Síla Evropy podle německého kancléře: Bezpečnost a jednota

Německý kancléř Friedrich Merz ve svém projevu v Davosu hned v úvodu poukázal na ostrý kontrast mezi klidem panujícím na místě konání summitu a stavem světa, jehož dosavadní řád se podle něj „rozpadá závratným tempem“.
Nová německá vláda vnímá současné dění jako zásadní tektonické změny s hlubokými dopady na svobodu, bezpečnost i prosperitu. „V těchto týdnech a měsících jsme svědky toho, že již začala nová éra,“ uvedl.
Změny ve světě podle něj nejde zúžit jen na válku na Ukrajině, protože posun je hlubší a dotýká se postavení velmocí i samotných základů mezinárodního řádu.
„Ruská agresivní válka proti Ukrajině je zatím nejdrastičtějším projevem, ale změna sahá mnohem hlouběji. Čína se díky strategické prozíravosti propracovala do řad velmocí. Vedoucí globální pozice Spojených států je zpochybněna a Washington na to reaguje radikální přestavbou své zahraniční a bezpečnostní politiky,“ prohlásil.
„Vstoupili jsme do éry velmocenské politiky. Mezinárodní řád posledních tří desetiletí, ukotvený v mezinárodním právu, byl vždy nedokonalý. Dnes jsou otřeseny jeho samotné základy. Tento nový svět velmocí je budován na moci, na síle a v případě potřeby i na použití síly,“ pokračoval Merz.
Evropa ani Západ nejsou odsouzeny k pasivnímu přijetí nového světového uspořádání a že stále existuje prostor aktivně ovlivňovat budoucnost. „Nemusíme tuto novou realitu přijímat jako osud. Nejsme vydáni na milost a nemilost tomuto novému světovému řádu. Máme na výběr. Nový svět velkých mocností není útulné místo,“ zdůraznil kancléř
Kancléř se zároveň přihlásil k názoru, že samotné hodnoty už samy o sobě nestačí a že je nutné znovu mluvit i o moci a schopnosti ji prosazovat. „Před dvěma dny zde Mark Carney řekl, že se už nemůžeme spoléhat pouze na sílu našich hodnot. Musíme také uznat hodnotu naší moci,“ zdůraznil.
Skutečná síla Evropy podle něj stojí třech pilířích: na naší bezpečnosti, naší konkurenceschopnosti a naší jednotě: „Za prvé, musíme masivně investovat do naší schopnosti bránit se. A to také děláme. Za druhé, musíme rychle zajistit konkurenceschopnost našich ekonomik. A to také děláme. Za třetí, musíme stát mnohem blíže při sobě – mezi Evropany i mezi podobně smýšlejícími partnery. To také děláme,“ řekl Merz ve svém projevu.
Friedrich Merz varoval před světem, v němž by rozhodovala pouze hrubá síla, a připomněl historickou zkušenost Německa, které se podle něj ve 20. století vydalo touto cestou s tragickými následky. Zdůraznil proto význam spolupráce, rovnoprávnosti a spojenectví založeného na důvěře, na nichž podle něj stojí i poválečné uspořádání a vznik NATO.
„Německo a Evropa promarnily neuvěřitelný potenciál. Stali jsme se světovými šampiony v přeregulovanosti,“ zdůraznil v odkazu na takřka nulový ekonomický růst.
Grónsko pod ochranou spojenců
Německo opodle Merze posiluje svou roli v rámci NATO a že evropské země, včetně Dánska a Grónska, se mohou spolehnout na jeho solidaritu. Uvedl také, že Berlín bude chránit severní region před hrozbami, které podle něj představuje Rusko, a trvat na zásadách suverenity a územní celistvosti. „Budeme chránit Dánsko, Grónsko a sever před hrozbou, kterou představuje Rusko. Budeme hájit zásady, na nichž je založeno transatlantické partnerství – tedy suverenitu a územní celistvost,“ zdůraznil německy knacléř.
