Sjezd landsmanšaftu: S Posseltem se začal bratříčkovat předseda parlamentní strany

29.04.2026 16:30 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Plánované setkání zástupců Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně stále polarizuje společnost. Zatímco předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se setkal s Berndem Posseltem, v Brně se proti chystané akci opět protestovalo. Češi také podepisují otevřený dopis, v němž členy a sympatizanty sdružení vyzývají, aby nejezdili, protože nejsou vítáni.

Foto: Matěj Ondřej Havel, FB
Popisek: Matěj Ondřej Havel (vpravo) a Bernd Posselt

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na svém facebookovém účtu informoval, že hovořil s Berndem Posseltem, mluvčím Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

„Kdo i po desítkách let přiživuje staré křivdy a rozdmýchává účelově nenávist vůči sudetským Němcům, uvízl v minulosti. Sdílím postoj, jaký dlouhodobě zastával třeba Karel Schwarzenberg: Smíření není slabost. Je to projev sebevědomí. A sebevědomý národ se nebojí pravdy ani dialogu,“ napsal poslanec.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naše dějiny podle něj nejsou černobílé. Byly v nich křivdy na všech stranách. Kolektivní vina je princip pro hlupáky nebo demagogy a nepatří do 21. století.

„Mně je bližší odpovědnost jednotlivce, schopnost pojmenovat minulost bez hysterie, a hlavně vůle jít dál. Nekonečné strašení sudetskými Němci už dávno není obranou národních zájmů. Přiživovat staré křivdy a vést kulturní války je jen kouřová clona, aby se neřešily současné problémy. Já chci Česko sebevědomé a evropské, které se nebojí dialogu, spolupráce ani vlastní historie. V tom jsme si opět porozuměli. Jsem rád, že můžeme letos přivítat bývalé krajany na sjezdu sudetských Němců v Brně. Život je setkávání, je jejich letošní heslo. Budoucnost je smíření a spolupráce,“ uvedl politik.

Radim Fiala: Sjezd sudeťáků v České republice je urážkou obětí německé okupace

Odlišný postoj vyjádřil poslanec Radim Fiala (SPD), jenž zdůraznil, že Sudetoněmecký landsmanšaft má nacistické kořeny. „Sjezd sudeťáků v České republice je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí,“ napsal na svém facebookovém účtu.

Hnutí SPD uspořádalo v úterý na Moravském náměstí v Brně protestní shromáždění proti plánovanému květnovému sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v České republice.

„Konání sjezdu revanšistické německé organizace, která usiluje o revizi výsledků druhé světové války, v České republice je hrubou urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí a všech statečných bojovníků proti ní. Hnutí SPD je jediným parlamentním politickým subjektem, který proti těmto aktivitám dlouhodobě aktivně protestuje a který se snaží této hanebné akci zabránit,“ sdělil Fiala.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uvedl, že již dříve se tohoto srazu účastnili předáci KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a Daniel Herman, který o „sudeťácích“ hovořil jako o „milých krajanech“, či poslanec TOP 09 Daniel Korte. „Předseda ODS Petr Fiala zase spolupracoval s předákem Sudetoněmeckého landsmanšaftu a Panevropské unie Berndem Posseltem. Sudetoněmecký landsmanšaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů SdL, tzv. Eichstättská adventní deklarace, kde se mj. objevují tyto požadavky: ‚Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy.‘ Tuto deklaraci podepsali: W. Becher (někdejší přívrženec Kameradschaftsbundu, člen NSDAP), Walter Brand (člen henleinovského hnutí), F. Brehm (SS-Sturmbannführer, Sturmbannführer, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP), W. (SS-Hauptsturmführer, (SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP), H. Hönig (člen NSDAP, nacistický novinář), H. Götz (bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP), E. Lemberg (nacista a v r. 1938 člen Sudetoněmeckého freikorpsu), W. Turnwald (člen NSDAP, spolupracovník SD), E. Franzel (původně soc. demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích), W. Zawadil (vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby), R. Schreiber (bývalý nacista), G. Preissler (bývalý nacista), H. Schütz (člen SdP), W. Jaksch (sociální demokrat), R. Reitzner (sociální demokrat), P. Sladek (duchovní),“ vyjádřil se poslanec SPD.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

