Šéfka KSČM v ráži: V roce 1989 vám slíbili svobodu. Cítíte se svobodně, když neuživíte rodinu?! Máte tři práce...

„Od sametové revoluce uplynulo 32 let, ale svobodu stále nemáme.“ Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná v pořadu XTV.cz hovořila na téma nedávného výročí 17. listopadu a co pro ni znamená. Kromě jiného také prozradila, zda její strana postaví kandidáta na prezidenta.

Šéfka KSČM prý letošní Den boje za svobodu a demokracii neslavila, připomíná si spíše událost z roku 1939, kterou byla německá okupace Čech, Moravy a Slezska, mrzí ji, že na tu se zapomíná: „Neřekla bych, že jsem 17. listopad slavila. My jsme si připomněli především to, co se stalo v roce 1939, protože mi přijde dost šílené, že na to zapomínáme. Že mainstream je o tom, co se stalo v roce 1989. To je obrovská ostuda nás všech,“ dodává.

„Byli jsme tedy u Hlávkových kolejí. A zároveň jsme se odpoledne sešli společně s dalšími menšími organizacemi, abychom zavzpomínali na to, co těch posledních 32 let znamenalo,“ popisuje, jak u ní vypadal letošní 17. listopad.

Všímá si, že nadšení, které bylo v roce 1989, z lidí už dávno vyprchalo: „Realita každého dne ukazuje, že to, co bylo slibováno, není pravda. Máte svobodu, když nevyděláte na to, abyste uživil svoji rodinu?“ táže se.

A pokračuje: „Cítíte se jako svobodný člověk, když musíte mít tři práce? Třetina lidí žije na hranici chudoby,“ upozorňuje. Na poznámku moderátora, že žijeme v demokratické zemi a svobodné zemi, říká, že „svobodu stále nemáme, musíme si ji připomínat“. Zároveň dodává, že právě KSČM „lidem naslouchá“.

Na přetřes pak přišly prezidentské volby, které se uskuteční v roce 2023 a zájemců o boj o Hrad nebude málo. Postaví komunistická strana kandidáta/kandidátku na hlavu státu? „Nevím, jestli kandidátku, nebo kandidáta. Máme v plánu diskutovat někdy na jaře, zda postavíme vlastního kandidáta, či někoho podpoříme.

Pevně věřím, že prezidentovo zdraví se uklidní a tady ti, nevím, jak to říct slušně, ti, co sedí v malostranských barácích v horní komoře, nebudou mít co dělat a vyzývat články ústavy o odvolání prezidenta,“ doufá Konečná, že Zeman dovládne do ledna 2023.

Vidí už ve straně kandidáta na prezidenta? „Popravdě jsem nad konkrétními jmény ještě vůbec nepřemýšlela. Přemýšlím nyní hlavně nad tím, jak stabilizovat stranu,“ uzavřela Konečná.

