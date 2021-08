Šándor: „Toho se bojím podstatně více.“ Věc, o které se po Afghánistánu nemluví

Někdejší náčelník vojenské rozvědky, generál Andor Šándor, komentuje krizi v Afghánistánu jako jistý signál pro extremisty, že Západ je poměrně snadné porazit. Na situaci podle něj doplatí především Spojené státy. V rozhovoru pro Kupředudominulosti.cz prozradil, že do budoucna není možné vyloučit vyšší riziko terorismu v Evropě a další migrační vlnu. Rozhodně by se však nevyhýbal dialogu s radikály z Tálibánu, o němž doufá, že je trochu jiný než dřív.

Na příkladu Afghánistánu a neschopnosti vytvořit včas kriticky scénář v rámci aliance se podle Šándora ukazuje základní problém – neumíme se hrozbám včas podívat správně do očí a správně je pojmenovat: „Jsme znovu u té politické korektnosti. Společnost se dostala do situace, kdy má někdo jiný názor, a je okamžitě agent nevím koho všeho a je ostrakizován,“ upozornil, že se se směřujeme do situace, kdy začne být debata nebezpečná.

Už před pěti lety bylo Šándorovi jasné, že se to nedá vyhrát, jen se podle svých slov naivně domníval, že se najde způsob, jak odejdeme, přičemž nebudeme označeni za ty, co prohráli.

Jeden z těch nejhorších dopadů prohry Západu v Afghánistánu je, že se nejrůznějším extremistům dramaticky zvedlo sebevědomí. „Všem těm různým darebákům v Mali, v Iráku, v Íránu, v Libyi, v Sýrii, kdekoli, to ukazuje, že jejich bratři, svatí bojovníci, boží bojovníci, dokázali porazit po Sovětském svazu i Spojené státy se Severoatlantickou aliancí, a když to oni dokázali, proč by nedokázali něco menšího?“

Podle Šándora teď žijí v přesvědčení, že stačí být vytrvalými. „Řeknou si: ,Vždyť ono to jde, my ty bezvěrce můžeme porazit, musíme být jenom odhodlaní.‘ Já myslím, že oni si v tomhle strašně nabili, toho se bojím podstatně více, než že sem pojedou nějací tálibánci na motorkách a budou tady cosi páchat,“ pokračuje expert.

Nevylučuje tak, že kvůli tomu můžeme očekávat potenciálně vyšší riziko terorismu v západní Evropě. „Zprostředkovaně to tak samozřejmě může být. Řada těch nespokojenců a lidí, kteří nás nenávidí, tak to tak mohou cítit,“ připustil a jedním dechem dodal, že většinou takové vojenské akce na Blízkém východě a kdekoliv jinde podněcovaly domácí terorismus.

Cejch zpackaného závěru mise v Afghánistánu si podle Šándora nepochybně ponesou Spojené státy. „Nepochybně to budou Spojené státy, ty prestiž utrpí; můžeme si vyprávět, co chceme. A Čína a Rusko si mnou ruce. Myslím, že v Číně se z toho tetelí radostí, v Rusku také, protože to prostě jim hraje geopoliticky do karet, pokud jde o postavení a vliv Spojených států,“ dodává.

Z Afghánistánu nyní prchají lidi před rozvrácenou zemí a Evropa může být brzy vystavena obrovskému přílivu migrantů. „O tom není pochyb. Už dneska máme pohybující se Afghánce, kteří buď nechtějí mimo zem a čekají, co se bude dít, anebo nemůžou se dostat přes přechody, protože Tálibán je zablokoval, ale nikdy nemůžeme vyloučit, že se to bude hýbat,“ podotýká Šándor.

Afghánistán je podle jeho slov nyní na křižovatce. Bude samozřejmě také záležet, jak se bude chovat Pákistán, což je velmi důležitá síla. Odhaduje, že Čína bude tlumit vášně, protože ta bude chtít nerostné bohatství z Afghánistánu. A záležet bude i na postsovětských republikách, jakým způsobem se k tomu postaví. „Je to problém, a ani nevidím zatím tu jednotící sílu,“ řekl Šándor.

„Nemělo by nás těšit, že Západ utrpěl, nemělo by nás těšit, že se sníží význam Západu a jeho pohled,“ dodal. Na slova některých politiků, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu, pak reagoval slovy: „Tam se nebojuje a nebojovalo se za Prahu. Myslím, že to bylo hrubé zkreslení, které možná mělo dát zdůvodnění, proč tam jsme tak dlouho, a také si nějak zdůvodnit, proč máme 14 mrtvých vojáků, kteří prostě během výkonu té mise zahynuli, ale za Prahu ne, určitě ne,“ konstatuje generál.

Závěrem Šándor popisuje, jaký očekávat další vývoj: Tálibán bude stabilizovat svoji vládu určitě. Věří, že některé sliby obecně se bude snažit dodržovat. Zda všude na tom území, které bude kontrolováno, zda všude se budou naplňovat beze zbytku, o tom má velkou pochybnost, ale doufá, že obecně se bude dát říct, že je to přece jenom jiný Tálibán, kterému jde o určitou, v rámci islámského vnímání, modernizaci země, pro kterou ví, že potřebuje západní investice.

