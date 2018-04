Skripal, Nikulin... Proč někteří v Česku naslouchají ruským příběhům? Honzejk v tom má jasno

Události spojené s děním kolem kauzy otráveného agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii nebo vydání ruského hackera Nikulina do USA nás podle komentátora Petra Honzejka vracejí k základním otázkám. Ve svém komentáři na serveru iHNed.cz se proto pokusil najít odpovědi na základní otázky, a to, proč to vše Rusko dělá a proč u toho tak lže?

Podle komentátora jsou vysvětlení celkem jasná. Rusko se takto chová, protože se podle něj cítí být ohroženo. „Ruské vedení je skutečně upřímně přesvědčeno, že je obklopeno nepřáteli, že je ohrožena suverenita země. Může to znít divně, protože nikdo na Západě ruskou suverenitu nezpochybňuje,“ upřesnil Honzejk v komentáři na iHNed.cz.

Jenže rozdíl je prý v tom, že Rusko chápe svou suverenitu jinak než my a suverenita pro něj nepředstavuje jen právo dělat si na svém území, co uzná za vhodné. „Ruské pojetí suverenity je velmocenské,“ dodal s tím, že nejtrefněji to vyjadřuje v knize Informační válka český generál Karel Řehka.

V této knize totiž stojí, že pro Rusy „suverenita“ znamená, že je Rusko považováno za velmoc a může tak jednat. Rusko se podle textu v knize dnes vidí na křižovatce a svůj velmocenský status vnímá jako otázku suverenity a národního přežití. Z ruského pohledu prý tak musí pro garantování „suverenity“ dojít k posunu v mezinárodní rovnováze sil.

Když podle Honzejka tuto premisu přijmeme, nemůže nás překvapit nic z toho, co současné Rusko dělá. „Cítí se být ohroženo, a tak mu přijde legitimní použít všechny prostředky proti ‚nepříteli‘. Proto rozjelo hybridní konflikt, dezinformace, proto podporuje antiunijní strany v Evropě a pokouší se o ovlivňování voleb na Západě,“ míní komentátor.

Následně Honzejk ocitoval úryvek textu z knihy Karla Řehky, že Rusko je k udržení své pozice globální velmoci připraveno použít všechny nástroje své moci, od těch „měkčích“ až po ty silové. „Co to obnáší, jsme viděli i na pokusu zabít bývalého agenta Skripala,“ upozornil komentátor.

Někteří lidé v Česku věří ruské verzi příběhu, že Skripala zabil někdo jiný. Podle těchto lidí by přece nedávalo smysl, aby Rusové něco takového dělali, protože mohli očekávat diplomatickou odvetu, ke které došlo. „Proč by se tomu vystavovali, vždyť je to iracionální,“ tvrdí. „Jenže je nutné si uvědomit, že v ruském pojetí je důležitější demonstrovat sílu než kalkulovat s praktickými dopady,“ upozornil Honzejk.

A opět připomněl slova generála Řehky: „Ruská zahraniční politika je mnohdy založena více na prestiži a statusu než na materiálních a ekonomických hlediscích. Toto je pro nás obtížně srozumitelné a matoucí. Ruské vedení i veřejnost trvale jednají jako velmoc, která se snaží udržet si svůj status.“ Když tohle přijmeme, dává to celé dokonalý smysl.

„Stejně ale může překvapovat, co všechno je Rusko ochotné pro prosazení svých zájmů udělat. Kvantita dezinformací, které produkuje, je ohromující, stejně jako vynalézavost, se kterou to dělá,“ uvedl Honzejk s tím, že jedna věc je strategické soupeření a druhá věc ochota vybudovat celý strategický průmysl lži. „Možné vysvětlení, proč někteří v Česku ruským příběhům naslouchají, je to, že jim je tenhle přístup ke světu nejbližší a rádi by ho importovali i k nám, ku vlastnímu prospěchu samozřejmě,“ uzavřel Honzejk.

