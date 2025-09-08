Ševčík použil silné slovo a odpálil programovou bombu SPD

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Tomio Okamura
Aby se to podařilo, Okamura požádal občany, aby šli k volbám a dali hlas SPD.
„Ukončíme drahé experimenty, často až exkrementy z Bruselu,“ přislíbil Ševčík. Jednoznačně prohlásil, že bez levné energie není ani prosperita. Proto SPD hodlá prodloužit životnost uhelných elektráren, aby Češi měli k dispozici vlastní levnou energii. Současně prý SPD rozbije obchodní kartely, což podle jeho názoru povede k poklesu cen potravin.
Po Ševčíkovi si vzala slovo další ekonomka Markéta Šichtařová, která promluvila o českých financích.
„SPD hodlá do konce roku seškrtat 60 miliard a zamezit plýtvání. … A zrušením Green Dealu zásadně zjednodušíme stavění, bydlení a třeba i energie,“ volala Šichtařová.
Jako čtvrtá dostala prostor Zuzana Majerová. „Chceme kvalitní školství bez plošné inkluze, bez LGBT+ a politických ideologií. Děti se musejí učit i praktickým dovednostem, které je připraví na budoucnost,“ zdůrazňovala Majerová.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna promluvil o migraci.
„Provedeme revizi pobytu u všech migrantů. Všechny ilegální migranty pošleme k nim domů. Od Ukrajiny po Afriku. Nepošleme žádné vojáky na Ukrajinu,“ sliboval Foldyna s tím, že bezpečnost pro české občany považuje za prioritu.
Předseda PRO Jindřich Rajchl zmínil zavedení zákona o obecném referendu a kroutil hlavou nad tím, že SPD jako uskupení, které chce vrátit rozhodování do rukou lidí, je označováno za nedemokratické, zatímco strany, které se vyjadřují proti referendu, se označují za demokratické.
JUDr. Jindřich Rajchl
Na tiskové konferenci také padl slib, že SPD nebude zvyšovat daně. Ševčík zdůraznil, že zrušením Green Dealu se Česku ekonomicky opravdu výrazně uleví, protože nebude nutné financovat celou řadu věcí.
Europoslanec Ivan David promluvil o odchodu z EU a zdůraznil, že Bruselu stejně již nejde o mírový projekt, když podporuje Ukrajince.
Na závěr tiskové konference si opět vzal slovo Okamura a zdůraznil, že vláda Petra Fialy (ODS) slouží Bruselu a nadnárodním korporacím a zdůraznil, že je třeba to změnit.
