Šimon Pánek agitoval mezi studenty krátce před jejich stávkou. Petr Žantovský si skládá dohromady nejen tyto souvislosti

Piráti na jednání poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti poukázali na rizika spojená se sdělením Evropské komise s názvem „Boj proti nezákonnému obsahu online“. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit odpovědnost online platforem jako je Facebook nebo Seznam za nezákonný obsah, který nahrají uživatelé. „Už několikrát jsem upozorňoval, že stále čekám, kdy Piráti vyjdou se svým původním hlavním tématem, jako je svoboda internetu, boj proti kopírovacímu monopolu a všechny ty svobody, které se velice úzce dotýkají všech, kteří respektují svobodu slova na prvním místě. A stále mi to chybělo,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V úterý se tedy konečně dočkal, když Piráti ve svém následném prohlášení radikálně brojí proti zmíněnému sdělení Evropské komise. „Sdělení nebo doporučení Evropské komise formálně představují předstupeň její směrnici. A toto sdělení znamená, že podle Evropské komise by za nezákonné obsahy platforem, jako je Facebook, Seznam, neboli vyhledávače, sociální sítě a tak dále, odpovídali právě jejich provozovatelé, nikoli uživatelé, kteří ho tam vkládají, což je samo o sobě naprosto absurdní. Ti, co se touto problematikou zabývají, vědí, že to je takový fígl, jak obejít skutečnost, že se jedná o další krok k cenzuře internetu,“ upozorňuje mediální analytik.

Je to krok k cenzuře a zasahování proti svobodě slova

Přesunutí odpovědnosti za internetové obsahy na provozovatele podle něj znamená vytvoření obrovského prostoru pro autocenzuru těchto provozovatelů. „A to už vůbec nemluvím o tom, že ti provozovatelé – Facebook nebo Google – jsou namnoze domluveni i na úrovni vlád a ministerstev třeba i s Českou republikou o tom, že budou ze svých platforem vymazávat určité obsahy, které se někomu nehodí do krámu. Každopádně to je jako říct, že za vraždu na zadním sedadle dálkového autobusu, kterou tam spáchal jeden člověk na druhém, může šofér toho autobusu nebo dokonce firma, která tu autobusovou linku provozuje. To je stejně absurdní. To sdělení Evropské komise přináší zcela jasně možnost cenzurovat, možnost více a více zasahovat proti svobodě slova,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Potěšilo ho, že s tvrzením o nepřípustnosti něčeho takového přišli právě Piráti, kteří to mají dlouhodobě v programu. „Jejich argumenty jsou jasné, logické. Když jsou na internetu nějaké obsahy, které mohou porušovat trestní zákony, jako je vyzývání k terorismu a podobně, tak se tím přece musí zabývat policie a orgány činné v trestním řízení, a ne nějaký provozovatel. Vždyť provozovatel jednak nemá žádný soubor pravidel a kontrol, ale především nemá žádné oprávnění zastupovat orgány činné v trestním řízení v posuzování toho, co je a co není nevhodný obsah na internetu. Takže tleskám Pirátům a věřím, že si to i ostatní politické strany v Poslanecké sněmovně a ve vládě vezmou k srdci a budou se pečlivě starat o svobodu slova našich občanů,“ poznamenává mediální odborník.

Filmaři si politickými agitkami pod sebou podřezávají větev

Pochvalu kromě Pirátů si od něj v tomto týdnu vysloužila i šéfka společné kulturní rubriky MF DNES a serveru iDNES.cz Mirka Spáčilová. „Znám ji od roku 1984, je divadelní, televizní i filmovou recenzentkou, s jejím hodnocením nějakých audiovizuálních děl někdy souhlasím, někdy nesouhlasím, ale je to zkušená novinářka. A o tom, že má mozek na pravém místě, mě přesvědčila článkem z neděle, který se jmenuje ‚České lvy vyhrála politika. Čímž filmaři dovršili svou zkázu.‘ Podstatou toho článku je kritika průběhu udílení cen 25. ročníku soutěže Český lev, jehož slavnostní ceremoniál byl naprosto jednoznačně zneužit jako politická agitace,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ceremoniál přenášela Česká televize, a to nejednoho z oceněných patřičně rozvášnilo. „Paní Spáčilová to píše docela názorně, když popisuje, jak vypadaly děkovné proslovy, cituji: ‚Nejlepší dokument: politická výzva, a to hned ve dvojím podání. Kostýmy: politika. Herečka v hlavní roli: politika. Televizní film: politika. Televizní seriál: politika, dokonce s apelem Nevolte Miloše Zemana – jako by se snad teprve schylovalo k prezidentským volbám.‘ Musím říct, že z této výzvy si dělal legraci i pan prezident ve středu na Hradě při koncertu na počest své inaugurace do druhého funkčního období. A paní Spáčilová ve svém textu také velice správně píše, že filmaři, kteří tohle dělají, si v podstatě pod sebou podřezávají větev,“ kvituje její postřeh mediální analytik.

