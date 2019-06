Senátor Fischer chce vyslýchat podnikatele, kteří dělají byznys s Čínou

Neúspěšný prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer to s obavami z obchodování s Čínou myslí vážně. Má velké plány, na nichž chce s kolegy senátory pracovat celý rok.

Senátor Pavel Fischer již delší dobu věnuje pozornost česko-čínským obchodním vztahům. Tvrdí, že s Čínou musíme být v kontaktu, ale nesmíme polevit v ostražitosti před tím, co nám čínští komunisté nabízejí. V březnu tohoto roku v Otázkách Václava Moravec varoval, že v obchodech s Čínou se musíme vyrovnat s civilizačním střetem.

„Čínský prezident je prezidentem doživotně. On nemusí za svého života vůbec nikomu předávat funkci. To znamená, že před sebou máme úplně nový způsob vládnutí, kde se nesmí kritizovat čínský režim, kde se občané sledují za pomoci technologie, kde se zásadně omezují svobody občanů. Tohle není obchodní střet, tohle je civilizační střet. Tohle je skutečně střet hodnot, takže ruku na srdce, jde nám skutečně o právní stát? Jde nám skutečně o lidské svobody? Jde nám skutečně o to, aby se tady dodržovala ústava a abychom ve spolupráci s našimi spojenci pojmenovali problém?“ ptal se před kamerami veřejnoprávní televize.

Poslední týden v červnu uspořádá výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost, který Fischer vede, sérii veřejných slyšení, v nichž si chce vyslechnout stanoviska jednotlivých aktérů obchodních česko-čínských vztahů. Fischer má totiž obavy, že by vztahy k Číně mohly zanést semínka pochybností do euroatlantických vztahů. Už proto je podle něj třeba věnovat Číně zvýšenou pozornost.

A čeho by po vyslechnutí firem rád dosáhl? „Aby se Česká republika posilovala ve strategických otázkách ve vztahu k Číně. Aby také dokázala zohlednit to, jak situaci vidí Washington, Londýn nebo Berlín. To je náš úkol. Dáme na stůl témata a otázky, ke kterým budeme chtít, aby se vyslovila i vláda,“ prozradil Fischer v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

„Budeme se věnovat Číně celý rok, máme v tomto ohledu určitý záměr. S kolegy jsme o tom jednali. Až nastane čas, tak to zveřejníme,“ pokračoval senátor s tím, že senátoři chtějí mít na zřeteli komplexní vztah k Číně. Inspiroval se prý Nizozemím, zemí podobně velkou jako Česká republika. Tamní politici vypracovali analýzu vztahů své země s Čínou. Pracovali na ní celý rok a světlo světa spatřila strategie, kterou se země může řídit.

O svém poměru k Číně jednají opakovaně také Němci a další země.

autor: mp