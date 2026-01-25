Senát vybíral kandidáty na ombudsmana. Laurenčíková neuspěla

Stanislav Křeček v únoru 2026 skončí po uzavření svého šestiletého mandátu v křesle ombudsmana. Kdo nastoupí po něm? Mezi kandidáty se objevila např. zmocněnkyně pro lidská práva ve vládě Petra Fialy (ODS) Klára Šimáčková Laurenčíková či konzervativní právník Jakub Kříž. Senátem však neprošli, úspěch si připsaly jiné osobnosti.

Senát vybíral kandidáty na ombudsmana. Laurenčíková neuspěla
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Kruh se uzavírá, V roce 2020 koalice vedená Andrejem Babišem (ANO) zvolila v roce 2020 ombudsmanem Stanislava Křečka. Ten ve svých 87 letech v úřadu končí. A jsou to znovu poslanci koaliční vlády Andreje Babiše, kteří mají ve Sněmovně většinu hlasů a mohou rozhodnout, kdo Křečka nahradí.

ČTK upozornila, že v Senátu se hlasovalo celkem o šesti kandidátech. Mezi kandidáty se objevila např. zmocněnkyně pro lidská práva ve vládě Petra Fialy (ODS) Klára Šimáčková Laurenčíková či konzervativní právník Jakub Kříž. Ten si v závěru roku 2025 položil otázku spojenou s rozvody. Od počátku roku 2026 platí rozvodová novela, kvůli které Kříž pozvedl obočí nad poslanci a novináři.

„Na přelomu listopadu a prosince se sice v médiích objevily titulky jako ‚Rozvodová novela děsí poslance i odborníky‘ a tito ‚poslanci a odborníci‘ se začali hrozit toho, že rozvodová novela uškodí dětem, a je proto nezbytné odložit její účinnost a přepracovat ji. Člověka málem napadá otázka, jak je možné, že se toto zděšení neozvalo o půl roku dříve, když novelu titíž poslanci a odborníci prosazovali? Odpověď tak složitá není, rozvod je jednou ze svátostí modernity a zpochybněním teze o potřebě stále snazšího přístupu k němu riskujete označení za omezence a výsměch pokrokové části společnosti,“ poznamenal Kříž.

Toho navrhla skupina konzervativních senátorů, ve které byli například Zdeněk Hraba, Daniela Kovářová, ale také Pavel Fischer nebo Vladimíra Ludková z ODS. „Má zkušenosti s úspěšným zastupováním občanům jak před naším Ústavním soudem, tak i před Evropským soudem pro lidská práva. Pan doktor Kříž je zárukou, že se z úřadu Ombudsmana nestane aktivistický ústav ovládaný progresivními neziskovkami, a že funkci bude vykonávat s nadhledem a zdravým rozumem, kterého je ve státních institucích potřeba jako sůl,“ vysvětlil senátor Hraba. 

O zmocněnkyni Šimáčkové Laurenčíkové se mluvilo především v souvislosti s nástupem nové Babišovy vlády. Dnes již bývalá zmocněnkyně pro lidská práva ve vládě Petra Fialy dávala najevo, že s novou koalicí prostě nemůže sedět pod jednou střechou. „Vnímám, že strany, které vstupují do té vládní koalice, zejména některé, mají opačný přístup a postoj k problematice lidských práv, k ochraně zranitelných skupin,“ vysvětlila Šimáčková Laurenčíková pro ČT.

Laurenčíková pro ČT

Ale ani jeden z těchto kandidátů neuspěl.

Do dalšího kola boje o post ombudsmana postoupili bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička Eva Kostolanská, která působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí. Získali 46, respektive 45 hlasů.

„Cítím silnou společenskou odpovědnost využít svých zkušeností,“ citovala Jirsu ČTK. Nabízí znalost práva, cit pro spravedlnost, nezávislost spojenou s pokorou. „Nikdy jsem nebyl na nikom politicky závislý,“ řekl.

Senátor Zdeněk Hraba komentoval výsledky lakonicky: Ti, co neměli projít, neprošli. „Ombudsman by podle mého neměl být prodlouženou rukou politických neziskových organizací, tedy „ziskovek“, ani nástrojem jakéhokoli aktivismu. Tento úřad má stát na zdravém rozumu, na respektu k právnímu řádu a především na hluboké znalosti práva,“ uvedl. Bylo celkém zřejmé, na koho tím míří.

Klára Šimáčková Laurenčíková s 30 hlasy neuspěla. Ještě jí ale může nominovat prezident Petr Pavel, který své nominace doposud nezveřejnil. 

Vedle Senátu a prezidenta republiky navrhuje Poslanecké sněmovně kandidáty na ombudsmana ještě Česká konference rektorů. Ta dala rovněý dominaci Evě Kostolanské, druhou pak Vítu Alexandru Schormovi, který je dnes zástupcem ombudsmana. 

