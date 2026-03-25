Škrtnou vám hokej, Stardance, detektivky. Hejtman straší, o co lidé bez ČT přijdou

Vládní koalice připravuje změny v systému rozhlasových a televizních poplatků, které by se měly dotknout vybraných skupin obyvatel i firem. Zvažované úpravy počítají například s výjimkami pro seniory nad 75 let, firmy, nezaopatřené mladé do 26 let či osoby se zdravotním postižením. Koalice zároveň pracuje s různými variantami tak, aby dopady na financování České televize a Českého rozhlasu nebyly zásadní.
„Pracujeme na různých variantách tak, aby výpadek nebyl vyšší, než o kolik ČT a ČRo dostaly více peněz tou poslední novelou z dílny bývalé koalice,“ uvedl na plénu místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Změny mají být podle dřívějších vyjádření vlády pouze mezikrokem k širší reformě, která by mohla vést až k úplnému zrušení koncesionářských poplatků v příštích letech.
Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich ale tvrdí, že jde o snahu zklikvidovat veřejnoprávní média ze strany malých vládních stran, čemuž nedokáže nebo nechce premiér Andrej Babiš čelit. Podle Grolicha vadí právě odpuštění poplatků některým skupinám obyvatel, což médiím veřejné služby sníží rozpočet o stovky milionů korun, které nebudou pro letošní rok nijak nahrazeny platbami ze státního rozpočtu.
„Babišovi koaliční partneři tlačí na sílu a nevypadá to, že by tomu premiér chtěl nebo uměl čelit. Jejich cíl teď je prostě zničit Českou televizi. Když se řešilo zrušení poplatků a nahrazení platbou z rozpočtu, tak se to aspoň tvářilo, že je to jenom formalita. Sice to není pravda, ale aspoň se tak trochu styděli za to říct, jak to je. Teď už se nestydí,“ tvrdí Grolich.
„Nic jiného ten návrh na odpuštění poplatků není, protože ten pokles je prostě likvidační. Vlastně mi přijde fajn, že už se za nic neschovávají,“ říká Grolich.
Následně ještě dodal, že ani vládní voliči by se neměli moc radovat, protože se škrtnou i jimi oblíbené pořady. „Mimochodem, pokud se z toho, že si někdo došlápne na veřejnoprávní média radujete, tak chci říct, že jako první se škrtne hokej, Stardance a detektivky… Ale ten cíl je samozřejmě jiný, aby ČT a ČRo byla velmi opatrná v tom, jak vysílat o vládních stranách,“ má jasno hejtman Jihomoravského kraje.
Redaktor Českého rozhlasu Jan Kaliba uvedl, že snížení rozpočtu podle avizovaného návrhu vlády bude mít dopad na zahraniční zpravodajství, informace o sportu nebo i kultuře. „Tak jsme to v ČRo spočítali. Avizovaný návrh = třetina rozpočtu pryč, tj. dopad na vysílání z povodní/válek, OH, regionů nebo umělecké tvorby,“ upozorňuje Kaliba.
„Za tři měsíce, bez debaty a transparentnosti. To jistě je ten švédský a dánský model a ‚nezávislost je priorita‘, jak má vláda v programu,“ je kritický Kaliba.
Avizovaný návrh=třetina rozpočtu pryč, tj. dopad na vysílání z
Kaliba odkazoval na vyjádření ředitele Českého rozhlasu René Zavorala, který spočítal snížení rozpočtu na 800 milionů korun ročně. Podle aktuálně známých parametrů poslaneckého návrhu na úpravu zákona s cílem zrušit povinnost platit rozhlasové a televizní poplatky pro vybrané skupiny obyvatel a podnikatelských subjektů bude změna pravděpodobně znamenat snížení příjmů pro ČRo v řádu 700 milionů–800 milionů korun ročně.
„Ve svém důsledku jde o krok, který má za cíl ekonomicky oslabit média veřejné služby a vytvořit tlak na podlomení jejich role a významu ve společnosti. Takový postup není v zájmu veřejnosti ani v zájmu stabilního a nezávislého fungování veřejnoprávních médií a jejich redakční a institucionální autonomie,“ uvedl k tomu René Zavoral.
Předložený návrh je prý navíc v rozporu s tím, co po členských státech požaduje Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Podle něj má být financování veřejnoprávních médií založeno na transparentních a objektivních kritériích stanovených předem. Stát má zajistit odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje pro plnění veřejné služby.
