Senátor Wagenknecht je zhnusený z chování vlády: Postranní úmysly. Dva generální ředitelé z Bruselu mi odepsali

Termíny pro vypořádání se s návrhy auditů Evropské komise se blíží. Týkají se podniků, které premiér vložil do svěřenských fondů. Senátoři kvůli nim zřídili speciální komisi a bojují s ministerstvy o zveřejnění klíčových dokumentů. Zástupci vlády však tvrdí, že je zveřejnit nemohou. Kdo v této přetahované nakonec zvítězí? Do pořadu Interview na ČT24 tentokrát přišel senátor Lukáš Wagenknecht (SEN21) promluvit o tom, zda je Senát skutečně ve válce s vládou.

„Tady se žádná bitva nevede, děláme svou práci, jsme v Senátu a kontrolujeme politiky,“ odvětil senátor Wagenknecht na úvodní otázku moderátorky Zuzany Tvarůžkové, zda vede Senát s evropskými úřady a ministerstvy bitvu o zveřejnění dokumentů týkajících se auditů směřujících na skupinu Agrofert.

„Řeší se tu vydání dokumentů, které být vydány měly,“ poukázal Wagenknecht na nutnost být v této věci transparentní. „Ze strany ministerstev cítím odpor a vlastně mu ani nerozumím,“ zamračil se senátor.

Posléze popsal, které všechny dokumenty by jako senátoři chtěli mít. Pokud se to má týkat evropské roviny, tak primárně by chtěly senátní komise originální podklady, tedy samotné auditní zprávy. „V médiích už sice jedna zpráva proběhla, ale my si chceme být opravdu jisti, že to je ten originál, týkající se fondů regionálních. Potom chceme druhou zprávu, která byla na oblast zemědělství a dotace holdingu Agrofert, ta je dodnes tajná,“ upřesnil Wagenknecht s tím, že by se rádi do spisů podívali a dál pak řešili, zda je se zprávami dobře a informacemi v nich ze strany ministerstev nakládáno nezávisle vůči celé České republice.

Senátor zopakoval, že nevidí jediný důvod, proč by jim tyto zprávy nemohly být ze strany vlády poskytnuty. „My jsme zkrátka všichni Česká republika a chceme nezávisle posoudit, zda to vše, co nyní probíhá, všechny ty závěry, zda je objektivní,“ říká Wagenknecht.

Připomíná zároveň, že největší problém je ten, že je to problém premiéra a je nutné jej řešit. „Jinak je tu takových problémů u dotací mnoho. Jsme ale ve stavu extrémního střetu zájmů. Tomu se říká převzetí státu. Politik, který má vliv na dotace, má s dotacemi problém,“ poznamenává senátor.

Moderátorku Tvarůžkovou zajímalo, proč si Wagenknecht myslí, že by měl Senát mít nárok na to, aby dostal dokumenty, které mu nejsou adresovány. Senátor argumentoval například zákonem, který se nazývá Jednací řád Senátu. „Tento řád definuje, že pokud senátor chce nějaký dokument či informaci od politika, ministra, tak musí do patnácti dnů tyto informace dostat,“ zdůraznil. „U těch politiků obecně se ta tajnost a důvěrnost podle jiných zákonů nebere vlastně vážně. Senátor má prostě právo ten přístup k informacím mít,“ zopakoval jasně senátor.

Zmínil také, že dokumenty nechtějí pouze senátoři, poukázal na senátní komisi, kde jsou i zástupci klubu hnutí ANO. „To rozhodnutí je opravdu průřezové a ta podpora byla od všech senátorů včetně senátorů z hnutí ANO, i oni chtějí ty podklady k prověření,“ dodává Wagenknecht.

Ministerstvo financí však stále trvá na tom, že senátorům dokumenty vydat nemůže. „V této chvíli ale tato vláda bude reagovat na ty audity, bude posílat zprávu České republiky do Bruselu. A máme my ujištění, že ten střet zájmů nemá na to nějaký vliv?“ kroutil senátor hlavou. „Já opravdu ministryni Schillerové nerozumím, kdyby chtěla být transparentní, tak to udělá a nemá s tím problém,“ zmínil senátor nezájem šéfky státní kasy odstranit všechny problémy a spekulace, které se objevují nejen v médiích.