O této otázce v uplynulých dnech jednal se spojenci, včetně amerického prezidenta, dánské premiérky a generálního tajemníka NATO. „Cílem těchto jednání je dohodnout se na užší spolupráci mezi spojenci na dalekém severu i mimo něj,“ podotkl.
„Při našem postupu se řídíme jasným kompasem. Za prvé, v nové éře velmocí musí Evropa stát pevně a suverénně při sobě. A za druhé, neměli bychom se vzdát NATO,“ pokračoval Merz.
Návrat ekonomické síly Německa je podle Merzce klíčovou podmínkou pro posílení role Evropy ve světě i její obranyschopnosti. „Pod mým vedením si nová německá vláda stanovila dva cíle. Za prvé, Německo musí znovu nabýt ekonomickou sílu.“
„Chceme, aby se Evropa znovu stala klíčovým hráčem v globální politice, zejména v oblasti obrany,“ řekl s tím, že ekonomická konkurenceschopnost a schopnost ovlivňovat globální politiku jsou dvě strany jedné mince.
Následně v Davosu zdůraznil, že posilování vojenských schopností Evropy je přímo spojeno s obranou její suverenity a hospodářské nezávislosti. „Posílení našich vojenských kapacit znamená prosazování naší suverenity,“ uvedl, že systematickým posilováním naší obrany snižujeme naši ekonomickou a technologickou závislost.
Podle Merze není v nové strategii místo pro izolacionismus ani protekcionismus. „V této agendě není místo pro izolacionismus a protekcionismus. Mluvíme o strategicky koordinovaných vazbách po celém světě,“ řekl a dodal, že Evropa se podle něj musí stát protipólem státem podporovaných neférových obchodních praktik.
Evropa se podle německého kancléře musí v éře velmocí stavět na jasných pravidlech, otevřených trzích a mezinárodních dohodách. „Cla musí být znovu nahrazena pravidly a tato pravidla musí obchodní partneři respektovat.“
Jako klíčový krok označil uzavření dohody mezi Evropskou unií a státy Mercosuru, kterou považuje za férovou a vyváženou. „Neexistuje k ní žádná alternativa, pokud chceme v Evropě dosáhnout vyššího růstu,“ zdůraznil.
Merz zároveň litoval, že Evropský parlament podle něj do procesu vnáší další překážky, zároveň ale zdůraznil, že Evropská unie v prosazování dohody nepoleví. „Velmi lituji, že nám Evropský parlament postavil další překážku, ale buďte si jisti, že se nenecháme zastavit.“
A připomněl, že Evropa rozšiřuje obchodní spolupráci i s dalšími partnery, včetně Indie, Mexika a Indonésie.
Nouzová brzda pro byrokracii
Kromě toho Merz oznámil svolání mimořádného summitu EU na 12. února, kde chce prosadit změnu směru evropské politiky.
Společně s italskou premiérkou navrhuje omezit byrokracii, modernizovat rozpočet EU a urychlit klíčové reformy. „Navrhujeme nouzovou brzdu pro byrokracii.“
Německo snižuje náklady na energie a soustředí se na digitální transformaci a rozvoj umělé inteligence. „Jádrem našich snah je digitální transformace. Umělá inteligence vyžaduje průmyslový rozsah.“ Německo podle něj investuje do infrastruktury, datových center a výkonné AI ekonomiky.
V závěru svého vystoupení v Davosu varoval, že svět se mění nebývalým tempem a směr těchto změn je znepokojivý. Podle něj je éra velmocenské politiky realitou, na kterou Evropa i Německo musí reagovat aktivně a sebevědomě. „Svět velmocí je novou realitou. Musíme a budeme těmto výzvám čelit.“
Merz zdůraznil, že jeho vláda chce prosazovat ambiciózní reformní program zaměřený na bezpečnost, konkurenceschopnost a evropskou jednotu. Zároveň připomněl, že odpovědnost za budoucnost leží v rukou samotných Evropanů. „Náš osud je v našich rukou. Je naší odpovědností i svobodou jej utvářet. Tento historický úkol leží před námi. Německo chce hrát klíčovou roli v jeho zvládnutí,“ zakončil Friedrich Merz.
