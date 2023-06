Skopeček z ODS vzkazuje důchodcům: Proti průměru se máte lépe, než za Babiše

reklama

Vládní koalice ve Sněmovně v tomto týdnu prosadila v prvním čtení vládní návrh zákona, který zpomaluje valorizací penzí a má zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Opozice vzdorovala třináct hodin, návrh nakonec prošel.

Ještě na podzim zástupci vládní koalice říkali, že na valorizace se nesáhne. Lidem, kterým se důchody budou zvyšovat podstatně méně než dnes, Skopeček vzkázal, že se mají lépe než za Babiše. „Pokud bychom to neudělali, tak nezajistíme důchody dnešním třicátníkům a čtyřicátníkům. Vláda k tomu přistupuje odpovědně, dokázala porazit inflaci. Když se podíváme, kolik důchodci pobírali za vlády Andreje Babiše, tak uvidíme, že na tom v poměru k průměrné mzdě nikdy nebyli tak dobře jako dneska,“ zdůraznil Skopeček a připomněl tři mimořádné valorizace v důsledku zvyšující se inflace.

Pomalejší růst důchodů: Poslanci se hádali 13 hodin

„Mně přijde úplně absurdní, co jsem slyšel v Poslanecké sněmovně, v tom prvním čtení, kdy pan předseda Babiš, paní předsedkyně Schillerová a pan kolega Havlíček vystupovali s neúměrnou kritikou toho, jakým způsobem nejsme schopni učinit razantnější kroky v důchodovém sytému. Přijde mi, jako kdyby prošli nějakým šamanským rituálem a vymazali si paměť, jak tu osm let vládli. Ti samí, co osm let na penze nesáhli, tak nás teď kritizují naprosto prapodivnými projevy v Poslanecké sněmovně. Vláda hnutí ANO pouze dokázala zrušit Nečasovu penzijní reformu a přijít s mimořádnými valorizacemi penzí, které systém posouvají ještě do větších deficitů,“ prohlásil Skopeček.

Načež Havlíček oponoval, že nynější vláda nepřišla s žádnou důchodovou reformou. „Přece všichni dobře víme, že teď je to jen technická změna valorizace!“ zdůraznil. „Nám vadí principiálně, že si berete důchodce jako rukojmí!“ zopakoval Havlíček. „Dospěli jsme tenkrát k závěru, že je lepší nepředložit nic, než něco špatného. To ještě neznamená, že teď nebudeme kritizovat něco, co se ani náhodou důchodové reformě nepodobá,“ podotkl.

Vládě vyčetl, že tak činí v důsledku nezvládnuté inflace: „Tu valorizaci byste nedělali, a řekněte natvrdo, kdybyste neměli tak vysokou inflací,“ uhodil Havlíček na Skopečka. „Totálně se vám inflace vymkla z rukou – a ještě máte tu drzost dělat ze sebe mravokárce a obětní beránky toho, jak tu skvěle řešíte situaci a jak napravujete to, co jsme udělali my,“ rozčílil se exministr průmyslu a obchodu Havlíček, že důchodci nejsou dlužníci a důchody nemají být sociální dávka.

„Není pravda, že jsou na tom důchodci výtečně, to přece nemůžeme myslet vůbec vážně,“ kroutil Havlíček hlavou nad slovy Skopečka. Zmínil, že penzistům se zdvojnásobilo jízdné, mají zvýšené výdaje na energie.

Na dotaz, jaké návrhy řešení přináší opozice, Havlíček řekl: „Krátkodobý horizont se dá řešit mimořádnými příjmy. Ten dlouhodobý horizont, uznávám, je velmi náročná diskuse, je to o důchodové reformě, ta by byla o tom, pokud bychom řešili první pilíř, druhý pilíř, třetí pilíř a bavili bychom se, zda to má být švédská, holandská, norská cesta,“ zmínil Havlíček. Nyní se podle něj jen hasí narychlo oheň kvůli nezvládnuté inflaci.

Skopeček připustil, že teď to důchodová reforma není, že jsou to výrazné parametrické úpravy.

