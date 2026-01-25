Senát vybíral kandidáty na ombudsmana. Laurenčíková neuspěla

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
ČTK upozornila, že v Senátu se hlasovalo celkem o šesti kandidátech. Mezi kandidáty se objevila např. zmocněnkyně pro lidská práva ve vládě Petra Fialy (ODS) Klára Šimáčková Laurenčíková či konzervativní právník Jakub Kříž. Ten si v závěru roku 2025 položil otázku spojenou s rozvody. Od počátku roku 2026 platí rozvodová novela, kvůli které Kříž pozvedl obočí nad poslanci a novináři.
„Na přelomu listopadu a prosince se sice v médiích objevily titulky jako ‚Rozvodová novela děsí poslance i odborníky‘ a tito ‚poslanci a odborníci‘ se začali hrozit toho, že rozvodová novela uškodí dětem, a je proto nezbytné odložit její účinnost a přepracovat ji. Člověka málem napadá otázka, jak je možné, že se toto zděšení neozvalo o půl roku dříve, když novelu titíž poslanci a odborníci prosazovali? Odpověď tak složitá není, rozvod je jednou ze svátostí modernity a zpochybněním teze o potřebě stále snazšího přístupu k němu riskujete označení za omezence a výsměch pokrokové části společnosti,“ poznamenal Kříž.
Toho navrhla skupina konzervativních senátorů, ve které byli například Zdeněk Hraba, Daniela Kovářová, ale také Pavel Fischer nebo Vladimíra Ludková z ODS. „Má zkušenosti s úspěšným zastupováním občanům jak před naším Ústavním soudem, tak i před Evropským soudem pro lidská práva. Pan doktor Kříž je zárukou, že se z úřadu Ombudsmana nestane aktivistický ústav ovládaný progresivními neziskovkami, a že funkci bude vykonávat s nadhledem a zdravým rozumem, kterého je ve státních institucích potřeba jako sůl,“ vysvětlil senátor Hraba.
O zmocněnkyni Šimáčkové Laurenčíkové se mluvilo především v souvislosti s nástupem nové Babišovy vlády. Dnes již bývalá zmocněnkyně pro lidská práva ve vládě Petra Fialy dávala najevo, že s novou koalicí prostě nemůže sedět pod jednou střechou. „Vnímám, že strany, které vstupují do té vládní koalice, zejména některé, mají opačný přístup a postoj k problematice lidských práv, k ochraně zranitelných skupin,“ vysvětlila Šimáčková Laurenčíková pro ČT.
Do dalšího kola boje o post ombudsmana postoupili bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička Eva Kostolanská, která působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí. Získali 46, respektive 45 hlasů.
„Cítím silnou společenskou odpovědnost využít svých zkušeností,“ citovala Jirsu ČTK. Nabízí znalost práva, cit pro spravedlnost, nezávislost spojenou s pokorou. „Nikdy jsem nebyl na nikom politicky závislý,“ řekl.
Senátor Zdeněk Hraba komentoval výsledky lakonicky: Ti, co neměli projít, neprošli. „Ombudsman by podle mého neměl být prodlouženou rukou politických neziskových organizací, tedy „ziskovek“, ani nástrojem jakéhokoli aktivismu. Tento úřad má stát na zdravém rozumu, na respektu k právnímu řádu a především na hluboké znalosti práva,“ uvedl. Bylo celkém zřejmé, na koho tím míří.
Klára Šimáčková Laurenčíková s 30 hlasy neuspěla. Ještě jí ale může nominovat prezident Petr Pavel, který své nominace doposud nezveřejnil.
Vedle Senátu a prezidenta republiky navrhuje Poslanecké sněmovně kandidáty na ombudsmana ještě Česká konference rektorů. Ta dala rovněý dominaci Evě Kostolanské, druhou pak Vítu Alexandru Schormovi, který je dnes zástupcem ombudsmana.
