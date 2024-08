Šéf BMW: Pro elektroauta speciální pruh. Majitelé „spalováků“ budou stát v kolonách a přemýšlet

Pohled na klesající prodeje elektromobilů nedají spát ani výrobnímu řediteli BMW Milanu Nedeljkovicovi. Ten ovšem pro Münchner Merkur zkonstatoval, že systém státních dotací a pobídek pro řidiče není udržitelný. Ekonomicky to podle něho nedává smysl. „To by z dlouhodobého hlediska nedávalo smysl,“ řekl deníku.

Podle něj je potřeba se zaměřit jiným směrem. Nabízet řidičům výhody, které s vozy se spalovacím motorem prostě získat nemohou. Co si pod takovou pozitivní motivací představuje? „Například zvýhodněný přístup do center měst, parkování zdarma nebo vyhrazený pruh na dálnici,“ řekl pro deník. A dodal, že se v tom případě bude pracovat se závistí těch, kteří budou trčet v zácpách. „Pokud by vás v zácpě neustále předjížděly elektromobily, jistě by mnoho lidí přemýšlelo o přechodu k elektromobilitě,“ dodal.

Přesto na prodeje elektromobilů hledí realisticky. Pochybuje, že je zákaz výroby vozů se spalovacími motory do roku 2035 proveditelný. „Z našeho pohledu má v tomto případě smysl si znovu položit otázku, zda je skutečně reálné chtít během pár let elektrifikovat veškerou automobilovou dopravu v EU.“ Podle něho je téměř vyloučené něco takového zvládnout. „Stěží je to možné zavést v absolutních hodnotách,“ zkonstatoval.

I přesto automobilka BMW očekává mírný růst prodeje elektromobilů. Každé třetí auto, které sjede z výrobních linek BMW v Bavorsku, bude elektrické. „To ukazuje, že zájem zákazníků o naše elektrické modely je i nadále vysoký.“ Ovšem proti jeho tvrzení mluví to, že výrobní linky automobilek Volkswagen a Mercedes-Benz v Bavorsku se zastavily úplně. Protože není zájem o jejich elektromobily, informovala německá veřejnoprávní stanice ZDF.

A prodeje skutečně klesají. „Podle Svazu automobilového průmyslu (VDA) bylo za prvních sedm měsíců roku zaregistrováno jen kolem 319 300 nových elektromobilů – o dvanáct procent méně, než ve stejném období loni,“ informuje ZDF.

Na konci roku 2023 německá spolková vláda stopla vládní bonus pro nákup elektromobilů. V tu chvíli začaly klesat i prodeje. „Nové registrace v tomto segmentu klesly v červenci o 37 procent na necelých 31 000 a tržní podíl elektromobilů byl těsně pod 13 procenty,“ uvádí ZDF.

„Elektromobily se v současnosti prodávají pomalu,“ řekl pro agenturu Reuters automobilový expert Constantin Gall z poradenské společnosti EY.

Prodeje klesají i kvůli celní politice Evropské unie, která se zvýšením cel na dovoz čínských elektromobilů na evropském trhu snažila podpořit evropský automobilový průmysl. Ovšem Čína reagovala recipročně, takže prodej vozů evropských automobilek v Číně se propadl také. „Index podnikatelského klimatu pro automobilový průmysl v červenci klesl na minus 18,3 bodu po minus 9,5 bodu v červnu, jak oznámil mnichovský institut Ifo. Podle expertky Ifo Anity Wölflové se v nejbližších měsících pravděpodobně žádné zlepšení očekávat nedá,“ informuje ZDF.

Psali jsme: „Varovali mě před Majdanem.“ Nepokoje v Srbsku, prezident tuší zradu. Jde o vzácný kov Niedermayer (TOP 09): Výrazné snížení ceny baterií elektromobilů Komínek (KSČM): Další příběh ze seriálu Zelené šílenství v praxi Dělají, jako kdyby žádné volby nebyly. Dostálová řekla, jak to chodí v Bruselu