím není v žádném případě nade vší pochybnost jasné, že za útokem na dvojitého agenta Skripala jedem Novičokem stálo Rusko. Část členských států EU přesto už vyhostila některé ruské diplomaty ze svého území. Proč se to stalo? Podle Kopeckého možná proto, že je snadné obviňovat Putina, že stojí za vším zlem na světě. Pár slov k tématu přidal také šéfredaktor deníku Jaroslav Plesl.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že Rusko překročilo všechny meze, když odmítlo svůj podíl na útoku na Sergeje Skripala a ukázalo prstem na Česko jako na jednu ze zemí, odkud mohl pocházet smrtelně nebezpečný jed Novičok. Aby demonstroval solidaritu s Velkou Británií, oznámil, že Česko vyhostí tři ruské diplomaty.

Publicista Pavel Kopecký v deníku MF Dnes, který je dnes zaparkován ve svěřenském fondu Andreje Babiše, tvrdí, že vyhošťování ruských diplomatů ještě nebylo namístě.

„Několik zemí Evropské unie a USA vyhostilo ruské diplomaty kvůli útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala. Žádné jasné důkazy ovšem neexistují, ale sebevědomý Putin se prostě stává oblíbeným terčem, který může za všechno zlo světa,“ napsal Kopecký.

Putina považuje za bezohledného vládce, který kráčí za svým cílem. A jeho prvotním cílem je obnovit velikost Ruska jako světového hráče. Jako tomu bylo za dob Sovětského svazu, jehož rozpad považuje Putin za největší tragédii 20. století. Za osmnáct let, co Putin Rusko řídí, skutečně dokázal svou zemi vrátit na mocenskou mapu světa. Partneři vědí, že s ním musí počítat. To ostatní velmoci poněkud zneklidnilo.

„Například dřívější americká administrativa pod vedením Demokratů vystupňovala agresivní antiruskou rétoriku a nápadnými se staly také destabilizační akce při hranicích či proti zájmovým oblastem Ruské federace. Nejznámějším se stal Západem podporovaný puč, pardon, oslavovaný Euromajdan v Kyjevě, jemuž těsně předcházel výrok Hillary Clintonové o nezbytnosti zabránit reintegraci postsovětského prostoru za každou cenu,“ pokračoval Kopecký.

Ve stejném duchu je dnes Rusko obviňováno, že ovlivnilo volby ve Francii, v Nizozemí, v Itálii a dalších zemích. Britské nařčení, že se Rusko podílelo na útoku na Skripala je podle Kopeckého ze stejné kategorie.

„Zdá se, že Rusko se Západem, kde přituhuje například v oblasti svobody internetu, se mohou nakonec docela hodně potřebovat. Když nic jiného, tak aby prostřednictvím toho druhého odváděly pozornost od chyb vlastních elit. A vůbec aby se jim pohodlněji vládlo,“ uzavřel Kopecký.

Šéfredaktor MF dnes Jaroslav Plesl na sociální síti Facebook doplnil, že válka v Iráku také začala kvůli obvinění, že Saddám Husajn vlastní zbraně hromadného ničení, jenže pravda byla jiná.

