Skandál kolem kaprů z Lidlu. Šíří se po Štědrém dnu

Agrární komora poukázala na svém facebookovém profilu na prodej obchodního řetězce Lidl, který měl prodávat kapry za téměř podnákladové ceny. „Bohužel nejde o jihočeské šupináče, ale o dovoz z Ruska, a ještě levnější z Polska,“ poznamenává Agrární komora.

Kapr z Ruska a Polska

„V první jmenované zemi navíc nesplňují pravidla chovu a odlov tenatovými sítěmi nebere na ryby žádné ohledy. Je proto nepochopitelné, že řetězec letos odmítl kádě s živými rybami před svými prodejnami a kapry vozí ze země, kde nesplňují pravidla chovu. Jak se znovu potvrzuje, plno řečí o životním prostředí a welfare, ale realita je bohužel úplně jiná,“ píše Agrární komora.

Dodala také, že obdržela informace, že Rybářství Chlumec nad Cidlinou z Rybářského sdružení České republiky podalo podnět na řetězec Lidl k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to kvůli podezřele nízké ceně a údajnému klamání zákazníka.

„Smradlavý pstruh“ z Lidlu

Na sociální síti Lidl se pak objevila kritika jiné ryby, pstruha. „Musím říct, že mě Lidl letos zklamal. Koupili jsme si pstruha s min. trvanlivostí do 26. 12. Jaké překvapení, když jsme si ho chtěli udělat ke štědrovečerní večeři, otevřeli jsme ho a zapáchal. Ještě že jsem měla i kuřecí řízky, jinak bychom byli asi jen o salátu...,“ zmínila zákaznice.

„Dobrý den, Patricie, vzniklá situace nás samozřejmě mrzí. Doporučujeme Vám zastavit se po svátcích s výrobkem v prodejně, kde Vám kolegové vrátí peníze. Hezký den,“ odvětil Lidl. Další žena se pak přidala, že měla pro změnu zapáchajícího kapra.

Ve svých příspěvcích se Lidl vyjádřil i k prodeji ruského a polského kapra.

„Dobrý den, Jano, děkujeme za komentář a dotaz. Společnost Lidl zajistila pro své zákazníky veškeré kapacity kaprů z českých chovů, které byly v ČR k dispozici. Pokud nejsou dostupní kapři od českých dodavatelů a odebíráme je od dodavatelů zahraničních, dbáme na to, abychom je odebírali pouze od certifikovaných dodavatelů. Každý z našich dodavatelů prochází přísnými kontrolami jak ze strany příslušných orgánů, tak z hlediska interních kontrol a předpisů společnosti Lidl. Nabídka kaprů společnosti Lidl tudíž splňuje vysoké nároky na dodržení veškerých kvalitativních, hygienických a bezpečnostních norem. Společnost Lidl je garantem kvality a čerstvosti u nabízených produktů. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemně strávené svátky,“ píše Lidl.

Zakázaný prodej kaprů a aktivisté

S blížícími se vánočními svátky na sebe začali upozorňovat i různí aktivisté či neziskové organizace v souvislosti s prodejem živých vánočních kaprů, jako každý rok.

Příkladem budiž třeba aktivisté z organizace Compassion in World Farming (CIWF), kteří v tomto týdnu předali pirátské poslankyni Kláře Kocmanové (Piráti) on-line petici. Informoval o tom server ekonews.cz.

Petice má podle zmíněného serveru zahájit osvětu poslanců formou vánočních on-linových pohlednic od lidí, které mohou poslancům posílat na stránce rybolove.cz. Podle vedoucí CIWF Česko Romany Šonkové má kampaň s názvem Hlas pro kapra pomoci prosadit zákon, který by nákup živých kaprů zakázal.

Kampaň má dokonce i umělecké zpracování. A najatá umělkyně se na svém Facebooku podělila o své pocity, které v ní český symbol Vánoc vyvolává a prozradila, že se na její dílo můžeme těšit i na tramvajích.

„Kapr je tak krásný zvíře! Mám velké štěstí a je pro mě čest, že si mě vybrala organizace česká pobočka mezinárodni organizace Compassion in World Farming pro svou letošní kampaň za zlepšení životních podmínek kaprů. V rámci ní jsem připravila plakátky, obrázky a dokonce i potisk na tramvaj!“

Zmíněná snaha rozhodně nevyzněla naprázdno, protože se hned druhý den na pirátských stránkách objevil text, který na dané téma reagoval a pojednával o tomto „smutném koloritu Vánoc“.

„Stavím se proti jakémukoliv zbytečnému utrpení zvířat. Za Piráty proto prosazujeme, aby se konzumní ryby usmrcovaly přímo při prodeji odborným personálem,“ uvedla k tomu na zmíněném pirátském serveru právě aktivisty oslovená Klára Kocmanová, pirátská poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Kapr - vánoční tradice

Na ožehavé téma reagoval i publicista Petr Honzejk v Hospodářských novinách v článku „Masakr, nebo tradice? Nesmělý pokus o řešení kulturní války o kádě s vánočními kapry“.

V něm na jednu stranu uvádí, že kapr ve vaně patří k českým tradicím, ale na druhou také píše, že vnímání tradic se v historii mění.

„Kdysi se například považovalo za velmi tradiční konat zápalné oběti, mydlit děti ve škole rákoskou nebo ověřovat, zda je nevěsta před svatbou panna. Nic z toho se už naštěstí neděje a nezdá se, že by to naši identitu nějak ohrozilo,“ zvolil pro názornost několik příkladů a pokračoval s tím, že se životní podmínky na celé planetě postupně zlepšují a je možná na čase rozšířit respekt i na vše živé.

„Což znamená i to, že by asi bylo dobré poslat vánoční kapří kádě do historie podobně, jako jsme tam poslali Chaloupku strýčka Toma. A časem možná dojdeme k tomu samému u všech jatek,“ prorokuje Honzejk budoucí zákaz zabíjení všeho živého a smířlivě dodává, že pokud je někdo tak existenčně uvláčený, že mu nezbývá než načerpat vánoční radostnou zvěst z toho, že rituálně popraví kapra a pozře ho s bramborovým salátem, ať to udělá.

Je třeba ale říci, že otázkou prodeje vánočních kaprů se seriózně nezabývají jen aktivisté a novináři, ale třeba i velké obchodní řetězce.

