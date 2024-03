Šichtařová promluvila o důchodech. Jednoduchá cesta, jak je dostat na 50 tisíc

Ekonomka a kandidátka do Senátu za Svobodné Markéta Šichtařová upozorňuje, že k reformě důchodového systému je nutná revize veřejných financí. Seškrtala by zejména dotace, které považuje za „ideologické“, uvedla v rozhovoru pro CNN Prima News.

Jestliže vláda radikálně nezreviduje veřejné finance, bude podle Šichtařové docházet k neúměrné zátěži pracujícího lidu, k dalšímu zvýšení věku pro odchod do důchodu a k chudnutí penzistů. „Můžeme si vybrat, co z toho je horší, či jak to zkombinujeme. V současných mantinelech to ale udržitelné není,“ řekla ekonomka odkazující na demografické prognózy.

Penzijní reforma navrhovaná současnou vládou představuje pouze změnu několika málo parametrů. „To pomůže na dva až tři roky, ale pak budeme tam, kde jsme dnes. Budou muset pokračovat a půjdou cestou nejmenšího odporu. Salámovou metodou, aby si toho nikdo nevšiml, budou posouvat všechny tři parametry, aby se postupně zvyšoval věk pro odchod do důchodu, aby se snižovaly penze, a současně budou daněmi neustále zvyšovat odvody do systému. Podle mě je to špatná cesta,“ dodala Šichtařová.

Realizovatelný podle ekonomky není ani návrh hnutí ANO, najít další příjmy pro důchodový systém, například formou „motivačního důchodového pilíře“, do něhož by občané mohli přispívat dobrovolně. „Celý ten nápad je založen na naivní představě, že stát může dělat něco lépe než soukromý sektor. Historie nikdy nic takového nedokázala. Pokud stát založí nějaký fond, výnosy z něj jistě nebudou vyšší než v soukromém sektoru. Aby stát rozdíl vyrovnal, bude to muset dotovat, a pak jsme tam, kde jsme dnes. Jen by se to jmenovalo fond, a ne průběžný systém,“ řekla Šichtařová.

Řešením by podle ní bylo zrušení dotací. „Kdybychom všechno, co je momentálně směřováno na ideologické přerozdělování, přesměrovali na důchody, tak by dnešní důchodci měli asi 50 tisíc. Vláda si musela vybrat, jestli směřovat peníze na důchodce, nebo na dotace, a vybrala si dotace,“ sdělila. A že jediné smysluplné řešení, které znovu nastartuje penzijní systém a celou ekonomiku, je podle Šichtařové výrazné seškrtání veškerých dotací.

