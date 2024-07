Šichtařová proti komunistovi. Hádka o Orbána i ruskou propagandu

Ukrajina uvalila sankce na ruskou společnost Lukoil. Znamená to, že Maďarsko a Slovensko přestaly dostávat od Lukoilu ropu, která k nim tekla přes ukrajinské území. Obě země v úterý vyzvaly Evropskou komisi, aby rozhodnutí Kyjeva prošetřila. Maďarsko hrozí i blokací finanční pomoci Ukrajině. V dalších dnech politici přitvrdili. Budapešť nazvala ukrajinské sankce proti ruskému gigantu Lukoil za vydírání. Oba státy požadují od Evropské komise vyřešení sporu nejpozději do září. Evropská komise ale zatím mlčí.

„Že Evropská komise nedodržuje své vlastní předpisy, to je dlouho známá věc. Ohromně fandím Maďarsku v tom, jak je dlouhodobě sebevědomé a staví se na odpor vůči Evropské unii a vůči Evropské komisi. Od toho bychom se mohli učit,“ odpověděla v Aby bylo jasno Markéta Šichtařová na otázku, zda má smysl existence Evropské komise a asociační dohody, když se Evropské komisi evidentně nechce členských států zastat a nevymáhá splnění asociační dohody a výjimky, na základě které ještě do konce letošního roku má k oběma státům ruská ropa proudit.

Maďarsko však podle Šichtařové udělalo zásadní chybu. A to tu, že v osobě Orbána má vůči Rusku jisté sympatie a vsadilo na ruská fosilní paliva. „To byla samozřejmě obrovská strategická chyba, byla to svým způsobem jakási podpora Ruska coby válečného agresora. Slovensko ani Maďarsko se logicky nemůže divit, že se Ukrajina snaží Rusko blokovat i na této obchodní trase,“ podotkla ekonomka.

Leo Luzar navázal tím, že Orbán neměl jinou možnost. „Nechtěl maďarský lid zatěžovat tím, že by stát platil soukromým firmám, aby změnily systém odběru. Je velkým pokrytectvím tvrdit, že ropa nemá s válkou nic společného, přesto přes tu Ukrajiny proudí... Rusové platí Ukrajincům za tu ropu. Ukrajinci by mohli říci, že od Rusů nechtějí vůbec nic, když s nimi bojují. Přesto si ale od Rusů nechávají za ten tranzit platit. To neplatí Evropská unie, o tom se hodně mlčí. Orbán prostě zvolil tuto variantu... A pokrytectví je v tom, že dnes mainstreamová média tvrdí, že Orbán vsadil na Trumpa: ‚Když vyhraje Trump, hurá. Ale když prohraje, tak Maďarsko zničíme a demokrati to dají Maďarům vypít.‘

Ale co to je? My tady používáme... to je snad státní terorismus. Že prostě vyhrožujeme státu, že ho zničíme, protože jeho zvolení představitelé mají nějaký názor, který se nám nemusí líbit. Nyní jim je z pozice síly vyhrožováno. Evropská unie vyhrožuje Maďarům a na relevantní požadavek, aby se svolala Evropská rada a řešila to, tak řekne, že je to až tak nezajímá...“ pozastavoval se Leo Luzar. Připomněl, že Maďaři i Slováci dodávají až deset procent ropných produktů na Ukrajinu, aby mohla bojovat.

„Maďarsko ani Slovensko nepoužilo odvetné kroky, a odvetné možnost tu jsou, ale zatím žádá, aby Evropská unie jednala. Od Lisabonské smlouvy se Evropa stala čím dál více jasným deklarátorem, že chce prosazovat politické cíle, to považuji za největší chybu Evropské komise, to by dělat neměla,“ konstatoval Leo Luzar.

„Ve vztahu Maďarska k Evropské komisi bychom se měli Maďarska zastat,“ pokračovala ekonomka Šichtařová, podle níž je zásadní, aby středoevropské země držely pospolu. „Kdyby se někdy rozpadala Evropská unie, budeme mít okolní země jako je Polsko, Maďarsko, Slovensko. My musíme intenzivně spolupracovat a naprosto své sousedy podporovat. A dokonce musíme spolupracovat i ve vojenské oblasti,“ poukázal Luzar na visegrádskou čtyřku a na to, že Trump prohlašuje, že pokud bude zvolen prezidentem USA, chce zmenšit význam NATO, které do budoucna nebude zárukou naši bezpečnosti.

„Celý problém je v tom, že jde o fosilní paliva, která jsou z hlediska Green Dealu pro Brusel nepřijatelná, a Maďarsko je vůči EU příliš odbojné,“ dodala Šichtařová. „Jedná se o formu nátlaku a formu prosazování Green Dealu. To Evropské komisi v té zelené politice hraje nádherně do karet, jen si to vzala jako záminku, jak na Maďarsko více přitlačit,“ poukázala.

Probíralo se i další téma související s Ukrajinou. Ta se v tuto chvíli snaží o nábor lidí, kteří odešli do zahraničí před válečným konfliktem, aby se vrátili a aby bojovali na bojišti. Do akce se zapojil také pluk Azov s nacistickými kořeny. Uspořádal tour po evropských městech, mimo jiné tuto středu i v Praze, a hodlá verbovat dobrovolníky a shromažďovat peníze. V Hamburku, v Rotterdamu, v Bruselu byly však akce zrušeny s tím, že je zrušil sám Azov, aby prý své lidi nevystavoval žádným hrozbám.

Má mít v Praze takové setkání své místo? „Ano. Rusové teď obviňují pluk Azov, že jsou to nacisté a fašisté. A to je taková ta ruská propaganda, kdy Rusové říkají, že okupují Ukrajinu proto, aby tam potlačili fašisty. Za mě je to propaganda. Je to tak, že Ukrajinci si sami musí říci, jestli chtějí válčit, nebo nechtějí. Neříkám, že máme pomáhat verbovat, ale každý by měl mít právo mluvit o tom, o čem chce. Tomu se říká necenzura a svoboda slova,“ vyslovila názor Markéta Šichtařová.

Luzar naopak nesouhlasil s tím, aby pluk Azov dělal v Praze nábor pro vojenské operace na Ukrajině. „Mnoho států zařadilo Azov do typu organizací, které nejsou zvlášť přátelské, razí tendence toho nejhrubšího zrna. Azov se proslavil v tom, že začal ruské obyvatelstvo terorizovat a vyvolávat nepokoje. Není to ruská propaganda,“ kontroval vůči názoru Šichtařové.