  • KDU-ČSL
  • originální osobnost, konečně,jako každý člověk
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zveřejnil také vzkaz: „Součástí ‚milých krajanů‘, pane Hermane, Bělobrádku a Bartošku, je i organizace WITIKOBUND. Je personálně jasně propojena se sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého ministerstva vnitra z roku 2004: ‚Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů WITIKOBUND, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení.‘ Celostátně se Sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení SdL, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: R. Lodgman, B. Tins, R. Staffen, R. Wollner, E. Leibl, H. Schmidt, K. Schneider, S. Benatzky, A. Diewock a další.“

Otevřený dopis: Nejezděte do Brna. Nejste vítáni

V moravské metropoli vznikl „Otevřený dopis občanů České republiky pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně“. „Prosím o podpisy pod Otevřený dopis občanů České republiky pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně. Děkuji panu emeritnímu hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi, autorovi textu, za svolení se zveřejněním,“ napsal na síti Facebook zastupitel Jihomoravského kraje Martin Říha (KSČM), zástupce iniciativy Obrana národa 2.

„Nejezděte do Brna. Nejste vítáni. My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého landsmanšaftu: Důrazně vás vyzýváme, abyste upustili od záměru pořádat sudetoněmecké dny na území České republiky, konkrétně v Brně. Taková akce zde nemá legitimitu ani opodstatnění. Považujeme ji za vědomou provokaci a politický nátlak, který zpochybňuje historickou zkušenost naší země. Nejde o gesto smíření, ale o pokus prosadit výklad dějin, jenž relativizuje odpovědnost za rozbití Československa, okupaci a následné zločiny nacistického režimu. Odmítáme manipulativní zneužívání pojmu ‚smíření‘. Vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou dlouhodobě stabilní a funkční. Neexistuje žádný legitimní důvod otevírat historické otázky způsobem, který vede k jejich reinterpretaci ve prospěch těch, kdo stáli na straně agresora. Trváme na historických faktech,“ stojí v otevřeném dopise, k jehož sdílení a podpisu vyzývá také europoslankyně Kateřina Konečná.

Dále se uvádí, že sudetoněmecké politické reprezentace sehrály aktivní roli při destrukci Československé republiky. Konrad Henlein a jeho hnutí získali masovou podporu německého obyvatelstva. Vědomě napomáhali nacistické expanzi a dopustili se vlastizrady. Ozbrojené struktury Sudetoněmeckého Freikorpsu rozpoutaly násilí proti československému státu ještě před uzavřením Mnichovské dohody. Po vynuceném odstoupení pohraničí byly tisíce českých rodin vyhnány z území, kde žily po generace.

Fotogalerie: - Proti Sudeťákům v Brně

Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...
Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...
Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...
Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...
Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...
Demonstrace proti sjezdu sudetského landsmanšaftu,...

S okupací přišel systematický teror Protektorátu Čechy a Morava, na jehož správě se podíleli bývalí českoslovenští občané německé národnosti v čele s K. H. Frankem. Symboly tohoto teroru zůstávají zejména Lidice a Ležáky, stejně jako desetitisíce popravených mužů, žen a někdy i dětí. Ti zůstali věrni Masarykovým ideálům, na kterých vznikla v roce 1918 Československá republika. Proto se stali ve vlastní zemi okupované nacistickým Německem nežádoucími a byli vražděni, mučeni a pronásledováni. 

