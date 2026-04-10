Schůzka s Klempířem: Šéf ČT beze slova odjel, pak přišlo toto

Páteční schůzka ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé sobě) s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem trvala přibližně hodinu. Po jejím skončení šéf ČT odjel bez komentáře k novinářům, avšak instituce později vydala jeho písemné vyjádření.
„Vítám za celou Českou televizi začátek jednání s ministrem kultury Oto Klempířem, které jsem se snažil iniciovat již v minulém období. Na dnešní schůzce jsme se dohodli na dalších jednáních, a to v širší pracovní skupině, kde budou zastoupeni odborníci jak z České televize, tak z Českého rozhlasu a z ministerstva kultury,“ uvedl Chudárek.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Ministr nechce omezovat nezávislost veřejnoprávních médií
Klempíř podle něj deklaroval, že ministerstvu kultury jde o změnu financování veřejnoprávních médií, a to ze státního rozpočtu tak, jak je uvedené v programovém prohlášení vlády. „Ministerstvo kultury chce dle slov ministra změnu financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií. Naopak ministerstvo kultury nepočítá dle informací od ministra se slučováním ČT a ČRo,“ stojí v prohlášení.
April 10, 2026
Pro management České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků preferovanou formou. „Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány. O tomto jsem dnes také ministra Oto Klempíře informoval,“ uzavřel generální ředitel ČT.
Způsob financování veřejnoprávních médií veřejnost dlouhodobě kritizuje. Vláda chce poplatky postupně nahradit přímými dotacemi ze státního rozpočtu, což ředitelé ČT a ČRo považují za riziko pro nezávislost a stabilitu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku