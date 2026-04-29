Sjezd landsmanšaftu: S Posseltem se začal bratříčkovat předseda parlamentní strany

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na svém facebookovém účtu informoval, že hovořil s Berndem Posseltem, mluvčím Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
„Kdo i po desítkách let přiživuje staré křivdy a rozdmýchává účelově nenávist vůči sudetským Němcům, uvízl v minulosti. Sdílím postoj, jaký dlouhodobě zastával třeba Karel Schwarzenberg: Smíření není slabost. Je to projev sebevědomí. A sebevědomý národ se nebojí pravdy ani dialogu,“ napsal poslanec.
„Mně je bližší odpovědnost jednotlivce, schopnost pojmenovat minulost bez hysterie, a hlavně vůle jít dál. Nekonečné strašení sudetskými Němci už dávno není obranou národních zájmů. Přiživovat staré křivdy a vést kulturní války je jen kouřová clona, aby se neřešily současné problémy. Já chci Česko sebevědomé a evropské, které se nebojí dialogu, spolupráce ani vlastní historie. V tom jsme si opět porozuměli. Jsem rád, že můžeme letos přivítat bývalé krajany na sjezdu sudetských Němců v Brně. Život je setkávání, je jejich letošní heslo. Budoucnost je smíření a spolupráce,“ uvedl politik.
Radim Fiala: Sjezd sudeťáků v České republice je urážkou obětí německé okupace
Odlišný postoj vyjádřil poslanec Radim Fiala (SPD), jenž zdůraznil, že Sudetoněmecký landsmanšaft má nacistické kořeny. „Sjezd sudeťáků v České republice je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Hnutí SPD uspořádalo v úterý na Moravském náměstí v Brně protestní shromáždění proti plánovanému květnovému sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v České republice.
„Konání sjezdu revanšistické německé organizace, která usiluje o revizi výsledků druhé světové války, v České republice je hrubou urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí a všech statečných bojovníků proti ní. Hnutí SPD je jediným parlamentním politickým subjektem, který proti těmto aktivitám dlouhodobě aktivně protestuje a který se snaží této hanebné akci zabránit,“ sdělil Fiala.
Zveřejnil také vzkaz: „Součástí ‚milých krajanů‘, pane Hermane, Bělobrádku a Bartošku, je i organizace WITIKOBUND. Je personálně jasně propojena se sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého ministerstva vnitra z roku 2004: ‚Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů WITIKOBUND, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení.‘ Celostátně se Sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení SdL, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: R. Lodgman, B. Tins, R. Staffen, R. Wollner, E. Leibl, H. Schmidt, K. Schneider, S. Benatzky, A. Diewock a další.“
Otevřený dopis: Nejezděte do Brna. Nejste vítáni
V moravské metropoli vznikl „Otevřený dopis občanů České republiky pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně“. „Prosím o podpisy pod Otevřený dopis občanů České republiky pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně. Děkuji panu emeritnímu hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi, autorovi textu, za svolení se zveřejněním,“ napsal na síti Facebook zastupitel Jihomoravského kraje Martin Říha (KSČM), zástupce iniciativy Obrana národa 2.
„Nejezděte do Brna. Nejste vítáni. My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého landsmanšaftu: Důrazně vás vyzýváme, abyste upustili od záměru pořádat sudetoněmecké dny na území České republiky, konkrétně v Brně. Taková akce zde nemá legitimitu ani opodstatnění. Považujeme ji za vědomou provokaci a politický nátlak, který zpochybňuje historickou zkušenost naší země. Nejde o gesto smíření, ale o pokus prosadit výklad dějin, jenž relativizuje odpovědnost za rozbití Československa, okupaci a následné zločiny nacistického režimu. Odmítáme manipulativní zneužívání pojmu ‚smíření‘. Vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou dlouhodobě stabilní a funkční. Neexistuje žádný legitimní důvod otevírat historické otázky způsobem, který vede k jejich reinterpretaci ve prospěch těch, kdo stáli na straně agresora. Trváme na historických faktech,“ stojí v otevřeném dopise, k jehož sdílení a podpisu vyzývá také europoslankyně Kateřina Konečná.