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

0%
98%
2%
hlasovalo: 5627 lidí

„Tyto skutečnosti nelze relativizovat ani vyvažovat selektivně vybranými individuálními příběhy. Odmítáme jakékoli pokusy zpochybňovat poválečné právní uspořádání, včetně obsahu Benešových dekretů a dalších československých zákonů. Tyto akty byly přímým důsledkem války, okupace a zločinů nacistického režimu. Jsou součástí mezinárodně uznaného výsledku druhé světové války a nepodléhají revizi. Nahlížet na ně dnešníma očima a měřit je současnými standardy mezinárodního práva je pokrytecké, prázdné a falešné. Stejně důrazně odmítáme jakékoli politické, právní či majetkové nároky, které by z těchto aktivit mohly být odvozovány,“ píše se v dokumentu.

Uvádí se, že Československo nebylo agresorem. Český národ nenese odpovědnost za rozpoutání druhé světové války. Ta u nás začala už v září 1938 právě ze strany sudetských Němců nevyhlášenou válkou proti vlastní zemi a českým spoluobčanům.

„Byl to Freikorps a SdP, kdo vraždil české četníky, vojáky, příslušníky finanční stráže a terorizoval české obyvatelstvo v době zvýšeného ohrožení státu v týdnech a dnech před Mnichovem. Nepřipustíme proto výklady, které staví pachatele a oběti na jednu rovinu. Brno není neutrální prostor. Je to město poznamenané důsledky Mnichovské dohody, okupace a nacistického násilí. Pořádání této akce právě zde považujeme za nepřijatelné. Vyzýváme vás, abyste tento záměr opustili, abyste nepřekrucovali historii a nezneužívali pojem smíření. Historii ponechejme už jednou provždy historikům!“ uvádí se v dopise.

Sudetoněmecký krajanský spolek (Sudetendeutsche Landsmannschaft) plánuje poprvé v historii uspořádat svůj tradiční sjezd v České republice – konkrétně v Brně ve dnech 22.–25. května. Akce má proběhnout v rámci festivalu Meeting Brno, její motto zní „Alles Leben ist Begegnung – Život je setkáváním“. Organizátoři zdůrazňují dialog, smíření a pietní akty, včetně připomínky obětí nacismu i poválečného odsunu. Na akci je ohlášena účast německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta a dalších hostů.

Fotogalerie: - Výročí okupace

Pietní akt k 85. výročí okupace Československa nac...
Pietní akt k 85. výročí okupace Československa nac...
Pietní akt k 85. výročí okupace Československa nac...
Předseda senátu Miloš Vystrčil
Předseda senátu Miloš Vystrčil
Pietní akt k 85. výročí okupace Československa nac...

Téma vyvolává v Česku silné emoce a politické spory. V posledních týdnech se o něm intenzivně diskutovalo na brněnském zastupitelstvu, kde opozice, v níž je i SPD, navrhovala vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu a kritizovala dotace pro festival Meeting Brno. Město Brno a Jihomoravský kraj opakovaně zdůrazňují, že akci neorganizují ani přímo nefinancují, i když festival jako takový podporují.

Zdroje:

https://oteveny_dopis_oban_eske_republiky_poadatelm_a_uastnikm_sudetonmeckych_dn_v_brn

https://stisk.online/a/pVTpv/brnensti-zastupitele-podporili-sudetonemecky-sjezd-celili-hlasitemu-protestu-casti-verejnosti

Článek obsahuje štítky

Brno , Fiala , Hašek , Havel , Konečná , Němci , okupace , otevřený dopis , Posselt , sjezd , TOP 09 , SPD , Říha , landsmanšaft , Sudetoněmecké krajanské sdružení

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s pořádáním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Právník

Myslíte, že když má někdo titul JUDr., že to nutně znamená, že právu rozumí a je dobrý právník? Třeba takový Rajchl. Pořád se svým titulem ohání, ale nevím o tom, že by byl úspěšný, spíš naopak mi přijde směšný. A nemyslíte, že prezident má právníky, kteří mu radí? A proč si evidentně myslíte, že by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ukrajinci ostrouhali. Poláci jim ruského archeologa nedali

17:30 Ukrajinci ostrouhali. Poláci jim ruského archeologa nedali

Rozruch vyvolala nejnovější výměna vězňů na polsko-běloruské hranici. Polsko se navzdory předchozímu…