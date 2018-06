Šafr by chtěl v čele naší země Habsburky. Češi by se prý nechovali tak idiotsky. A už sklízí: Ku**a, to je ale blbost... Urychleně vyhledejte lékaře!

„Češi by se nemohli s Habsburky v čele nyní chovat jako tak strašní idioti, jako se chovají dnes,“ poznamenal a přiložil snímek Ferdinanda Zvonimira s otcem Karlem Habsburským. „Tohle je náš král,“ dodal.

„Ku**a, to je ale blbost... Habsburkové nás nejprve zavlekli do třicetileté války. Pak zpozdili ekonomický a kulturní vývoj této země asi tak o 200 let. A nakonec naše pradědy nahnali do světové války. Ať se jdou bodnout navěky věků,“ poznamenal k habsburskému rodu v diskusi ekonom Pavel Kohout.

„Vyhledejte urychleně lékaře!“ napsala mu tam pak další diskutérka. „Pan Šafr by se divil, kdybysme měli katolickou ústavu, náboženství na školách, u soudu přísahání na bibli a v neděli zavřeno všechno kromě kostelů...“ zaznělo dále.

Další debatující si pak vůbec nebral servítky. „A ty si náš pitomec, kterému není rovno od Šumavy po Bošácu!“ napsal zostra.

autor: vef