„To vy jste zhoršili strukturu penzijního systému. Paní Maláčová si myslela, že peníze rostou na stromě a dají se trhat, to jste udělali. Teď přichází vláda, která během dvou let přichází s poměrně výraznými parametrickými úpravami penzijního systému. A budete se divit, já tomu také neříkám reforma, protože kdybych tomu tak chtěl říkat, tak by to bylo něco ve stylu, že změníme úplně ten systém z průběžného na třeba kapitálové účty... Ale děláme razantní parametrické úpravy, které mají prodloužit udržitelnost penzijního systému, aby bylo na důchody za dvacet, třicet let,“ argumentoval Skopeček.

Havlíček hájil kroky Babišovy vlády: „My jsme se především snažili vytvořit, a to se nám podařilo, důstojné podmínky pro lidi, kteří pracovali a pracují celý život. Já striktně odmítám to, že by zde důchodci stáli s čepicí v ruce a udělali bychom z nich dlužníky,“ uvedl opakovaně, že důchod je nároková věc, nejsou to sociální dávky.

„V zásadě to poměrně přesně řekla prezidentská kandidátka paní Nerudová. Řekla, že valorizace se udělala tak nešťastně proto, že by to ovlivnilo volby. Vy jste to prostě nechtěli vytáhnout před volbami. Nelíbí se mi, že důchodcům vše měníte za pochodu, víceméně aby se postavili do rohu a tam aby šoupali nohama,“ kritizoval Havlíček, že vláda změny nebyla schopna lidem ani důstojně komunikovat.

Skopeček odmítl slova o lidech s čepicí v ruce a Havlíčka nařkl, že si bere důchodce jako rukojmí pro čtivé titulky: „Chci odmítnout, že by důchodci někde stáli s čepicí a vládou byli dostáváni do nějaké nepřiměřené role a že bychom si jich nevážili. Ve chvíli, kdy v loňském roce proběhly tři mimořádné valorizace a penzisté byli jednou sociální skupinou, která porazila inflaci, přece nemůžete říct, že je odsuzujeme do role, kdy mají stát s čepicí a šoupat nohama. Rozumím, že jsme v televizním studiu a že je třeba dělat podobná vyjádření, aby byly titulky, ale neberme si v tomto ty důchodce jako rukojmí,“ vyzval Havlíčka.

„Já jen říkám, že pokud neuděláme něco se systémem penzí v tuto chvíli, tak se stane to, že se nestane zase nic jako posledních osm let. A až přijdou do důchodu ti, kterým je dnes třicet až čtyřicet, tak to budou skutečně ti, kteří budou držet čepici, protože na ně nic nezbude,“ poznamenal Skopeček.

Na řadu přišly úspory ve státním rozpočtu. Ty podle Skopečka na letošní rok budou muset být vyšší než 20 miliard korun. „Pokud by žádné úspory nepřišly, činil by deficit na konci roku 400 miliard korun.“ Plnění rozpočtu se podle něj ve druhém pololetí bude vyvíjet lépe než v prvním. Schválený státní rozpočet počítá za celý rok se schodkem 295 miliard korun.

Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu. Neměly by se naopak dotknout záležitostí „směřujících do budoucnosti“, tedy například infrastruktury. Teprve v létě podle Fialy bude jasné, jak bude vypadat skutečné plnění letošního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard korun. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka.

Skopeček zareagoval na slova předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který minulou neděli v Partii v debatě s premiérem Petrem Fialou řekl, že by byl Skopeček lepší ministr financí než Zbyněk Stanjura. „Místo Stanjury, toho ať si vezme do Bruselu, ať dá pan premiér Skopečka, to je sice také asociální ODSák, ale aspoň tomu rozumí,“ radil Babiš předsedovi vlády.

Když tohle Skopeček uslyšel, tak prý raději „vypnul televizi a jel na kolo“. „Na tu větu jsem nenaskakoval, o ministrech rozhoduje premiér. Třeba mi (pan Babiš) chtěl dát polibek smrti a chce mě politicky zničit, a tohle je cesta, jak toho dosáhnout,“ přemítal trochu v nadsázce Skopeček.

