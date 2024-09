Šlachta varuje: Spolupráce ODS a ANO. Už i tvor Benda podporuje Babišova kandidáta

Jedním ze senátních obvodů, ve kterých by podle výsledků prvního kola měl být souboj nejtěsnější, je jihomoravská Břeclav. Do finále tam postoupili Robert Šlachta a Miloslav Janulík.

Šlachtu, někdejšího elitního policistu a dnes předsedu strany Přísaha, asi není třeba dlouze představovat. Miloslav Janulík naopak není až tolik známý, i když v Poslanecké sněmovně sedí od samého počátku působení hnutí ANO v roce 2013.

Nejvýrazněji na sebe upozornil tím, když v roce 2017 s dalším moravským poslancem Radkem Vondráčkem a s dvěma kytarami využili coby pódium předsednický stůl v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny. Kauzu s „večírkem“, kvůli které někteří odmítali Vondráčka zvolit předsedou sněmovny, teď před senátními volbami mnozí připomínali i Janulíkovi.

Po zjištění, že soupeřem Janulíka bude plukovník Šlachta, ale mnozí svůj postoj k břeclavskému lékaři a jihomoravskému poslanci změnili.

Podporu mu vyjádřil dosavadní senátor z ODS Rostislav Koštial, který vypadl v prvním kole.

A senátního kandidáta ANO podpořil dokonce i Marek Benda z ODS, který se na CNN Prima News vyjádřil, že v tomto souboji by podpořil pana Janulíka, také proto, že ho zná ze sněmovny.

Hlavně ale podle Bendy jde o to, aby se do politiky nedostal Robert Šlachta, který v ní dle Bendy nemá co dělat.

Někdejší šéf ÚOOZ to nechápe. „Tento tvor, který je v politice třicet let, podváděl s diplomkou a hovoří se o něm v souvislosti s tolika jinými aférami, bude mně říkat, že někam nepatřím? Tento podvodník mě bude moralizovat? On by měl raději někam zalézt,“ vzkazuje Šlachta přes ParlamentníListy.cz.

A připomíná, že už po Evropských volbách právě Benda rozšiřoval informace, že Šlachta chce být ministrem vnitra a zavírat lidi.

„Robert Šlachta je člověk, který ještě jako policista svým naprosto zpackaným zásahem sesadil naši vládu premiéra Petra Nečase a který se roky snaží stát ministrem vnitra a všechny tady zavřít,“ řekl tehdy Benda pro Aktuálně.cz, když kritizoval spolustraníka Jana Zahradila, že ve volební večer zavítal do štábu Motoristů a Přísahy.

„Jsou to všechno nesmysly, ale ukazuje to, jak moc oni se toho Šlachty bojí,“ reaguje někdejší šéf protimafiánského policejního útvaru. Panika v ODS i mezi lidmi kolem ní je podle něj zjevná.

Na sociálních sítích na to konto zazněly i názory, že může jít o součást „nácviku“ na spolupráci ODS a ANO, o které se po krajských volbách a avizovaných změnách ve Fialově vládě mluví čím dál častěji.

Mnohým tento formát spolupráce stran, které se proti sobě verbálně vymezují, připomíná „opoziční smlouvu“ mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem z roku 1998. I tu mnozí voliči obou stran vnímali jako zradu programu a slibů.

Dnes novináři píší o tom, že v ODS sílí názory, že by se strana po volbách měla dohodnout s jejich očekávaným vítězem, tedy s hnutím ANO.

Není ještě zřejmé, jaký formát to bude mít, zda přímou vládní koalici nebo nějakou formu „opoziční smlouvy“. Ale o potřebě dohodnout se s ANO již před krajskými volbami hovořil jihočeský hejtman Martin Kuba, který poté zaznamenal ve svém kraji historický výsledek přesahující 45 %.

Mohou tedy být některé senátorské obvody prvním testováním nové spolupráce?

„ANO a ODS se celé roky stavějí proti sobě, jako hlavní nepřátelé. Takže tu hrají na lidi předvolební divadlo a pak se spojí, jen aby se Šlachta nedostal do Senátu? Já se obávám, že tomu nemůžou rozumět voliči ani jedné z těch stran,“ říká pro ParlamentníListy.cz Šlachta.

Je třeba dodat, že Janulíka podpořil třeba i Jaroslav Foldyna, poslanec SPD. „Míla Janulík je super člověk, muzikant, dobrej chlap,“ radil ve videu svým facebookovým fanouškům.

A z dalších kandidátů obvodu Břeclav jej pro druhé kolo podpořili také David Malinkovič ze SOCDEM a Zdeněk Koudelka z Trikolóry.

A svérázným způsobem Janulíka podpořil i časopis Reflex, který se za Fialovy vlády stal výrazně provládním a v jehož redakci našel uplatnění třeba veterán hlavní kanceláře ODS Jiří Sezemský. Bývalý šéfredaktor časopisu Viliam Buchert ve své prognóze pro druhé senátní kolo napsal: „Miloslav Janulík vyhraje. Senátoři a senátorky, kytary s sebou.“

Robert Šlachta první kolo vyhrál, i když jen o dvě procenta. Do druhého kola je tedy vše otevřené.

Po sečtení výsledků byl lídr Přísahy příjemně překvapen, podle svých slov totiž čelil největším stranickým aparátům v zemi. Jeho soupeře Janulíka podporoval Andrej Babiš. Rostislava Koštiala, dosavadního senátora, kterému k postupu chybělo jen 81 hlasů, podporovala celá koalice Spolu.

Babiš přijede kandidáta na Břeclavsko podpořit dnes, ve čtvrtek, i s Alenou Schillerovou.

Janulíkovi se dostalo i svérázné podpory na Babišově Tik Toku, kde si z něj stranický šéf dělal legraci, že vypadá jako Pablo Escobar, známý drogový dealer.

@andrejbabis MUDr. Miloslav Janulík, náš super kandidát do Senátu na Břeclavsku ?? Skvělý lékař, úžasný člověk a už třetí období také poslanec za hnutí ANO. Přijďte, prosím, k volbám a podpořte naše kandidáty v krajských a senátních volbách. Díky moc ?? ? původní zvuk - Andrej Babiš

Vážně ale kandidáta představil jako „známého lékaře, který skvěle hraje na kytaru“.

„Budu hájit vaše zájmy v Senátu, tak jako je hájím už třetí období v Poslanecké sněmovně,“ ujistil sám kandidát.

