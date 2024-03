Setkali se s Macronem. Neuklidnil je. „Když Rusové dojdou ke Kyjevu nebo k Oděse, tak intervence.“

reklama

Emmanuel Macron se ve čtvrtek 7. března sešel s vedoucími představiteli politických stran. Chtěl s nimi probrat konflikt na Ukrajině poté, co nadnesl možnost přítomnosti francouzských vojáků na Ukrajině.

Představitele politických stran měl ještě před hlasováním v parlamentu seznámit s výsledky mezinárodní konference v Paříži, jež se konala minulý týden, informuje deník Le Point.

Francouzská strategie bude předmětem debat a následného hlasování v dolní komoře francouzského parlamentu – tedy v Národním shromáždění v úterý 12. března a ve středu 13. března v Senátu.

První tajemník Komunistické strany Fabien Roussel a předseda Národního sdružení Jordan Bardella se při odchodu z Elysejského paláce shodli na tom, že prezident Macron dal během jednání najevo, že podpora Francie Ukrajiny v konfliktu s Ruskem nemá „žádné meze“.

„Prezident republiky je připraven podporovat Ukrajinu bez omezení a, jak se zdá, až do krajnosti, neexistují žádné hranice a žádné červené linie,“ litoval Jordan Bardella, cituje francouzský list La Presse.

Jednání trvalo téměř tři hodiny.

Jordan Bardella novinářům sdělil, že on sám se přimlouval za to, aby „Francie sama nevstoupila do války s Ruskem“.

Podle lídra Komunistické strany Fabiena Roussela Emmanuel Macron načrtl s mapami po ruce scénář postupu fronty „směrem k Oděse nebo Kyjevu“, „což by mohlo vyvolat intervenci“, protože „to by se v žádném případě nemělo připustit“. Popsal Macrona coby prezidenta „připraveného zítra se zapojit do válečné eskalace, která by mohla být nebezpečná“.

„Přijel jsem znepokojen a odjel jsem ještě znepokojenější," vyjádřil své pocity se setkání s Macronem poslanec Národního shromáždění a bývalý poslanec Evropského parlamentu Manuel Bompard pro L'Indépendant.

Emmanuel Macron zaslání vojáků na Ukrajinu nevyloučil na únorovém summitu NATO.

„V této fázi neexistuje shoda… na vyslání pozemních jednotek,“ řekl Macron poté novinářům. „Nic by nemělo být vyloučeno. Uděláme vše, co je třeba, aby Rusko nezvítězilo,“ cituje Macrona agentura Reuters.