O vyznamenaných filmech se divák vůbec nic nedozvěděl

Umělci tím veřejnosti o sobě pouze sdělují, že tu nejsou od toho, aby propagovali domácí českou kinematografii. „Ani od toho, aby točili kvalitní české filmy nebo televizní produkci, aby zaujali tím, co opravdu umí, ale vlastně se baví jenom o politice, a to ještě způsobem, který není vždy úplně korektní. A pak se diví, jak také správně píše paní Spáčilová, že ze šesti vyznamenaných hraných děl se v kinech loni výrazně prosadila dvě, možná tři, zejména film Po strništi bos. A všechno ostatní prošlo v podstatě bez většího zájmu publika. A když má publikum příležitost něco se o těch filmech dozvědět, tak místo toho, jak píše Spáčilová, dostalo publikum v sobotu večer politické školení,“ připomíná Petr Žantovský.

Poukázala rovněž na to, že tohle politické školení je přesně vodou na mlýn kritiků České televize a navíc další krok k sebevraždě českého filmu. „Myslím, že shrnula problém velmi přesně. Jestliže se budou neustále zneužívat platformy, už jsme to viděli na různých vyhlášeních jako třeba na cenách Anděl, kdy paní Dusilová s panem Kollerem ronili krokodýlí slzy nad možností, že by byl znovu zvolen prezidentem pan Zeman, nebo nad jinými záležitostmi. Přitom tohle jsou platformy, kam taková vystoupení nepatří a kde si ti sami, kdo to prezentují, vlastně dávají vlastní branku a zavdávají oprávněný podnět ke kritice na svoji adresu. Takže velká jednička pro paní Spáčilovou,“ dodává mediální odborník.

Pravý prostor upozornil na tzv. Pražský studentský summit

Také třetí téma Týdne v médiích se tentokrát – poněkud nezvykle – nese v pochvalném tónu. „Podíval jsem se na server, který funguje už docela dlouho a bývá spojován s ODS. V jeho počátcích tam přispívali lidé jako pan Vondra a podobně, myslím, že vznikl už za pana Nečase a jmenuje se Pravý prostor. A v úterý jsem tam objevil zajímavý článek s titulkem ‚Šimon Pánek agituje‘, který se zabývá tím, že ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek vystoupil na tzv. Pražském studentském summitu. Podotkněme, že se uskutečnil dva dny předtím, než se odehrála taková ta studentská půlhodinovka,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Poukazuje na to, že se studentská „stávka“ odehrála 15. března, v den výročí, kdy roku 1939 začala německá vojska v noci nad ránem překračovat hranice zbylého území Československa, tedy Čech, Moravy a Slezska, a začala tím více než šest let trvající nacistická okupace. „To bylo opravdu velmi vhodné připomenutí, že nám studenti vyšli před školy a někteří aktivisté tam do tlampačů říkali něco o České televizi, o Zemanovi, o Babišovi a o tom, jak se mají a nemají dodržovat ústavní procedury, za více či méně vlažného zájmu či nezájmu pár desítek okolo stojících a odpočívajících nebo kouřících studentů. Jak jsem viděl ty záznamy, tak to byla docela blamáž. A jestli si někdo sliboval, že z téhle akce udělá další ‚ČT – věc veřejná‘ a státní převrat, tak se to zcela zjevně nepovedlo. Stejně jako se nepovedla den předtím ta čtyřtisícová sešlost na Václavském náměstí,“ podotýká mediální analytik.

