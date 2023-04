Slavný britský časopis znepokojen: Co se to v Česku děje? Zásadní problém se svobodou slova

Britský konzervativní The Spectator věnuje pozornost situaci v České republice a v souvislosti s protivládními demonstracemi Ladislava Vrábela a později Jindřicha Rajchla hovoří o ruském vpádu na Ukrajinu. Server si pokládá otázku, zda český stát nezachází příliš daleko a zda v srdci Evropy není až příliš ohrožena svoboda slova, když existují případy, kdy lidé za to, co řekli o Rusku, stanuli před soudem.

reklama

„Podporovat brutální ruskou invazi na Ukrajinu je nyní ve většině západního světa společensky i morálně za hranou. Dokonce i obezřetnost vůči dodávkám zbraní na Ukrajinu je na většině míst považována za špatnou. V České republice se však věci dostávají ještě o krok dál, protože ti, kdo vyjadřují kontroverzní názory na válku, jsou stíháni na základě zákonného omezení svobody projevu. Nejednoznačné zákony jsou náhle používány k trestnímu postihu názorů významné části obyvatelstva,“ uvedl server.

„Mladý muž, který se na začátku roku zúčastnil protivládního protestu v Praze s batohem s nálepkou ‚Z‘ a bundou s vyšitým znakem skupiny Wagner, byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců, pokutě a – bizarně středověkým způsobem – k zákazu pobytu na území Prahy po dobu jednoho roku. Policie ho zadržela poté, co si symbolů všimla na jeho batohu, a zahájila proti němu vyšetřování za ‚popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy‘, což je trestný čin,“ rozvedl server myšlenku.

The Spectator upozornil, že podobných případů ke v Česku víc. Své o tom ví učitelka jedné z českých základních škol, která při hodině slohu zpochybňovala to, co Rusové na Ukrajině provádějí. Má za to stanout před soudem, nad čímž pozvedl obočí i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„Přesto mě nynější vývoj v České republice trochu znepokojuje. Četl jsem několik rozsudků, kdy byli odsouzeni lidé, kteří, přiznejme, blbli na kvadrát a veřejně vystupovali na ruské straně proti Ukrajině a někdy tvrdili vyslovené hovadiny. To je smutné, ale český přístup je kvůli tomu soudit a zavírat do vězení považuji za poněkud pochybný. Je mi přece jenom bližší přístup Spojených států, kde je svoboda slova nade vše a můžete tvrdit leckteré blbosti, jako že země je placka, nebo, a to je skutečně ošklivé, dokonce umožnit legální existenci nacistické strany. Dokud se nejedná o zřetelné výzvy k násilí a nabádání k němu a jde jen o slova a tvrzení, do vězení by se za to snad zavírat nemělo,“ konstatoval český politický matador, jenž býval senátorem i ministrem zahraničí.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na její kauzu jako první upozornil server Seznam Zprávy. Dnes už učitelka Martina Bednářová neučí. A podle Schwarzenberga není nutné postihovat soudní cestou.

Organizátor několika demonstrací Ladislav Vrábel se také ocitl před soudem pro šíření poplašné zprávy. Vrábel v jednom ze svých prohlášení tvrdil, že Česká republika použije proti Ruské federaci jaderné bomby. Česká republika však žádný jaderný arzenál nevlastní.

„Právní omezení svobody projevu v České republice nejsou ničím novým. Vznikla ještě před válkou na Ukrajině a dříve se používala k zamezení projevů nacismu včetně zobrazování hákového kříže. Nyní se však nejednoznačné zákony, které se dříve používaly proti nepatrné menšině šílenců a výtržníků, náhle používají ke kriminalizaci názorů významné části obyvatelstva,“ uvedl k tématu The Spectator a položil si otázku, zda je to ještě demokraticky přijatelné.

„Pouze několik zemí například oficiálně označilo ruské válečné zločiny na Ukrajině za genocidu. Lze předpokládat, že stíhané osoby ani nevěděly, že český stát považuje ruskou invazi za genocidu,“ upozornil také server.

Podle The Spectator se svoboda slova v Česku stává zásadním politickým tématem.

Psali jsme: „Vy jste dnes to společenské riziko!“ Zahradil v obrovské hádce s aktivistou od Jandy Fridrichová, Železný, jiní. Měsíc v ČT: Novinář Procházka už řekl vše Profesor Knížák napsal ostrý dopis Fialovi: Zabíjíte pravdu a svobodu. Výzva k odvolání Černochové Za to může Babiš. Fiala hájil vládu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.