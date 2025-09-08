Ševčík použil silné slovo a odpálil programovou bombu SPD

Šéf SPD Tomio Okamura dnes představil volební program SPD a partnerů, kteří kandidují v řadách SPD, jako jsou Svobodní, PRO a Trikolora. Oznámil, že má jasný plán, jak do Česka vrátit prosperitu a hrdost. „Zajistíme bezpečí doma i na hranicích. … Migrace nebude ohrožovat naše města. SPD zajistí, aby peníze zbyly pro Čechy, Moravany a Slezany, ne pro cizí,“ hřímal Okamura. Po Okamurovi promluvil ekonom Miroslav Ševčík a další lídři na kandidátních listinách SPD.

Ševčík použil silné slovo a odpálil programovou bombu SPD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Celonárodní veřejné setkání při příležitosti 80. výročí od konce druhé světové války

 „Vážení spoluobčané, naše země byla znevolněna,“ začal Okamura zostra. „Z hrdé země se stala kolonie. Češi pracují stále víc, ale mají stále méně. Takto to dál nejde. My máme plán a máme odvahu. … SPD má jasný plán, jak vrátit prosperitu a hrdost,“ oznámil Okamura s tím, že jakmile SPD a partneři vstoupí do vlády, postarají se o nižší ceny energií, o levnější české potraviny, o dostupné bydlení, ale také o dostupnou zdravotní péči. „Zajistíme bezpečí doma i na hranicích.  … Migrace nebude ohrožovat naše města. SPD zajistí, aby peníze zbyly pro Čechy, Moravany a Slezany, ne pro cizí,“ hřímal Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Aby se to podařilo, Okamura požádal občany, aby šli k volbám a dali hlas SPD.

„Ukončíme drahé experimenty, často až exkrementy z Bruselu,“ přislíbil Ševčík. Jednoznačně prohlásil, že bez levné energie není ani prosperita. Proto SPD hodlá prodloužit životnost uhelných elektráren, aby Češi měli k dispozici vlastní levnou energii. Současně prý SPD rozbije obchodní kartely, což podle jeho názoru povede k poklesu cen potravin.

Po Ševčíkovi si vzala slovo další ekonomka Markéta Šichtařová, která promluvila o českých financích.

„SPD hodlá do konce roku seškrtat 60 miliard a zamezit plýtvání. … A zrušením Green Dealu zásadně zjednodušíme stavění, bydlení a třeba i energie,“ volala Šichtařová.

Jako čtvrtá dostala prostor Zuzana Majerová. „Chceme kvalitní školství bez plošné inkluze, bez LGBT+ a politických ideologií. Děti se musejí učit i praktickým dovednostem, které je připraví na budoucnost,“ zdůrazňovala Majerová.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna promluvil o migraci.

„Provedeme revizi pobytu u všech migrantů. Všechny ilegální migranty pošleme k nim domů. Od Ukrajiny po Afriku. Nepošleme žádné vojáky na Ukrajinu,“ sliboval Foldyna s tím, že bezpečnost pro české občany považuje za prioritu.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Předseda PRO Jindřich Rajchl zmínil zavedení zákona o obecném referendu a kroutil hlavou nad tím, že SPD jako uskupení, které chce vrátit rozhodování do rukou lidí, je označováno za nedemokratické, zatímco strany, které se vyjadřují proti referendu, se označují za demokratické.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Na tiskové konferenci také padl slib, že SPD nebude zvyšovat daně. Ševčík zdůraznil, že zrušením Green Dealu se Česku ekonomicky opravdu výrazně uleví, protože nebude nutné financovat celou řadu věcí. 

Europoslanec Ivan David promluvil o odchodu z EU a zdůraznil, že Bruselu stejně již nejde o mírový projekt, když podporuje Ukrajince.

Na závěr tiskové konference si opět vzal slovo Okamura a zdůraznil, že vláda Petra Fialy (ODS) slouží Bruselu a nadnárodním korporacím a zdůraznil, že je třeba to změnit.

 „Jen SPD má odvahu a sílu ty věci skutečně změnit,“ pravil v závěru tiskové konference Tomio Okamura. Prohlásil také, že trvá na prosazení hmotné a trestní odpovědnosti politiků, aby se nemohlo v budoucnu stát to, co předvedli např. Piráti v tomto volebním období, kteří z pohledu SPD selhali např. v digitalizaci stavebního řízení, čímž poškodili Česko, ale tváří se, že je vše v pořádku. „Přece není možné, že si tady Ivan Bartoš vysmátý odejde a ať si to zaplatí občané,“ rozčílil se Okamura.

autor: Miloš Polák

Další články z rubriky