Pánek se zesměšňuje hláškami o Mordoru

Hned se ale vrací k článku o tzv. Pražském studentském summitu. „Není náhodou, že před nějakými čtyřmi sty studenty, kteří studují diplomacii a politiku, vystoupili spolu s Pánkem kandidát na prezidenta republiky Hilšer, americký velvyslanec King a bývalý diplomat Petr Kolář. Takže ten výběr je zcela zjevný. Pořádala to jakási Asociace pro mezinárodní otázky a financoval Petr Kellner. Vzhledem k tomu, že do těchto aktivit většinou vstupují organizace, které mají větší, či menší vztah k financím pana Sorose, teď tím mířím samozřejmě na Petra Koláře jako zakladatele Evropských hodnot, ale určitě bychom našli nějakou vazbu i v samotném Člověku v tísni, tak je to zvláštní setkání finančních zájmů Petra Kellnera a George Sorose. Myslím, že z tohoto propojení v budoucnu ještě vzejdou lecjaké nové plody. Nechci si hrát na věštce, ale předpokládám to,“ přiznává Petr Žantovský.

Ti čtyři skvěle vybraní řečníci hovořili před studenty na téma lidská práva a geopolitika. „Dokonce pan Pánek použil dnes už vlastně okřídlenou frázi o tom, že ´síla Mordoru se rozšiřuje´. To je samozřejmě citát z Pána prstenů, ale je hrozně směšné slyšet to z úst dospělého člověka, jako je Šimon Pánek. Zřejmě si myslí, že studenty, u nichž předpokládá znalost toho Tolkienova pohádkového kontextu, oslní. A ta metafora, ten Mordor, to všichni víme, je samozřejmě Moskva, Kreml, Putin. To je světové zlo, které ovlivňuje všechny volby, které v poslední době nedopadly, americké, naše, rakouské, italské a další. Za všechny určitě může pan Putin. Já ho někdy obdivuji, jak to zvládá. Vést vlastní zemi a ještě ovlivňovat všechny volební kampaně na celém světě, možná jeho dlouhé prsty sahají i do afrického Toga či Beninu. To nevím, to pan Pánek neříkal, nicméně je to obdivuhodné,“ ironizuje mediální odborník tvrzení šéfa Člověka v tísni.

Poražení se s výsledkem voleb nechtěli smířit ani před dvaceti lety

Už minule totiž upozorňoval, jak Evropské hodnoty rozjíždějí byznys po školách. „Tím byznysem samozřejmě myslím za naše veřejné prostředky placené politické školení studenstva o tom, jak Evropské hodnoty vidí demokracii a geopolitiku a jak to mají chápat i ti studenti. V kontextu s tím půlhodinovým studentským jamboree mám pocit, že to nejsou náhody. Je to štosování událostí jedné za druhou. Už jsme to zažili v roce 1999 v podobě Impulsu 99, pak ´Děkujeme, odejděte´, následovala krize v České televizi. To byly dva, tři roky nějakého permanentního politického vzrušení na veřejnosti, které mělo tehdy jediný účel – politický převrat. Protože ve volbách v roce 1998 vyhrály s velkým náskokem dvě tehdejší nejsilnější strany sociální demokraté a občanská demokracie a těm ostatním se ten výsledek nelíbil,“ vzpomíná Petr Žantovský s tím, že teď jsme na tom podobně.

Před pěti měsíci vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, vysoká procenta dostalo SPD Tomia Okamury, a to se ostatním samozřejmě zase nelíbí. „A pětiprocentní páni Kalouskové určitě tleskají – minimálně v duchu – tomu, že se studentům indoktrinuje tato politická ideologie o síle Mordoru. Abych však nemluvil o politice, ale o médiích, chci velmi silně pochválit Pravý prostor, o němž jsem měl dlouhou dobu pocit, že je to fakticky jenom partajní web, kam jsem chodil třeba i pro stanoviska jednotlivých politiků z ODS. To je v pořádku, aspoň se člověk dozví něco z první ruky. Ale v tomto případě jsem se dozvěděl něco opravdu zásadního, co se netýká bezprostředně jenom ODS. A pokud by náhodou vyznění toho článku – doporučuji každému si ho najít a přečíst – znamenalo názorový vývoj v ODS, tak bych byl strašně rád, protože by to vypadalo, že se ODS vrací ke svým kořenům. A to je přesně to jediné, co ji – podle mě – může do budoucna posilovat,“ dodává mediální analytik.

autor: Jiří Hroník