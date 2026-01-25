Ševčík rozzářil Partii: Tak ať dělá Pavel obchoďáka a prodává letadla

25.01.2026 13:29 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Říká se, že když to bude pěkné, tak to bude maso.“ Poslanec SPD Miroslav Ševčík odpálil debatu na CNN Prima News. Ostře zaútočil na prezidenta Petra Pavla, kterému doporučil, že by mohl dělat např. „obchoďáka ve světě a živit se prodejem českých letadel“. Ale to zdaleka nebylo všechno. V televizním studiu houstla atmosféra. „Vy jste zahnojili český průmysl Green Dealem. Vy vlastně tomu Rusku pomáháte!“ křičel v jednu chvíli Ševčík na exministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN).

Ševčík rozzářil Partii: Tak ať dělá Pavel obchoďáka a prodává letadla
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Miroslav Ševčík

V první hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli poslanec zvolený za SPD ekonom Miroslav Ševčík, exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN), místopředseda ODS Karel Haas a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).

„Říká se, že když to bude pěkné, tak to bude maso,“ pousmál se hned v úvodu diskuse Ševčík.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24598 lidí
A moderátorka Terezie Tománková otevřela téma „poslání“ čtyř bitevníků L-159 Ukrajině.

Vláda Andreje Babiše to odmítá. Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka oznámil, že by to armáda udělat mohla, ale premiér Andreje Babiš zdůraznil, že se to prostě nestane. „Říkala to i Černochová, tak já nevím, proč to pořád otevíráte,“ podivoval se na jedné z tiskových konferencí Andrej Babiš.

Nacher před kamerami Řehkovi připomněll, kdo má mít v České republice rozhodující slovo. „Máme tady civilní řízení,“ zdůraznil Nacher s tím, že je na politicích, jak rozhodnou, a že Řehka nemá rozhodování politiků podrývat. „Nechci tady předbíhat událostem, ale jestli tady hovoříme o tom, že pan prezident Pavel si začal dělat nějakou předvolební kampaň, tak já doufám, že Karel Řehka nezačal dělat žádnou svoji předvolební kampaň,“ podotkl Nacher.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 11793 lidí
Haas vyjádřil svůj názor, že česká armáda měla pomoct Ukrajině a „předat“ některé bitevníky L-159 zemi, která se brání ruské invazi. „Paní ministryně nikdy neřekla, že není ochotna ty stroje Ukrajině přenechat nebo darovat,“ poznamenal Haas s tím, že přijít o čtyři letouny by sice pro Česko znamenalo určité riziko, ale toto riziko bychom unesli. Tak to vidí čerstvý místopředseda ODS.

„Uvědomme si, kdo tu otázku otevřel. Byl to voják na Hradě, který ukázal, čí zájmy hájí,“ konstatoval Ševčík. Zdůraznil, že je rád, že se vláda Andreje Babiše postavila „válečným štváčům“ a odmítla oslabovat obranu České republiky. „Tak ať dělá Petr Pavel obchoďáka a prodává česká letadla ve světě, když si myslí, že nevadí oslabování obranyschopnosti České republiky,“ rozčiloval se Ševčík.

Obořil se i na Vlčka. „Co jste vy udělal pro český průmysl? Vy jste ho zahnojili pouze Green Dealem. Vy jste způsobili pouze to, že tomu Rusku vlastně pomáháte nejvíc tím, že jste ještě prohloubili Green Deal. – „Pan Ševčík je směšný,“ ušklíbnul se Vlček a pravil, že se snažil český letecký průmysl podporovat.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 14237 lidí
Nacher podotkl, že kdyby byl prezidentem Miloš Zeman a kdyby dělal něco, co by se nelíbilo vládě Petra Fialy (ODS), tak by ministři oné vlády nenechali na Miloši Zemanovi nit suchou. „Ale když teď totéž dělá Petr Pavel, současná opozice ho hájí.“ Ale na exministryni obrany Janě Černochové ocenil že zastávala stejný názor před volbami i po volbách. Ani ona nemluvila o „prodeji“ letounů L-159 na Ukrajinu.

„Ale ona říká to, že armáda tyto letouny používá, a že je na politickém rozhodnutí, zda toto riziko podstoupíme,“ poznamenal Haas. – „Vidíte, proč my si s sebou musíme nosit papíry? Protože oni lžou!“ smál se Ševčík Haasovi. „Vy jste to mohli rozhodnout, ale teď viníte vládu, která je tam 40 dní,“ zdůraznil poslanec za SPD.

Vlček poděkoval lidem, kteří přispěli na pomoc Ukrajině v době, kdy ukrajinská energetická infrastruktura čelí masivním ruským útokům. Ukrajinu přitom již řadu dní sužují teploty klesající pod bod mrazu.

Ševčík poté navázal na slova Patrika Nachera z úvodu pořadu a naznačil, že Petr Pavel svou řečí o letounech L-159 rozjel svou předvolební kampaň. „Tu kampaň bude financovat zbrojní průmysl. A co se stalo v tomto týdnu? Pan Strnad šel na burzu a téměř zdvojnásobil svůj majetek. To jsou věci zdravého rozumu. Já nemám nikoho, kdo by mi psal podklady, to si dělám sám,“ prozradil Ševčík.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka Tománková se svých hostů zeptala, zda by Česko mělo přijmout pozvání od prezidenta USA Donalda Trumpa do jeho Rady míru.

