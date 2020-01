Šílený! Po Moravcovi kauza ,,Rath bez matrace” jede dál. Bradáčová, je to zlé. Překvapivě se ozval...

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová čelí ostré kritice za to, že nechala Davidu Rathovi sebrat ve vězení jeho vlastní zdravotní matraci doporučenou lékařem. Za „naprostou šílenost“ to dokonce označil i bývalý šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, který s Rathem neměl zrovna dobré vztahy. „Vězení není mučírna. Nejsme ve středověku. Šikana a pomsta Bradáčové!“ zní další reakce od Michala Haška (ČSSD), předsedkyně strany České suverenity Jany Volfové, Ivana Davida (SPD) či advokátky Jany Zwyrtek Hamplové.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová diskutovaly v pořadu Otázky Václava Moravce na téma vysokého počtu vězňů v Česku. Na přelomu roku pobývalo v českých věznicích na dvacet jedna tisíc lidí. Máme přes dvě stě vězňů na sto tisíc obyvatel. Takto vysokým poměrem se podobáme např. Rusku, Gruzii nebo Moldavsku.

Benešová odmítala, že bychom v Česku měli prominentní vězně, jak byl popisován např. Marek Dalík, který jako vězeň pracoval ve Znojmě v jednom z penzionů.

„My jsme řešili kauzu pana Dalíka a zjistili jsme, že to, co se říkalo, není pravda, protože on se do té věznice dostal normálně, pracoval v tom penzionu na základě smlouvy, která existuje už dvanáct let, a byl na cele pro šest odsouzených, i když měl jako prvotrestaný nárok na lepší podmínky. My jsme ten případ pana Dalíka zkoumali a zjistili jsme, že ta kritika nebyla oprávněná,“ zdůraznila ministryně.

Poté si Benešová rýpla do státních zástupců, kteří by podle členky vlády měli sjednotit metodiku pro rozhodování o podmínečném propuštění. „Státní zástupci se k tomu samozřejmě stavějí a nejvíc tam podávají ty stížnosti, i když tam jsou dobré posudky a je tam dobrá prognóza,“ upozornila členka vlády.

„Já tady s paní ministryní nesouhlasím,“ ozvala se pak Bradáčová. Podle ní je tady třeba více zapojit probační a mediační službu. Nakonec ale záleží na soudcích, jak se rozhodnou.

Poté prozradila, že příslušný státní zástupce prověřoval, jak se Vězeňská služba chová k Davidu Rathovi v teplické věznici. „Mohu potvrdit, že státní zástupce vykonal ve věznici prověrku, zda Vězeňská služba dodržuje zákon, a to i ve vztahu k odsouzenému Davidu Rathovi. A zjistil tam pochybení,“ upozornila Bradáčová. Pochybením myslela to, že dvě státní zástupkyně při kontrole iniciované Bradáčovou věznici vytkly, že Rathovi povolila místo erární matrace použít vlastní zdravotní a že nosil místo standardního oblečení džíny.

Mnohé nyní šokuje, jakým kontrolám byl Rath ve vězení po pozdějším zjištění skutečně podrobován. „David Rath byl odsouzen k trestu vězení v 21. století, nikoliv ve středověku. Přijde mi trapné, co popisuje Petr Dimun,“ napsal rozčílený Michal Hašek na svém Facebooku, kde sdílel článek o tom, jak Bradáčová poslala kvůli Rathovi do teplické věznice kontrolu a ten pak přišel o zdravotní matraci doporučenou lékařem.

Jana Zwyrtek Hamplová se v následné diskusi pod Haškovým příspěvkem vyjádřila k celé záležitosti se slovy: Tento přístup podle mého názoru je až šikanózní vůči vybranému jedinci, na kterého se upře pozornost, třeba i proto, že justici docela ‚školil‘ svým IQ – trest odnětí svobody je sám o sobě tvrdý a není důvod ho ještě zostřovat jednotlivostmi. Zejména pro člověka zvyklého být činný.“

I když je prý poslední, kdo by hájil Rathovy činy, je toho názoru, že odnětí svobody neznamená ztrátu důstojnosti a možná by stálo za to uvažovat, zda v individuálních případech by neměly být fakultativní individuální režimy. „Jako lékař by mohl šetřit finance věznice a být lékařem vězňů, a tomu by měl mít i tomu stavu odpovídající oděv. Přestože je též vězněm. Není důvod člověka ponižovat, když už byl zbaven na x let svobody,“ myslí Zwyrtek Hamplová.

Slova o šikaně zaznívají i od předsedkyně strany České suverenity Jany Volfové. „Někdo může ve vězení chodit na obědy do restaurace a Rath nesmí mít ani doktorem doporučenou a rodinnou koupenou matraci. Prostě šikana neuvěřitelná,“ hrozí se ve svém facebookovém příspěvku.

„Vězení dnes není mučírna, paní Bradáčová,“ posílá Ivan David jasný vzkaz vrchní státní zástupkyni, která Rathovi nechala zabavit zdravotní matraci předepsanou lékařem. „Matraci si zřejmě pořídil za vlastní peníze nebo mu ji dodali příbuzní, navíc lze důvodně předpokládat, že dr. Rath ve věznici pracuje na celý úvazek, protože vězeňských lékařů je nedostatek a on projevoval zájem o možnost pracovat již ve vazbě,“ připomněl.

A dodává, že Rath dokonce v tomto smyslu jako zvazbený poslanec podal návrh zákona, který by vazebně zadržovaným umožňoval pracovat. Současný zákon to neumožňuje. „Ze strany paní Bradáčové je to zřejmě i pomsta za zablokování nového zákona o státním zastupitelství, které z této složky výkonné moci mělo udělat nikým nekontrolovatelnou a nikomu se nezodpovídající moderní obdobu inkvizice,“ myslí si David.

Podle informací České justice prý měly státní zástupkyně dokonce vedení teplické věznice sdělit, že povolení Rathovi používat zdravotní matraci vyhodnotily jako možné trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a zneužití pravomoci úřední osoby.

Jednání Bradáčové odsoudil i Petr Tluchoř, jenž s Rathem v době působení v Poslanecké sněmovně nevycházel nejlépe.