Ševčík rozzářil Partii: Tak ať dělá Pavel obchoďáka a prodává letadla

V první hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli poslanec zvolený za SPD ekonom Miroslav Ševčík, exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN), místopředseda ODS Karel Haas a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).
„Říká se, že když to bude pěkné, tak to bude maso,“ pousmál se hned v úvodu diskuse Ševčík.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Vláda Andreje Babiše to odmítá. Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka oznámil, že by to armáda udělat mohla, ale premiér Andreje Babiš zdůraznil, že se to prostě nestane. „Říkala to i Černochová, tak já nevím, proč to pořád otevíráte,“ podivoval se na jedné z tiskových konferencí Andrej Babiš.
Nacher před kamerami Řehkovi připomněll, kdo má mít v České republice rozhodující slovo. „Máme tady civilní řízení,“ zdůraznil Nacher s tím, že je na politicích, jak rozhodnou, a že Řehka nemá rozhodování politiků podrývat. „Nechci tady předbíhat událostem, ale jestli tady hovoříme o tom, že pan prezident Pavel si začal dělat nějakou předvolební kampaň, tak já doufám, že Karel Řehka nezačal dělat žádnou svoji předvolební kampaň,“ podotkl Nacher.
Ing. Andrej Babiš
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Uvědomme si, kdo tu otázku otevřel. Byl to voják na Hradě, který ukázal, čí zájmy hájí,“ konstatoval Ševčík. Zdůraznil, že je rád, že se vláda Andreje Babiše postavila „válečným štváčům“ a odmítla oslabovat obranu České republiky. „Tak ať dělá Petr Pavel obchoďáka a prodává česká letadla ve světě, když si myslí, že nevadí oslabování obranyschopnosti České republiky,“ rozčiloval se Ševčík.
Obořil se i na Vlčka. „Co jste vy udělal pro český průmysl? Vy jste ho zahnojili pouze Green Dealem. Vy jste způsobili pouze to, že tomu Rusku vlastně pomáháte nejvíc tím, že jste ještě prohloubili Green Deal. – „Pan Ševčík je směšný,“ ušklíbnul se Vlček a pravil, že se snažil český letecký průmysl podporovat.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Ale ona říká to, že armáda tyto letouny používá, a že je na politickém rozhodnutí, zda toto riziko podstoupíme,“ poznamenal Haas. – „Vidíte, proč my si s sebou musíme nosit papíry? Protože oni lžou!“ smál se Ševčík Haasovi. „Vy jste to mohli rozhodnout, ale teď viníte vládu, která je tam 40 dní,“ zdůraznil poslanec za SPD.
Vlček poděkoval lidem, kteří přispěli na pomoc Ukrajině v době, kdy ukrajinská energetická infrastruktura čelí masivním ruským útokům. Ukrajinu přitom již řadu dní sužují teploty klesající pod bod mrazu.
Ševčík poté navázal na slova Patrika Nachera z úvodu pořadu a naznačil, že Petr Pavel svou řečí o letounech L-159 rozjel svou předvolební kampaň. „Tu kampaň bude financovat zbrojní průmysl. A co se stalo v tomto týdnu? Pan Strnad šel na burzu a téměř zdvojnásobil svůj majetek. To jsou věci zdravého rozumu. Já nemám nikoho, kdo by mi psal podklady, to si dělám sám,“ prozradil Ševčík.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Moderátorka Tománková se svých hostů zeptala, zda by Česko mělo přijmout pozvání od prezidenta USA Donalda Trumpa do jeho Rady míru.
„Já bych do toho šel. S tím, že bych si tu miliardu dolarů nechal započítat do výdajů na obranu," nechal se slyšet Ševčík. – „Za těch současných podmínek říkám určitě ne,“ oponoval ihned Haas, a připomněl, že Trump chce být „doživotním šéfem té Rady míru a trvá na tom, že bude mít právo veta vůči jakémukoliv rozhodnutí této rady“.
„Já jsem k tomu trošičku skeptický,“ ozval se Patrik Nacher. „Jsem k tomu jako skeptický, ale jestli to nějak vyhodnotí odbor ministerstva zahraničí a pan ministr, tak dá doporučení vládě a vláda se nějak rozhodne," poznamenal.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Nacher zdůraznil, že vláda Andreje Babiše bude postupovat jinak, než by asi postupovala dnes již bývalá vláda Petra Fialy. „To byl asi váš styl. My jsme ho kritizovali. A voliči ho odmítli. Ta naše komunikace je trochu na jiný působ. My hned nebudeme vyskakovat jako čertík z krabičky,“ poznamenal Nacher, a že za jedinou správnou cestu považuje cestu diplomatickou, což ostatně zdůrazňuje i premiér Babiš. „Trump vlastně ukazuje Evropě, že by také měla začít hájit své národní zájmy. Pojďme o tom přemýšlet a pojďme se zbavit těch nesmyslů, jako je Green Deal. Mimochodem, my tady chceme zbrojit, ale kdo to bude vyrábět?“ vztyčil Nacher peprný otazník.
Moderátorka Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Ekonomické téma, zahraniční pracovníky, které česká ekonomika potřebuje, aspoň podle vyjádření některých firem. SPD ústy svého předsedy chce přísun „pracujících imigrantů“ brzdit. – K tomu Ševčík zdůraznil, že je všechno třeba dělat legálně a žádný zahraniční pracovník by v Česku neměl pracovat nelegálně. – Nacher konstatoval, že nová vládní koalice poslala do Sněmovny novou podobu stavebního zákona takřka rychlostí světla. Přičemž dodal, že v mnoha odvětvích, včetně stavebnictví, se bez zahraniční pracovní síly neobejdeme
„Ale ta politická rozpolcenost vaší koalice je zřejmá. Na jedné straně odporná slova Tomia Okamury o Ukrajincích, a na druhé straně rozumná slova Karla Havlíčka, že se bez nich české podniky neobejdou,“ zaznělo. – Ševčík na to konto vytáhl jiné tabulky, podle nichž se v loňském září zaplatilo přes 1,3 miliardy korun v oblasti zdravotnictví i v dalších segmentech na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny pobývajícím v Česku. – Vlček kontroval, že mnohé české firmy by dokázaly pracovat ještě lépe, kdyby měly víc zaměstnanců. A že zásadní otázka pro českou ekonomiku podle něj je, zda dokážeme využít ty pracovníky, kvalifikované a prověřené, kteří nebudou představovat riziko pro Česko.
