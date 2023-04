Sklep hrůzy. Zelenskyj vyprávěl příběh o zločinech Rusů

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k zákonodárcům z obou komor jihoamerického Chile. Poděkoval jim, že mají v sále i ukrajinskou vlajkou, čímž vzdávají hold silné vůli Ukrajinců.

„Vážení členové Národního kongresu Chile, vážení zástupci diplomatického sboru, vážení novináři! Chilský lide! Dovolte mi, abych svou výzvu zahájil příběhem. Příběhem o místě, kde kreslily děti,“ začal Zelenskyj.

„Obyčejné děti, ale ne obyčejné kresby... Na stěnách. Ve škole. Ve sklepě. Ve vesnici Jahidne v naší Černihivské oblasti, kde ruští vojáci proměnili obyčejnou vesnickou školu v koncentrační tábor. Nahnali tam všechny obyvatele vesnice. Všechny! Do sklepa. Děti i dospělé. I velmi staré lidi. Ženy i muže. Necelých dvě stě metrů čtverečních pro více než tři sta šedesát lidí. Možná jste o tomto místě ještě neslyšeli. Ale já vám o něm chci vyprávět. Vyprávět o stěnách tohoto sklepa v Jahidne, na které děti nakreslily to, co nakreslí každé dítě v kterékoli zemi. Kamarády, příbuzné, svůj život, své sny, fotbalisty, své další hrdiny,“ pokračoval ukrajinský prezident.

„Děti se snažily na zdi napsat verše naší hymny, kterou jste si tady právě přehráli, verše státní hymny... A dospělí počítali. Také na stěnách. Kolik dní uplynulo v tom sklepě a kolik lidí zemřelo, když nevydrželi takové podmínky. Jejich jména jsou stále na těch stěnách. Včera jsem tam byl, všechno jsem to viděl. Od třetího do třicátého března loňského roku byl v Jahidne koncentrační tábor. Zpočátku lidé ještě směli chodit ven. Po jednom. Někdy. Alespoň na záchod. A pak jim bylo odepřeno i to – ani minuta slunce a oblohy. Tma sklepa, tlačenice, prach a kbelík místo záchodu. Určitě víme o deseti lidech, kteří tam zemřeli. Lidé to prostě nemohli vydržet. Víme také o těch, kteří byli popraveni později ve vesnici, kteří se ztratili. A nechci teď veřejně mluvit o tom, co začali dělat okupanti, když lidé říkali, že mrtvé je třeba pohřbít. Bylo to peklo na zemi. Peklo, které přišlo na Ukrajinu s ruskou armádou,“ vykreslil Zelenskyj realitu ruské okupace ukrajinského území.

Zdůraznil, že případ z Jahidne jasně ukazuje, co je Rusko za zemi. Že je to stát, který tři týdny držel lidi ve sklepě a fakticky je tím mučil. „To je fašismus 21. století. Takto se chová. Je to diktatura,“ popsal Zelenskyj dnešní Rusko.

Jahidne a mnoho dalších vesnic již ukrajinská armáda osvobodila a zjistila, že některé z nich byly zničeny z více než devadesáti procent. „Představte si město, které bylo po desetiletí proslulé svým průmyslem, svým námořním přístavem... A teď je to město mrtvé. Zabité Ruskem. To je náš Mariupol,“ dal další příklad ruské hrůzy ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že hrůzy, jaké Rusko napáchalo v Mariupolu, ale i v Jahidne a na dalších místech Ukrajiny musí být potrestány, neboť není možné nad něčím takovým přimhouřit oko.

„Život má všude stejnou hodnotu. Nejvyšší hodnotu. Nic nemůže ospravedlnit ničení životů mírumilovných lidí, ponižování mírumilovných lidí, podmaňování svobodných národů a dravé útoky na jiné státy za účelem zisku. Vypalování měst a vesnic nemůže být normou nikde na světě. Mučírny, které chce někdo používat k udržování lidí v poddanství, nemohou být normou. Koncentrační nebo filtrační tábory, do nichž jsou lidé nahnáni... a kde umírají, nemohou být normou. Taková válka, jakou v současnosti vede Rusko proti Ukrajině, nemůže být normou. A proto ani samotné Rusko, jakým se stalo, nemůže být a nebude normou. Je to fašistický stát, teroristický stát, stát zla. Stát, který si zaslouží, aby s ním svět zacházel jako se zločincem – zcela legálně a spravedlivě,“ pravil Zelenskyj.