Podotýká, že ministři senátorům dokonce zakázali do vyšetřovací komise v Poslanecké sněmovně přijít. „Kdyby nám alespoň dali nějaké férové vysvětlení. Tohle je fakt už pohrdání Senátem!“ pokračuje senátor.

„My jsme ministrům psali a zvali na jednání komise, ale odpověděli, že nepřijdou, nemůžou a nemají čas a nazda bazar,“ zlobí se Wagenknecht nad přístupem ministrů, který označil za neslušný. „Když po nás chce vláda schválit zákon, do druhého dne to projednáme a jsme maximálně vstřícní, ale jejich přístup...,“ zmiňuje Wagenknecht.

„Kdyby tu nebyl ten střet zájmů, tak by nevyvolával jejich arogantní přístup takové pochybnosti o tom, že mají postranní úmysly obhajovat premiéra Babiše, který sedí na dvou židlích. To je špatně,“ dodává podezřívavě směrem k vládě senátor.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministerstvo financí se však brání, že má dopis s nařízením, že návrh auditní zprávy nesmí být poskytnut žádným jiným subjektům než těm, kterým byl tento dokument Evropské komise adresován. Podle Evropské komise by prý bylo možné dokument poskytnout pouze v případě, že by existoval převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění. „Tato evropská nařízení se ale týkají jen přístupu veřejnosti, tedy občanů. My ale přece nejsme veřejnost, ale orgán státu v ústavní rovině. Podle jiných zákonů právo na tyto informace máme,“ hájí záměry Senátu dál Wagenknecht, podle kterého si Schillerová plete dojmy s pojmy.

„Tohle je strašná legrace. Paní ministryně Schillerová se tu nějakou formou ohání nějakým dopisem, ale až poté, co jsem to začal komunikovat vše veřejně, do té doby tajila i tento dopis,“ smál se už senátor, který prý sám proto posílal dopis Evropské komisi, aby se mu k této záležitosti ohledně dopisu vyjádřila. „Dva generální ředitelé, kteří toto mají v kompetenci, mi odepsali, že žádný takový dopis Schillerové neposílali. A takový dokument, který by tohle zakazoval, by komisi musel být vyhotoven,“ pozastavuje se nad dalšími podivnostmi senátor.

V tuto chvíli vyvozuje z přístupu vlády dva závěry: buď neříká pravdu Evropská komise, k čemuž se nepřiklání. Nebo je zde druhá varianta, že to, co ukazuje ministryně Schillerová, se zkrátka zveřejněné informace a zpráv Senátu vůbec netýká. „Může to být dokument, který se týká zveřejnění novinářům, občanům, ale ne nám jako Senátu,“ domnívá se.

Podle evropské ombudsmanky má být do 20. září úplně jasné, jestli Evropská komise alespoň částečně zveřejní první původní dopis komisaře Oettingera. S tímto postupem je Wagenknecht velmi spokojen. „Jsem rád, že se tím ombudsmanka zabývá, v její reakci je podstatné, že z jejího pohledu je zde veřejný zájem na maximální zveřejnění všech informací ohledně této kauzy a těch auditů,“ dodává s tím, že Evropská komise si hrála také s myšlenkou, že zde na tom veřejný zájem není, ale sám souhlasí s tím, že zcela jistě je, a je rád, že to konečně zaznělo takto veřejně.

„Doufám, že komise bude názor ombudsmanky respektovat. Bylo by mi opravdu velice podivné, kdyby na ni komise nereagovala pozitivně. Většinou její závěry bývají respektovány,“ uzavřel Wagenknecht s tím, že pokud by tomu tak nebylo, ve svém úsilí by pokračovali senátoři dál.

Psali jsme: Žalování senátora Wagenknechta do Bruselu má důsledky. Vyjádřila se tamní ombudsmanka Hřib chce ještě více potrestat Babiše za střet zájmů. Tady je jeho nejnovější nápad Senát není utřinos! Czernin si tvrdě došlápl na Schillerovou, kvůli Babišovi Ústecký kraj byl neprávem pasován do role viníka za stav Lužické nemocnice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab