Šéfeditor Bakalova serveru totálně ztrhal šéfa Rady ČT. Pást se na tom přišel i Radní Šarapatka

Publicista Zdeněk Šarapatka, který je jedním z členů Rady České televize, se ostře pustil do jejího nového předsedy Pavla Matochy, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny hovořil o nápadu, aby Česká televize, když je tak oblíbená, založila crowdfundingovou sbírku, a vybrala tak peníze na zřízení zahraničního zpravodaje v Singapuru. Připojil názor šéfeditora iHNED.cz Jana Kubity, že šéf rady tlačí veřejnoprávní médium do pozice politické síly.

„Předseda Rady ČT Matocha ‚jede bomby‘: Když je prý Česká televize tak oblíbená, mohla by podle něj uspořádat crowdfundingovou sbírku a vybrat extra peníze na zřízení zahraničního zpravodaje v Singapuru. Smát se, nebo plakat? Neuvěřitelný,“ píše radní Šarapatka ve svém facebookovém příspěvku.

Následně připojuje článek s titulkem „Jestli tu někdo nechápe, k čemu je Česká televize, je to předseda Rady České televize“, jehož autorem je Jan Kubita, šéfeditor IHNED.cz.

„Až si dnes pustíte Českou televizi, třeba fotbal na čtyřce nebo AZ Kvíz na dvojce, uvědomte si, že to, co sledujete, je politika. Kdo by to řekl, že? Pan Matocha by to řekl,“ píše Kubita a dovysvětluje, jak čerstvý předseda Rady České televize Pavel Matocha poskytl Hospodářským novinám pozoruhodný rozhovor. A mimo jiné v něm představuje svůj unikátní nápad, aby si veřejnoprávní televize uspořádala crowdfundingovou sbírku a vybrala extra peníze třeba na zřízení zahraničního zpravodaje v Singapuru (ano, pan Matocha chce mít zpravodaje tam nebo třeba v Indonésii).

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

„Pokud by to většina koncesionářů svými penězi podpořila, byla by to pro ČT nejen výrazná finanční, ale i politická podpora. Byl by to ale samozřejmě pro management i risk, protože kdyby se vybralo peněz málo, pak by to zpochybnilo výzkumy, že je pro ohromné množství lidí televize důležitá,“ vysvětlil současný předseda Rady ČT.

Šéf Rady ČT Pan Matocha si podle Kubity velmi spletl svoji práci s něčím jiným. „Poslanci, kteří ho loni v květnu do rady zvolili, si ho strašlivě spletli s nestranným a fundovaným odborníkem na média, který se postará o to, aby Česká televize fungovala dobře. Pan Matocha chce hlavně, aby se Česká televize líbila jemu, a je v téhle souvislosti dobré připomenout, že poslanci můžou radní převolit, když se ukáže, že neplní své role,“ pokračuje Kubita.

Ne že by se o to dřív nikdo nepokoušel, ale takhle hrubozrnně se do toho podle něj snad ještě nikdo nepustil. „Silové navolení si svých lidí do orgánu rady, který kontroluje hospodaření ČT, otevřená kritika konkrétních novinářů ČT, neochota zveřejňovat informace, konflikt zájmů, snaha dotlačit ČT k tomu, aby si sama žádala o nějakou důvěru veřejnosti... to není profesionální kontrola toho, jak veřejnoprávní médium funguje. To jsou kroky, které zase o další velký kus oddalují chvíli, kdy ČT přestane být hračkou všelijakých politických skupinek, ale bude opravdu pouhou službou veřejnosti,“ dodává.

Nápad pana Matochy na crowdfunding Kubita označil za „nesmysl“ v mnoha ohledech. „Především tu ale není důvod, aby si ČT tímto nebo jakýmkoliv jiným způsobem vůbec žádala o podporu veřejnosti. Pan Matocha v ní možná pomýleně vidí něco jako politickou stranu, která to dělat má, ale ČT je tu proto, že se stát kdysi rozhodl, že bude občanům poskytovat obsahový a informační servis,“ připomíná s tím, že veřejnosti dnes nic nebrání v tom, aby se, když je nespokojena, obracela na ČT se stížnostmi, což navíc zjevně dělá.

Matocha se podle toho, co říká ve zmíněném rozhovoru, podle Kubity vysloveně těší. „Těší se na to, až se bude těmi stížnostmi přehrabovat a hledat v nich něco, co by se dalo současnému vedení ČT omlacovat o hlavu,“ myslí si.

Následně dodává, že Matocha není schopný zahlédnout dál, než kam sahají jeho frustrace z toho, že ta televize nezobrazuje svět tak, jak ho vidí zrovna on. „A tato věta míří do všech míst politického spektra, pan Matocha to tu odnáší jen proto, že se aktuálně tímto způsobem vyjevil,“ dodává Kubita.

Podstatný problém tedy podle něj především tkví v mentalitě sněmovní politiky. „Ta jediná má dnes sílu změnit svůj přístup k veřejnoprávním médiím v Česku. Naše dosavadní zkušenost napovídá, že sama od sebe neudělá nic. Takže nezbývá, než abychom se ozývali my, nespokojení koncesionáři, a udělali z toho před volbami téma. Pokud dá pan Matocha víc takových rozhovorů, mohlo by to být o něco snazší,“ uzavírá svůj komentář.

