Sestřelení ukrajinští zajatci. Informací přibývá. Kdo „zmáčkl spoušť“?

Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Kyjev ze středeční havárie ruského vojenského dopravního letadla. Při havárii podle Moskvy zahynuly desítky lidí, většinu pasažérů tvořili váleční ukrajinští zajatci.

V souvislosti s jeho poznámkou, že „kyjevský režim je založen na zločinech, které denně páchá, a to i na vlastních občanech“, upozornil na to, že Ukrajina sestřelila letadlo IL-76 se svými vojáky. „Nevím, jestli to udělali schválně, nebo omylem, ale je zřejmé, že to udělali. Jednak proto, že v 11:10 došlo ke dvěma odpalům raket z území kontrolovaných kyjevským režimem. Letadlo bylo zasaženo během 2-3 minut. Bylo prakticky nemožné reagovat,“ řekl Putin.

Podle Putina nemohlo jít ani o tzv. „přátelskou palbu“, protože letadlo bylo zasaženo systémy protivzdušné obrany. „A naše systémy protivzdušné obrany z definice nemohou zasáhnout vlastní letadlo: jsou tam systémy ‚vlastní-cizí‘, a ať by operátor mačkal tlačítko sebevíc, naše systémy protivzdušné obrany by nefungovaly,“ vysvětlil Putin, že se nemohlo jednat o rakety ruské. Pravděpodobně se jedná o americké systémy Patriot nebo o evropské systémy protivzdušné obrany. „Nejspíš francouzské, za pár dní nebo za tři dny bude přesná odpověď,“ dodal Putin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím požaduje mezinárodní vyšetřování havárie ruského letadla. „Musí být zjištěna všechna jasná fakta. V co největší míře, vzhledem k tomu, že letadlo havarovalo na ruském území – mimo naši kontrolu,“ řekl ve středu večer Zelenskyj.

„Bezpečnostní služba Ukrajiny vyšetřuje všechny okolnosti,“ zmínil Zelenskyj. „Pověřil jsem ministra zahraničních věcí Ukrajiny, aby našim partnerům poskytl informace, které má Ukrajina k dispozici. Náš stát bude trvat na mezinárodním vyšetřování,“ citoval ukrajinského prezidenta server Politico.

Ukrajinská rozvědka potvrdila, že ve středu měla proběhnout výměna zajatců. Kyjev nyní obviňuje Moskvu z úmyslného ohrožení ukrajinských vězňů tím, že neinformovala Ukrajinu o tom, že jsou v určitou dobu přepravováni přes vzdušný prostor. „To může naznačovat úmyslné jednání Ruska zaměřené na ohrožení životů a bezpečnosti vězňů. Přistání dopravního letadla ve 30kilometrové válečné zóně nemůže být bezpečné a v každém případě musí být projednáno oběma stranami, jinak ohrožuje celý proces výměny,“ dodala ukrajinská rozvědka.

Koordinátorka mediální iniciativy pro lidská práva Olga Reschetylová v prohlášení na facebooku píše, že zatím nelze vyvrátit, ani potvrdit žádnou verzi sestřelení letadla Il-76 v Bělgorodské oblasti. „Pro zjištění přesných informací by mezinárodní organizace mohly mít přístup na ruské území, pokud by na tom trvaly. Zatím však na tom netrvají. Ale rychlost a koordinace reakce ruských orgánů vypadá velmi zvláštně a neobvykle. Víme, že v Kremlu obvykle vše dlouho koordinují, ale tady se sešli během několika hodin,“ dodala.

