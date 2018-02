Školila Drahoše, teď se rozčiluje: Po podpásovkách, kterým od Zemana musel čelit, už si žádný slušný člověk do toho ringu netroufne

Při své spolupráci s Jiřím Drahošem byl prý největší problém související s jeho předešlým postem předsedy Akademie věd. „Léta se pohyboval na akademické půdě, kde sděloval jasné názory a rozděloval úkoly. Teď si musel ale zvyknout na zcela jinou roli – zrcadlit a vnímat dav,“ uvedla a dodala, že na něm při koučování pozorovala kolikrát i rozpaky. Za těch pár měsíců ale udělal prý profesor Drahoš značný pokrok ve všech směrech, i když to nakonec na Zemana nestačilo.

Michal Horáček dokonce Drahoše přirovnal k destilované vodě, tomu se ale profesorka prý musí smát. „S tím nesouhlasím. Vždyť ten plul destilovanými vodami v hodně emotivním člunu,“ řekla a zmínila, že byl naprostým opakem Jiřího Drahoše a neuspěl i kvůli své teatrálnosti, svým přebujelým gestům. Podle informací serveru iDNES.cz u Drahoše prý oceňovala, že se nevyvyšoval a byl autentický. „Pravda, ve vypjatých prezidentských debatách mu na přesvědčivosti něco chybělo, ale to je věc cviku. Hlavně slušnost mu byla v prezidentské volbě bohužel spíš na překážku,“ dodala.

Podle Zárubové Zeman u svých voličů boduje hlavně tím, že na ně působí, jako by byl jedním z nich. „Líbí se jim, když mu chutná pivo, becherovka a cigára, během dovolené se prohání v nafukovacím člunu na rybníku, nemá žádný zvláštní majetek,“ uvedla profesorka, podle které právě to vše prezident dobře ví a využívá toho. „Je skvělý taktik a má větší odhad pro zrcadlení davu. Bohužel v kampani z této strany padly i podpásové údery. Obávám se, že tyto neférové triky a útoky budou v příští prezidentské volbě odrazovat slušné zájemce,“ je si jistá.

V první televizní debatě prý Drahoše velmi překvapilo, že místo do státnické debaty přišel do kotle. „Ta první debata na Primě byla spíš gladiátorským zápasem. Bylo mu tam nepohodlně a říkal, že kolikrát ani neslyšel otázku. Bylo pro něj také těžké odpovídat na dotazy, které už mnohokrát zodpověděl, jako by to bylo poprvé,“ uvedla a dodala, že na rozdíl od Miloše Zemana, který říká ty své pravdy postopadesáté, ale způsobem, jako by k nim právě dospěl.

Celý rozhovor ZDE.

Před druhou debatou, která se uskutečnila v České televizi, mu prý radila, aby si sedl státnicky do křesla a neříkal tak často „pane prezidente“. „Není to špatně, ale vyplatí se s tím oslovením šetřit. Jinak by tím utvrzoval posluchače, že ten titul soupeři patří. Také jsem mu říkala, ať se víc směje, ale jen na diváky,“ upřesnila.

Pokyvování hlavou prý z pohledu řeči těla o Zemanovi vypovídá to, že je samolibý. „Je to samolibost, pokyvováním si potvrzuje to, co říká. Dává sám sobě za pravdu. Tito vůdčí dominantní jedinci jsou zvyklí lidem skákat do řeči, omezovat jejich prostor,“ uvedla a doplnila, že však dokážou účelově zrcadlit dav.

O tom, komu by například úřad v Česku slušel, má Noemi Zárubová jasnou představu. „Třeba psychiatr profesor Cyril Höschl. Má krásnou barvu hlasu a umí se vyjadřovat prostě. Má dar mluvit i o složitých věcech jednoduše. Ale ani u něj si nejsem jistá, že by ho lid přijal. I když roli lékaře duší by v úřadu jistě zužitkoval,“ uzavřela.

autor: nab