„Já bych do toho šel. S tím, že bych si tu miliardu dolarů nechal započítat do výdajů na obranu," nechal se slyšet Ševčík. – „Za těch současných podmínek říkám určitě ne,“ oponoval ihned Haas, a připomněl, že Trump chce být „doživotním šéfem té Rady míru a trvá na tom, že bude mít právo veta vůči jakémukoliv rozhodnutí této rady“.

Mgr. Karel Haas

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem k tomu trošičku skeptický,“ ozval se Patrik Nacher. „Jsem k tomu jako skeptický, ale jestli to nějak vyhodnotí odbor ministerstva zahraničí a pan ministr, tak dá doporučení vládě a vláda se nějak rozhodne," poznamenal. 

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 49298 lidí
Haas upozornil, že „Evropa musí respektovat USA a udržet dobré vztahy, ale současně bychom se měli postavit za Dánsko, protože je to země naší velikosti, která se zapojila např. do české muniční iniciativy“.

Nacher zdůraznil, že vláda Andreje Babiše bude postupovat jinak, než by asi postupovala dnes již bývalá vláda Petra Fialy. „To byl asi váš styl. My jsme ho kritizovali. A voliči ho odmítli. Ta naše komunikace je trochu na jiný působ. My hned nebudeme vyskakovat jako čertík z krabičky,“ poznamenal Nacher, a že za jedinou správnou cestu považuje cestu diplomatickou, což ostatně zdůrazňuje i premiér Babiš. „Trump vlastně ukazuje Evropě, že by také měla začít hájit své národní zájmy. Pojďme o tom přemýšlet a pojďme se zbavit těch nesmyslů, jako je Green Deal. Mimochodem, my tady chceme zbrojit, ale kdo to bude vyrábět?“ vztyčil Nacher peprný otazník.

Moderátorka Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Ekonomické téma, zahraniční pracovníky, které česká ekonomika potřebuje, aspoň podle vyjádření některých firem. SPD ústy svého předsedy chce přísun „pracujících imigrantů“ brzdit. – K tomu Ševčík zdůraznil, že je všechno třeba dělat legálně a žádný zahraniční pracovník by v Česku neměl pracovat nelegálně. – Nacher konstatoval, že nová vládní koalice poslala do Sněmovny novou podobu stavebního zákona takřka rychlostí světla. Přičemž dodal, že v mnoha odvětvích, včetně stavebnictví, se bez zahraniční pracovní síly neobejdeme

„Ale ta politická rozpolcenost vaší koalice je zřejmá. Na jedné straně odporná slova Tomia Okamury o Ukrajincích, a na druhé straně rozumná slova Karla Havlíčka, že se bez nich české podniky neobejdou,“ zaznělo. – Ševčík na to konto vytáhl jiné tabulky, podle nichž se v loňském září zaplatilo přes 1,3 miliardy korun v oblasti zdravotnictví i v dalších segmentech na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny pobývajícím v Česku. –  Vlček kontroval, že mnohé české firmy by dokázaly pracovat ještě lépe, kdyby měly víc zaměstnanců. A že zásadní otázka pro českou ekonomiku podle něj je, zda dokážeme využít ty pracovníky, kvalifikované a prověřené, kteří nebudou představovat riziko pro Česko.

Psali jsme:

ODS má kongres. Miroslav Ševčík ale tuší temnou budoucnost
„Vůdcovství. Německo.“ Ševčík tvrdě o Pavlovi. Další výrok z minulosti
Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022
Zvrácené Fialovo tvrzení. Ševčík a nebezpečná věc s Ruskem

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , EU , Haas , L-159 , migrace , obrana , ODS , Partie , Pavel , přímá volba prezidenta , Rusko , STAN , Ševčík , Ukrajina , USA , Vlček , Nacher , SPD , Grónsko , zbraně , ANO , Trump , válka na Ukrajině , CNN Prima News , Green Deal , Prezident Pavel , Rda míru

Váš názor? (Hlasovalo 14 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Miroslav Ševčík?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování neziskovek

Jsem pro zastavení podpory politickým neziskovkám. Ale kdo bude vyhodnocovat, co je politická neziskovka a co ne? U některých je to jasné, ale obávám se, že se dost neziskovek bude snažit svou političnost skrýt a nevím, jak to chcete vyřešit? A taky, aby na to ve finále nedotklo těch, co si finance ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 102 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pan Vlček sdílí podobné názory jak Donald Trump, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseřadový dezolát , 25.01.2026 14:33:08
Pokud pan Vlček tvrdí, že Evropa má, třeba i vojensky, bránit své zájmy ve své vzdálené kolonii Grónsku, má jistě plné pochopení pro Rusy, kteří brání své zájmy přímo na svých hranicích.

|  23 |  0

Další články z rubriky

„Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

16:49 „Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

„Tak dost, pane Moravče!“ Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se neudržel a okřikl moderát…