Poté požádal obyvatele Chile, aby podpořili úsilí Ukrajiny o zvýšení potravinové bezpečnosti celého světa. „Vzhledem k tomu, že obrovské plochy naší země jsou zaminovány nebo se nacházejí v zóně ostřelování... Vzhledem k tomu, že Rusko blokuje naše přístavy a námořní dopravu v Černém moři... Trh s potravinami je destabilizován,“ varoval Zelenskyj.

Stejně tak požádal chilskou vládu a chilský lid o podporu desetibodového ukrajinského mírového plánu.

A do třetice požádal občany Chile, aby podpořili snahu popohnat ruské zločince před mezinárodní spravedlnost.

„Neexistuje žádný takový zločin, který by Rusko při vedení této války ještě nespáchalo. A neexistuje takový národ, který by k takovému zlu mohl zůstat lhostejný nebo neutrální. Protože my všichni jsme lidé. Všichni chceme, aby děti našich národů byly šťastné a v bezpečí. Aby studovaly a užívaly si života, ne aby kreslily po zdech v zajetí, ve sklepích a táborech. Děkuji vám za pozornost! Děkuji vám za vaši podporu! Ať diktatura vždy prohraje a život vždy zvítězí! Děkuji vám! Sláva Ukrajině!“ uzavřel Zelenskyj svůj projev.

Svým spoluobčanům ve svém druhém projevu prozradil, že promluvil k politikům Chile a požádal je, aby se podíleli na návratu mezinárodního řádu tak, aby Rusko už nemohlo vraždit Ukrajince, aby pykalo za ty, které již zahubilo.

Obrátil se prý také na guvernéry jednotlivých států USA a požádal je o totéž jako obyvatele Chile.

Pár slov věnoval také Kanaďanům a poděkoval jim za další balík podpory ve výši 2,4 miliardy kanadských dolarů.

Jedním dechem požádal partnery svobodného světa, aby v podpoře Ukrajiny neustávali, protože pokud chce ukrajinská armáda vyhnat nepřítele ze svého území, a to chce, potřebuje další podporu. Další peníze, další zbraně, další munici. Hovořil o tom prý i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, kterou požádal, aby EU ještě zesílila sankční tlak Rukou federaci.

4. duben označil za historický den jak pro Ukrajinu, tak pro celu Evropu. I pro celou euroatlantickou civilizaci. Proč? Kvůli vstupu Finska do NATO. Ze srdce poblahopřál Finům k tomu, že se stali součástí společenství zaručující kolektivní bezpečnost. Jen systém kolektivní bezpečnosti je podle Zelenského tím, co dokáže Rusko odradit od rozpoutání dalších válek. „Přijde den, kdy bude i Ukrajina součástí tohoto systému kolektivní obrany,“ přislíbil Ukrajincům Zelenskyj.

Podle svých vlastních slov hovořil s veliteli jednotlivých operačních oblastí, včetně velitele v oblasti Bachmutu, a zdůraznil, že ukrajinská armáda reaguje na každý krok nepřítele.

„Přijatá rozhodnutí už jsou uváděna v život,“ ujistil své ukrajinské spoluobčany prezident.

„Také vnitřní situaci máme pod kontrolou, zejména pokud jde o duchovní nezávislost. Tu také garantujeme. Ukrajinu se nikomu nepodaří rozbít – ani zvenčí, ani zevnitř. Děkuji všem, kteří bojují za Ukrajinu! Avdijivka a Bachmut, Maryinka a Krasnohorivka, všude je to nebezpečné. ... Děkuji vám, bojovníci! Děkuji všem, kteří pomáhají Ukrajině!“ pokračoval.

Současně se prý chystá na další kroky na mezinárodní scéně, které Ukrajině pomohou ubránit se před ruskými agresory. Podle Zelenského jsou to kroky ambiciózní a osobně nepochybuje, že se je podaří naplnit.

Poděkoval Spojeným státům za další balík vojenské pomoci ve výši 2,6 miliardy dolarů, který obsahuje mimo jiné dodávku raket do systému HIMMARS a další potřebné vybavení. „Děkuji Vám, prezidente Bidene, děkuji Kongresu, děkuji všem Američanům,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině.

