Sexualita Havla, rozmazaný výkal. Válka o Cyrila Höschla vrcholí: Vyhroceně u Drtinové, úder profesora

Spisovatelka a režisérka Monika Le Fay se v rozhovoru pro DVTV vyjádřila ke svému podezření, že známý psychiatr Cyril Höschl „donášel, udával a prášil“ na disidenty a chartisty StB. To, že disidentům poskytoval úlevy a snažil se jim ze své funkce pomoci, jej prý neomlouvá. „To se nedá zamluvit tím, že někomu dal modrou knížku,“ uvedla. Bratr zesnulého prezidenta Václava Havla Ivan Havel se však Höschla společně s umělcem Vladimírem Mertou zastal. Jsou zmanipulovaní, trvala si na svém Le Fay a odmítla tvrzení moderátorky Daniely Drtinové, že jde o její emoce. Pokud by ji Höschl žaloval, tak si ho prý její právníci „usmaží na másle“. Höschl se mezitím k obviněním vyjádřil na svém Facebooku. „Každý výkal, který se rozmazává, páchne čím dál tím víc,“ píše.

Le Fay během rozhovoru obviňovala Höschla z donášení informací o disidentech StB. „On donášel, udával, prášil, nevím, jak se tomu dá jinak říct, lidi z okruhu Ivana Havla, Františka Pánka, Jiřího Dienstbiera,“ tvrdí spisovatelka. Ohradila se vůči tomu, že by mělo být problémové, že čerpá jen ze svazků Státní bezpečnosti, prý estébáci nefalšovali, a když ano, tak to vyšlo najevo ještě před listopadem 1989. Uvedla též, že si vše ověřila u badatelů a historiků.

Sám Höschl nikdy písemně StB nic nedodal. „Vy citujete jen jednu stranu celého toho příběhu,“ obořila se na Le Fay moderátorka Daniela Drtinová. Poukázala, že to, co Höschl pro disidenty dělal, v těchto zprávách není.

„To je pravda,“ přiznala Le Fay. Sama se prý ovšem k jakékoli spolupráci s StB nesklonila. „Věděla jsem prostě, že nemůžu s tou StB hrát tu a tu hru. Nemůžu jim podat ruku. Nesmím s nimi mluvit. Nesmím s nimi jít do kavárny,“ řekla. StB ji oslovit měla, a byla dokonce u výslechu, kde si prý vyslechla výhrůžky o injekcích, po kterých ochrne a zemře. U výslechu Le Fay podle svých slov neřekla ani to, jak se jmenuje.

„To se nedá zamluvit tím, že někomu dal modrou knížku,“ odsoudila známého psychiatra. Ten v rozhovoru pro Deník N sice přiznal, že s komunistickou Státní bezpečností spolupracoval a pravděpodobně jí prozrazoval víc, než musel, ale prozradil také, že když pracoval na psychiatrii, pomohl některým lidem získat modrou knížku, aby nemuseli na dva roky na povinnou vojenskou službu, nebo lidem dopomohl k invalidnímu důchodu. A celou dobu se bál, že to praskne.

Na básníka a textaře The Plastic People of the Universe Františka Pánka měl Höschl udat, že má vpichy po injekcích, či že je „příživa“ a „loudil peníze na Václavu Havlovi“. Předávat měl agentům StB i jeho básně, v nichž se pouštěl do tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka. „On to nikdy říkat nemusel,“ myslí si Le Fay.

Monika Le Fay

Zmínila i bratra zesnulého prezidenta Václava Havla Ivana Havla. Na toho měl Höschl prásknout i jeho osobní problémy včetně těch sexuálních. To má podle ní být překročení lékařské etiky.

Ivan Havel se ovšem Höschla zastal. „Své estébácké spisy jsem svého času prohlížel a nevykouklo na mě vůbec nic, co by naznačilo, že by se od Tebe dozvěděli cokoliv použitelného proti mně. Kazili mi život jinak,“ napsal Havel Höschlovi v dopise. Le Fay tvrdí, že měl psychiatr Havla k tomuto tvrzení zmanipulovat a spisy Höschla prý nečetl. Zmanipulován měl být podle ní i umělec Vladimír Merta, jemuž Höschl během minulosti pomohl.

„To je úplné svinstvo, co ten Höschl udělal,“ stála si za svým Le Fay i přes reakce disidentů a chartistů, kterým pomáhal. O svých pacientech se prý s StB neměl vůbec bavit. Údajně jí přišlo divné i to, že měl Höschl obhajovat údajný únos syna premiéra Andreje Babiše na Krym. Řekla, že jí to přišlo, jako kdyby mu někdo držel zbraň u hlavy. „To jsou vaše představy, to jsou vaše emoce,“ nechápala Drtinová. A to Le Fay okamžitě vyvrací. Prý je zvyklá číst emoce z lidí a kvůli tomu vyvodila, že Höschl neříká pravdu. „Dám ho právníkům a ti ho usmaží na másle,“ obořila se vůči psychiatrovi, který o ní řekl, že lže. „Píšu, co mi vadí, že mi vadí Miloš Zeman, že mi vadí Andrej Babiš, že mi vadí kojenecké ústavy…“ pokračovala. Vadit jí mají i jeho negativní výroky na uprchlickou vlnu.

Höschl se k obviněním vyjádřil na Facebooku. Podotkl, že cítí povinnost se k tomu vyjádřit, „neboť každý výkal, který se rozmazává, páchne čím dál tím víc“. Napsal, že nikdy žádnou spolupráci s StB nepodepsal. „Tato organizace nemůže mít žádnou mou zprávu, žádný můj podpis a mám čisté lustrační osvědčení,“ upozornil. Dále podotkl, že nikdy nebyl v KSČ a pomáhal různým odpůrcům režimu, mnoha disidentům a několika chartistům. „Vyráběl jsem jim neschopenky, invalidní důchody (mnohdy předtím přišli o práci) a modré knížky (z pochopitelných důvodů nechtěli na vojnu),“ přiblížil.

Svou spolupráci se Státní bezpečností pak popisuje takto: „Vůči StB, když se o mě začala zajímat, jsem se snažil za prvé žoviálně vyvolat dojem, že jim nic netajím, aby nestupňovali tlak a nepřišli na výše uvedenou sériovou podporu odpůrcům režimu; to bylo jádro, které jsem doufal utajit a uhájit. Za druhé, stát se pro ně tak nezajímavým, abych s nimi nemusel mít dál nic do činění. Věděl jsem, že se jim k žádné spolupráci nesmím zavázat a nesmím jim nic podepsat. Obojí se podařilo, proto považuji soustředěné jednostranné útoky vůči své osobě za nemístné. Jsem přesvědčen, že nikdo se necítí mnou poškozen. Pakliže ano, může se mi přihlásit. Na druhou stranu řada lidí mou pomoc využila, často v kritické situaci.“ A upozornil i na v rozhovoru zmiňovaný dopis od Ivana Havla.

