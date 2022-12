Senátoři v USA měli dostat tajnou zprávu o Ukrajině. Tlak na Rusko podle BBC stoupá

reklama

V USA se vedou debaty o poskytnutí dalšího balíku pomoci ukrajinskému státu ve výši 37 miliard dolarů. Podle CNN však ještě před schvalováním tohoto balíčku dostanou senátoři na stůl utajovanou zprávu o Ukrajině.

„Podle informačního listu, který minulý měsíc poskytla CNN, je požadavek na financování Ukrajiny rozdělen mezi čtyři ministerstva americké vlády. Podle dopisu ředitelky Úřadu pro řízení a rozpočet Shalandy Youngové zaslaného předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové by financování ‚zajistilo, že Ukrajina bude mít k dispozici finanční prostředky, zbraně a podporu, které potřebuje ke své obraně, a že zranitelní lidé budou i nadále dostávat životně důležitou pomoc‘. Podle ní se také řeší kritický nedostatek potravin a energie způsobený ruskou invazí,“ uvedla CNN.

14,5 miliardy dolarů by mělo jít na přímou podporu Ukrajiny a na posílení potravinové bezpečnosti. Asi 600 milionů dolarů by mělo jít na posílení energetické bezpečnosti Ukrajiny. A 900 milionů dolarů by mělo přitéct do ukrajinského zdravotnictví. Největší část peněz půjde na zbraně a munici pro Ukrajinu.

Na samotné Ukrajině mezitím řeší, jak se v nastupující zimě vyhnout celonárodnímu velkému blackoutu. „Maksym Tymčenko, generální ředitel významné energetické společnosti DTEK, uvedl, že si je jistý, že Rusové nemají šanci ‚uvrhnout Ukrajinu do tmy‘,“ napsala CNN.

Všech šest elektráren společnosti DTEK prý bylo napadeno, některé z nich několikrát. Od pátku se podle Tymčenka podařilo tyto vrátit do sítě. V této souvislosti sdělil ještě jednu důležitou věc. „Podařilo se nám nashromáždit dostatečné zásoby uhlí pro celou zemi, nejen pro naši společnost. Máme dostatečné zásoby plynu, abychom ho mohli využít pro výrobu elektřiny. Máme tedy dostatečnou kapacitu pro celou zemi.“

Problém však byl s přípojkami a s přenosem elektřiny, upozornil Tymčenko. „Transformátory, rozvodny, vysokonapěťové transformátory – to je to, co nám chybí a kvůli čemu apelujeme na naše mezinárodní partnery. Některá zařízení jsou již na cestě na Ukrajinu,“ řekl.

Ale ruské útoky na ukrajinské území nadále pokračují. Server arabské televize Al-Džazíra upozornil, že při ruském ostřelování Chersonské oblasti byli za posledních 24 hodin zabiti 3 lidé a 7 jich bylo zraněno. Na Cherson a na Chersonskou oblast prý Rusové za poslední 24 hodiny udeřili 42×, informoval gubernátor oblasti Jaroslav Januševič.

Západní spojenci věří, že pokud něco dokáže omezit schopnosti Ruska bušit do Ukrajiny, tak to může být zastropování cen ruské ropy putující v tankerech po moři. A to maximálně na 60 dolarech za barel.

„Opatření – které má vstoupit v platnost v pondělí – zesiluje tlak Západu na Rusko kvůli invazi. Ukrajina uvedla, že Západem navrhovaný limit by měl být snížen na polovinu. Rusko prohlásilo, že nebude dodávat do zemí, které ho budou prosazovat. Cenový strop navrhla v září skupina průmyslových zemí G7 (USA, Kanada, Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a EU) ve snaze zasáhnout schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině. ... Západní spojenci Ukrajiny také plánují odmítnout pojistit tankery, které dodávají ruskou ropu do zemí, které se cenového stropu nedrží. To Rusku ztíží prodej ropy nad tuto cenu,“ napsala k tématu britská BBC.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.