Dále se uvádí, že sudetoněmecké politické reprezentace sehrály aktivní roli při destrukci Československé republiky. Konrad Henlein a jeho hnutí získali masovou podporu německého obyvatelstva. Vědomě napomáhali nacistické expanzi a dopustili se vlastizrady. Ozbrojené struktury Sudetoněmeckého Freikorpsu rozpoutaly násilí proti československému státu ještě před uzavřením Mnichovské dohody. Po vynuceném odstoupení pohraničí byly tisíce českých rodin vyhnány z území, kde žily po generace.
S okupací přišel systematický teror Protektorátu Čechy a Morava, na jehož správě se podíleli bývalí českoslovenští občané německé národnosti v čele s K. H. Frankem. Symboly tohoto teroru zůstávají zejména Lidice a Ležáky, stejně jako desetitisíce popravených mužů, žen a někdy i dětí. Ti zůstali věrni Masarykovým ideálům, na kterých vznikla v roce 1918 Československá republika. Proto se stali ve vlastní zemi okupované nacistickým Německem nežádoucími a byli vražděni, mučeni a pronásledováni.
„Tyto skutečnosti nelze relativizovat ani vyvažovat selektivně vybranými individuálními příběhy. Odmítáme jakékoli pokusy zpochybňovat poválečné právní uspořádání, včetně obsahu Benešových dekretů a dalších československých zákonů. Tyto akty byly přímým důsledkem války, okupace a zločinů nacistického režimu. Jsou součástí mezinárodně uznaného výsledku druhé světové války a nepodléhají revizi. Nahlížet na ně dnešníma očima a měřit je současnými standardy mezinárodního práva je pokrytecké, prázdné a falešné. Stejně důrazně odmítáme jakékoli politické, právní či majetkové nároky, které by z těchto aktivit mohly být odvozovány,“ píše se v dokumentu.
Uvádí se, že Československo nebylo agresorem. Český národ nenese odpovědnost za rozpoutání druhé světové války. Ta u nás začala už v září 1938 právě ze strany sudetských Němců nevyhlášenou válkou proti vlastní zemi a českým spoluobčanům.
„Byl to Freikorps a SdP, kdo vraždil české četníky, vojáky, příslušníky finanční stráže a terorizoval české obyvatelstvo v době zvýšeného ohrožení státu v týdnech a dnech před Mnichovem. Nepřipustíme proto výklady, které staví pachatele a oběti na jednu rovinu. Brno není neutrální prostor. Je to město poznamenané důsledky Mnichovské dohody, okupace a nacistického násilí. Pořádání této akce právě zde považujeme za nepřijatelné. Vyzýváme vás, abyste tento záměr opustili, abyste nepřekrucovali historii a nezneužívali pojem smíření. Historii ponechejme už jednou provždy historikům!“ uvádí se v dopise.
Sudetoněmecký krajanský spolek (Sudetendeutsche Landsmannschaft) plánuje poprvé v historii uspořádat svůj tradiční sjezd v České republice – konkrétně v Brně ve dnech 22.–25. května. Akce má proběhnout v rámci festivalu Meeting Brno, její motto zní „Alles Leben ist Begegnung – Život je setkáváním“. Organizátoři zdůrazňují dialog, smíření a pietní akty, včetně připomínky obětí nacismu i poválečného odsunu. Na akci je ohlášena účast německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta a dalších hostů.
Téma vyvolává v Česku silné emoce a politické spory. V posledních týdnech se o něm intenzivně diskutovalo na brněnském zastupitelstvu, kde opozice, v níž je i SPD, navrhovala vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu a kritizovala dotace pro festival Meeting Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj opakovaně zdůrazňují, že akci neorganizují ani přímo nefinancují, i když festival jako takový podporují.
